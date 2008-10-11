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Panasonic 300 milyonuncu televizyonunu üretti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Panasonic (Matsushita) önemli bir başarıya imza attı. Tüketici elektroniği çözümlerinde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan ve televizyon pazarında endüstriye yön veren isimlerden biri olmayı başaran firma, 300 milyonuncu televizyonunu üretim bantlarından çıkardı. 1952 yılında üretime başlayan Matsushita, 1961 yılında ürünlerinde Panasonic ismini kullanmaya başlamıştı. 56 yıldır üretime devam eden ayrıca ürün gamında CRT, LCD ve Plazma TV gibi farklı çözümler bulunan Japonya merkezli firma, 300 milyonuncu televizyonunu üreterek endüstri tarihinde önemli bir başarıya da imza atmış oldu.


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WESKEYY 11 yıl
olabilir oled de olabilir teknoloji engellenemiyor nede olsa. ama ekonomik krizler belki buna tehlike getirebilir.
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01Mrt 11 yıl
400 milyonuncu bir oled TV olur mu acaba...
Belki daha farklı bir teknoloji gelişir o zamana bilinmez...
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
panasonic plazma kullanıorz full hd çok kaliteli nice 300milyon tv lere=))
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St Batuhan 11 yıl
özel bir tv olsaydı söyle gecmise yönelik külüstür stil falan bare :)
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