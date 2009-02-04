Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic 15.000 çalışanının işine son veriyor ve 27 tesisini kapatıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Panasonic 15.000 çalışanının işine son veriyor ve 27 tesisini kapatıyor
Tam Boyutta Gör

Globak ekonomik kriz nedeniyle yaşanan daralma ve satışların düşmesi Japon elektronik devlerinin adeta kabusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan NEC'in yaklaşık 20.000 çalışanıyla yollarını ayıracağı yönündeki haberlerden sonra televizyondan klimaya, dijital kameralardan dizüstü bilgisayarlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Japon elektronik devi Panasonic'in de ekonomik krizin yarattığı zorlu koşullar ve düşen satışlar nedeniyle 15.000 çalışanıyla yollarını ayıracağı ve dünya genelinde 27 tesisini kapatacağı belirtildi.

Hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışanları etkilemesi beklenen işten çıkarma operasyonunun Mart 2010'a kadar uygulanması beklenirken yapılacak kesintinin yarısının Japonya'dan diğer yarısının ise yurt dışında gerçekleşeceği belirtildi. Mart ayında sona erecek mali yılda net kaybını 4.2 milyar dolar olarak ön gören firmanın yeniden yapılanma operasyonuyla masraflarını 100 milyar yen azaltmayı hedeflediği bildiriliyor. Sony, Hitachi ve NEC derken şimdi de Panasonic. Gelen bilgilere göre diğer Japon elektronik devlerinin de ciddi kayıplar açıklayabileceği belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emmidemmi 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57


Globak ekonomik kriz nedeniyle yaşanan daralma ve satışların düşmesi Japon elektronik devlerinin adeta kabusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan NEC'in yaklaşık 20.000 çalışanıyla yollarını ayıracağı yönündeki haberlerden sonra televizyondan klimaya, dijital kameralardan dizüstü bilgisayarlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Japon elektronik devi Panasonic'in de ekonomik krizin yarattığı zorlu koşullar ve düşen satışlar nedeniyle 15.000 çalışanıyla yollarını ayıracağı ve dünya genelinde 27 tesisini kapatacağı belirtildi.


Hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışanları etkilemesi beklenen işten çıkarma operasyonunun Mart 2010'a kadar uygulanması beklenirken yapılacak kesintinin yarısının Japonya'dan diğer yarısının ise yurt dışında gerçekleşeceği belirtildi. Mart ayında sona erecek mali yılda net kaybını 4.2 milyar dolar olarak ön gören firmanın yeniden yapılanma operasyonuyla masraflarını 100 milyar yen azaltmayı hedeflediği bildiriliyor. Sony, Hitachi ve NEC derken şimdi de Panasonic. Gelen bilgilere göre diğer Japon elektronik devlerinin de ciddi kayıplar açıklayabileceği belirtiliyor.





O işaretlediğim yerdeki kriz yeni bir krizmi GLOBAK .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
em007re 10 yıl
Evet Bizde ara verdik:):):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ET 7 10 yıl
bu adamlarda kaani gibi para var sermaye var ama sermayelerinden kucuk kirintiyi bile insanlik icin feda etmezler, makinlasma ve kriz bahanesiyle insanlari kapiya koyuyorlar ne olacak o kadar insanin hali
iste acimasiz insan dusmani Kapitalist sistem !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pipoTTi 10 yıl
15.000!!! Yuh çok fazla yazık şimdi üzüldüm bak! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
iki firmanın çıkarttığı toplam işci sayısı 35.000 daha bilmediklerimizde var kriz git gide korkutucu olmaya başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
filler tepişir karıncalar ölür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 10 yıl
Bunların topu kapitalist(küfür etmiyorum ..... anlayın işte kapitalist bunlar)Kazınınca iyi , ama az bi kardan zarar ettilermi babalarını tanımazlar, (oysaki o işçilerin parasına , birgünde bankalardan aldıkları faiz parası bile yeter )bende bir otomobil fabrikayı harikasında çalışıyor-um mu ne ? şu an zorunlu izindeyim , zaten ordan biliyorum.Gece gündüz eşşekler gibi çalış , sonra hani vefa ? hani işgüvencesi? , hani para ?,işçisine para vermeyen nasıl bir zihniyettir ki anlayamam , siz para vermeyin onlar para vermesin , biz para vermeyelim , peki ürettiğiniz malı kime satacaksınız , marslılara mı?ondan sonra patlarsınız işte böyle.....Allah daha beter etsin , ama şunuda buraya yazayım bu kapitalizmin(sosyalizmin çöktüğü gibi)sonunun başlangıcıdır.İnsanlık inim inim inliyor onca senedir ,üstadın dediği gibi ; Dünya Yeni Bir Osmanlıya Muhtaç.Bizlerde özümüze dönmeye.......Allahım bizi kazananlardan eyle yarabbim.Amin!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 10 yıl

