Panasonic 300 milyonuncu televizyonunu üretti

Japon elektronik devi Panasonic (Matsushita) önemli bir başarıya imza attı. Tüketici elektroniği çözümlerinde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan ve televizyon pazarında endüstriye yön veren isimlerden biri olmayı başaran firma, 300 milyonuncu televizyonunu üretim bantlarından çıkardı. 1952 yılında üretime başlayan Matsushita, 1961 yılında ürünlerinde Panasonic ismini kullanmaya başlamıştı. 56 yıldır üretime devam eden ayrıca ürün gamında CRT, LCD ve Plazma TV gibi farklı çözümler bulunan Japonya merkezli firma, 300 milyonuncu televizyonunu üreterek endüstri tarihinde önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

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