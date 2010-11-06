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Panasonic'in teknoloji tırında bütün 3D teknolojilerini denedik!

9 yıl
46,9b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Panasonic'in 3 boyutlu teknolojilerini sergilemek üzere tasarladığı teknoloji tırında firmanın en yeni 3 boyutlu kamera ve televizyon teknolojilerini deneme fırsatı yakaladık. Panasonic Viera TV Ürün Müdürü Uluç Özler ile yaptığımız röportajda firmanın fark yaratan teknolojilerini bütün detaylarıyla tanıyoruz.


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VagueMan 8 yıl
Biz bunları alıp kullanana kadar yenilerini çıkartırlar bile.
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sedatomanli 8 yıl
PANA TX-P42VT20E görüntü kalitesi akıcılık ve derinlik çok harika tavsiye edebilirim ..
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ozkan_tpc 9 yıl
Mesut Bey acaba nezaman oradaydınız, ben de standı uzun uzun gezip görme deneme fırsatı bulmuştum. Neden bilmiyorum ama insanlar alışveriş merkezlerinin içindeki teknoloji mağazalarında hınca hınç gezerken, fuara olan ilgi beklediğim kadar kalabalık değildi. Bu benim için iyiydi tabi, uzunca bir süre bu teknolojinin her zerresini didik didik etme fırsatı buldum :)
Merak eden arkadaşlar için; panasonic kesinlikle bu işi kalite olarak da, performans olarak da üst düzeyde tutuyor. Özellike 3d oyunlarda (fuarda Far Cry 2 ve Avatar oyunları 3d olarak sunulmuştu) ve 3d formatta hazırlanmış görsellerdeki performansı oldukça başarılıydı. Sinemadaki kadar başarılı diyebilirim. Gözlükleri de oldukça ergonomik. Fiyatları ise yeni bir teknoloji olması nedeniyle biraz yüksek fakat, 2 yıl içersinde makul seviyelere düşeceğine inanıyorum.
Eksik birşeyler yok mu? Elbette var. 2d den 3d ye çevrilmiş görüntüler malesef tam bir 3 boyut etkisi yaratmıyor. En iyi performans için orjinali 2d olan görüntüler 2d olarak izlenmeli, 3d zevkini yaşamak içinse 3d formatta hazırlanmış görüntüler tercih edilmeli diye düşünüyorum. Son olarak 3d kameradan bahsetmem gerekirse, malesef onun performansı da etkileyici değil ve tatmin edici bir 3d deneyimi yaşatmıyor.
Ama bu başarılı girişimlerinden dolayı Panasonic i tebrik ediyorum ve kendilerini 3d konusunda daha fazla geliştireceklerine inanıyorum.
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Ju1i@~ 9 yıl
Panasonic sadece plazma panel üretiyor, Sony de sadece LCD. Bu iki teknoloji de ilk çıktıklarında çok karşılaştırılmıştı ama şu an LCD teknolojisi özellikle LED ekranların çıkmasıyla daha önde izlenimi uyandırıyor ben de. HD-DVD Blu-Ray kapışmasına benzedi bu iş ama Panasonic tek başına da olsa hala iyi götürüyor (Panasonic'ten başka plazma üreten var mı bilmiyorum). Gerçi onlar bile TV haricinde, ekranı olan diğer bütün cihazlarında LCD ekran kullanıyordur. Çünkü çok büyük plazma ekranlar üretilebiliyor fakat küçüklerini üretemiyorlar. LCD'de de bu durum tam tersi. Ama günden güne boyutları artıyor onların da.

Yeni çıkan 3B kameraları tam olmasa da 3B içerik kıtlığının yaşandığı bu dönemde kullanışlı bir araç olacaktır. Ama en azından ekranını Nintendo 3DS'de olduğu gibi gözlüksüz 3B hale getirselermiş çok daha iyi olurmuş. Artık gözlüksüz 3B görüntü veren dijital fotoğraf çerçeveleri çıkmışken böyle bir kamerada bir eksik bunun olmayışı.
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DH Misafiri 9 yıl
600hz:)
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ocosman 9 yıl
yakında hiç gözlüğe ihtiyaç duymayan direkt izleyebileceğimiz 3 d televizyonlar çıkacak bunlar tamemen sanal günü kurtarma tv ler
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Batuist 9 yıl

ocosman

yakında hiç gözlüğe ihtiyaç duymayan direkt izleyebileceğimiz 3 d televizyonlar çıkacak bunlar tamemen sanal günü kurtarma tv ler

o günlere daha çok var.. beklerim dersen çok şey kaçırırsın bana göre.. bu 5 sene önce oled ekranları beklemeye başlamak gibi olurdu herhalde.. o zamanlarda ileride çıkacak yaygınlaşacak deniyordu ama aradan onca zaman geçmesine rağmen oled'in o'su yok.. yani o zamandan şayet birisi çıkacak diye beklemiş olsaydı düşün yani gereksizliği... sonu oled teknolojisinden farklı olmayacaktır..
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X-FI 9 yıl

ocosman

yakında hiç gözlüğe ihtiyaç duymayan direkt izleyebileceğimiz 3 d televizyonlar çıkacak bunlar tamemen sanal günü kurtarma tv ler


CH*Pte okudum bu ay
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Batuist 9 yıl
çok hoş bir sohbet olmuş.. artı adamın konuşmaları oldukça akıcıydı.. Marka desen zaten panasonic dünyanın en kaliteli markalarından birisi.. Ve verdiği tavsiyeler gerçekten oldukça makul ve çok mantıklıydı.. katılıyorum..
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nuestra 9 yıl
Benim asıl merak ettiğim röportaj sırasında da konusu geçen ek bir lens ile 3d çekimler yapılıp yapılamayacağı. DH'da sanırım video incelemelerinde halihazırda 700 serisi kullanıyor ve bunun sorulmasındaki asıl amaç 700 serisinin 3D desktekleyip desteklemeyeceği idi. Eğer röportaj sırasında bu konun detayına inildi fakat montaj sırasında çıkarıldı ise DH bu bilgiyi bize verirse çok memnun olurum.

Şu anda TM700 modeli bir kameraya sahibim. Bildiğiniz üzere TM750 ve 700 birbirine çok benzer tek farklılıkları ise lensleri.
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KANUNI61 9 yıl
adamın dediklerine aynen katılıyorum yaklaşık 300 dsmart hd
cihaz montajı yaptım Panasonic gibi görünveren bir ürün görmedim
gercekden mükenmel görütüsü varhani bir sıralama yap deseler 1 sırada Panasonic
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TELESCOPE 9 yıl

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Inalough 9 yıl
3D çekim yapmaya yarayan lens aparatı
vay be bi yaşıma daha girdim
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Father Torque 9 yıl
Aslında çok yeni bir teknoloji diye sunulmasına karşın mekanik gözlük o kadar yeni bir sistem değil. Dolayısıyla videoda tanıtımı yapılan Panasonic 3D teknolojisinde pek de duymadığım şeylerle karşılaşmadım. Daha çok sinemalarda Avatar ile tanıştığımız Polarize 3D teknolojisi ve bazı TV modellerinde ortaya çıkan gözlüksüz 3D teknolojileri gibi ürünler bekliyordum. Hele piyasada bulunan tek sensörlü bir video kameranın önüne takılan adaptörle 3D video kaydı ne kadar gerçekçi olur bilinmez ancak gerçek iki sensörle kaydedilen bir 3D görüntüsü vermeyeceği de ortada. İşin bir de videoda sözü geçen 3D materyal konusuna gelirsek Panasonic sorumlusuna katılmıyorum, 3D için özel olarak hazırlanan materyaller (örneğin Avatar) insanlarda uzun süreli izleme esnasında başağrısı gibi yan etkilere yol açamazken, sonradan 3D'ye dönüştürülen 2D materyallerin bu tip sorunlara yol açtığını ya da hiç 3D tadı vermediğini birçok örneğiyle gördük (örneğin Clash of the Titans, The Last Airbender).
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