Orjinalden alıntı: nirvanha

Bunların topu kapitalist(küfür etmiyorum ..... anlayın işte kapitalist bunlar)Kazınınca iyi , ama az bi kardan zarar ettilermi babalarını tanımazlar, (oysaki o işçilerin parasına , birgünde bankalardan aldıkları faiz parası bile yeter )bende bir otomobil fabrikayı harikasında çalışıyor-um mu ne ? şu an zorunlu izindeyim , zaten ordan biliyorum.Gece gündüz eşşekler gibi çalış , sonra hani vefa ? hani işgüvencesi? , hani para ?,işçisine para vermeyen nasıl bir zihniyettir ki anlayamam , siz para vermeyin onlar para vermesin , biz para vermeyelim , peki ürettiğiniz malı kime satacaksınız , marslılara mı?ondan sonra patlarsınız işte böyle.....Allah daha beter etsin , ama şunuda buraya yazayım bu kapitalizmin(sosyalizmin çöktüğü gibi)sonunun başlangıcıdır.İnsanlık inim inim inliyor onca senedir ,üstadın dediği gibi ; Dünya Yeni Bir Osmanlıya Muhtaç.Bizlerde özümüze dönmeye.......Allahım bizi kazananlardan eyle yarabbim.Amin!

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herculyus 10 yıl

Orjinalden alıntı: nirvanha

Bunların topu kapitalist(küfür etmiyorum ..... anlayın işte kapitalist bunlar)Kazınınca iyi , ama az bi kardan zarar ettilermi babalarını tanımazlar, (oysaki o işçilerin parasına , birgünde bankalardan aldıkları faiz parası bile yeter )bende bir otomobil fabrikayı harikasında çalışıyor-um mu ne ? şu an zorunlu izindeyim , zaten ordan biliyorum.Gece gündüz eşşekler gibi çalış , sonra hani vefa ? hani işgüvencesi? , hani para ?,işçisine para vermeyen nasıl bir zihniyettir ki anlayamam , siz para vermeyin onlar para vermesin , biz para vermeyelim , peki ürettiğiniz malı kime satacaksınız , marslılara mı?ondan sonra patlarsınız işte böyle.....Allah daha beter etsin , ama şunuda buraya yazayım bu kapitalizmin(sosyalizmin çöktüğü gibi)sonunun başlangıcıdır.İnsanlık inim inim inliyor onca senedir ,üstadın dediği gibi ; Dünya Yeni Bir Osmanlıya Muhtaç.Bizlerde özümüze dönmeye.......Allahım bizi kazananlardan eyle yarabbim.Amin!

+02

zengini daha zengin yapan ve paylaşımcılıkdan çok benmerkezci bencillik içinde bir yaşamı seçen,altta kalanın canı çıksın diyen bir zihniyet, o kadar kötü başka bi haberde ingilterede devletten 20 milyar pount yardım alan bir banka çalışanlarına 1 milyar pount temettü dağıtmaya karar vermiş.eh bu temttüden en büyük payı kim alcak banka üst yöneticileri tabiki,adamlarda ki zihniyet bu işte.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
natcenk 10 yıl
üzüldüm :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
eyvay fena bayada cıkarıyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 10 yıl
Kriz gttikçe daha da fazla vurmaya başladı. Ford dan sonra renault de üretime ara vermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8885 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kriz, panasonic ve tesis
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl WD VelociRaptor 300GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim