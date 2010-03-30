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Panasonic'den 6 yeni LCD HDTV

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Japon elektronik devi Panasonic, ürün gamını LCD HDTV doğrultusunda genişletmeye devam ediyor. Firma, ilk olarak Japon kullanıcılarıyla buluşacak olan Vieira D2 serisinin 6 yeni üyesini duyurdu. Boyutları 19 inçten 42 inçe kadar değişen modellerin hepsinde IPS LCD panel ve LED aydınlatmalar kullanılmış.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre düşük enerji gereksinimleriye çevre dostu olduğu belirtilen televizyonlardan 1080p (Full HD) çözünürlük destekleyen TH-L42D2, Haziran ayında satışa sunulacak. Kalan 5 modelden TH-37D2, 1080p çözünürlük sağlarken; TH-L32D2, TH-L26D2, TH-L22D2 ve TH-L19D2, 720p (HD) çözünürlüğünü destekliyor. Bu 5 modelin satışa sunulma tarihi olaraksa 23 Nisan olarak belirlenmiş.

Zıtlık oranının 1,000,000:1 olduğu LCD HDTV'lerin satış fiyatları ve diğer pazarlardaki gelecekleriyse şimdilik bilinmiyor.


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greenk 9 yıl
Panasonic de sonunda lcd ye geçerek doğru yolu buldu. Tek başına plazma üretme savaşını vermenin bi anlamı yoktu zaten. Tüm firmalar lcd, led üretirken.
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Batuist 9 yıl
IPS panel kullanıyorsa fiyatıda pahalıdır.. gerçi kullanmasada pahalılarya...
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TELESCOPE 9 yıl

teknik özellikleri güzel,bakalım fiyatı hakkında ne diyeceğiz
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