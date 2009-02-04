Panasonic 15.000 çalışanının işine son veriyor ve 27 tesisini kapatıyor

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Globak ekonomik kriz nedeniyle yaşanan daralma ve satışların düşmesi Japon elektronik devlerinin adeta kabusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan NEC'in yaklaşık 20.000 çalışanıyla yollarını ayıracağı yönündeki haberlerden sonra televizyondan klimaya, dijital kameralardan dizüstü bilgisayarlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Japon elektronik devi Panasonic'in de ekonomik krizin yarattığı zorlu koşullar ve düşen satışlar nedeniyle 15.000 çalışanıyla yollarını ayıracağı ve dünya genelinde 27 tesisini kapatacağı belirtildi.

Hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışanları etkilemesi beklenen işten çıkarma operasyonunun Mart 2010'a kadar uygulanması beklenirken yapılacak kesintinin yarısının Japonya'dan diğer yarısının ise yurt dışında gerçekleşeceği belirtildi. Mart ayında sona erecek mali yılda net kaybını 4.2 milyar dolar olarak ön gören firmanın yeniden yapılanma operasyonuyla masraflarını 100 milyar yen azaltmayı hedeflediği bildiriliyor. Sony, Hitachi ve NEC derken şimdi de Panasonic. Gelen bilgilere göre diğer Japon elektronik devlerinin de ciddi kayıplar açıklayabileceği belirtiliyor.