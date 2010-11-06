Panasonic'in teknoloji tırında bütün 3D teknolojilerini denedik!

Genel Yayın Yönetmeni
Panasonic'in 3 boyutlu teknolojilerini sergilemek üzere tasarladığı teknoloji tırında firmanın en yeni 3 boyutlu kamera ve televizyon teknolojilerini deneme fırsatı yakaladık. Panasonic Viera TV Ürün Müdürü Uluç Özler ile yaptığımız röportajda firmanın fark yaratan teknolojilerini bütün detaylarıyla tanıyoruz.
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Merak eden arkadaşlar için; panasonic kesinlikle bu işi kalite olarak da, performans olarak da üst düzeyde tutuyor. Özellike 3d oyunlarda (fuarda Far Cry 2 ve Avatar oyunları 3d olarak sunulmuştu) ve 3d formatta hazırlanmış görsellerdeki performansı oldukça başarılıydı. Sinemadaki kadar başarılı diyebilirim. Gözlükleri de oldukça ergonomik. Fiyatları ise yeni bir teknoloji olması nedeniyle biraz yüksek fakat, 2 yıl içersinde makul seviyelere düşeceğine inanıyorum.
Eksik birşeyler yok mu? Elbette var. 2d den 3d ye çevrilmiş görüntüler malesef tam bir 3 boyut etkisi yaratmıyor. En iyi performans için orjinali 2d olan görüntüler 2d olarak izlenmeli, 3d zevkini yaşamak içinse 3d formatta hazırlanmış görüntüler tercih edilmeli diye düşünüyorum. Son olarak 3d kameradan bahsetmem gerekirse, malesef onun performansı da etkileyici değil ve tatmin edici bir 3d deneyimi yaşatmıyor.
Ama bu başarılı girişimlerinden dolayı Panasonic i tebrik ediyorum ve kendilerini 3d konusunda daha fazla geliştireceklerine inanıyorum.
Yeni çıkan 3B kameraları tam olmasa da 3B içerik kıtlığının yaşandığı bu dönemde kullanışlı bir araç olacaktır. Ama en azından ekranını Nintendo 3DS'de olduğu gibi gözlüksüz 3B hale getirselermiş çok daha iyi olurmuş. Artık gözlüksüz 3B görüntü veren dijital fotoğraf çerçeveleri çıkmışken böyle bir kamerada bir eksik bunun olmayışı.
o günlere daha çok var.. beklerim dersen çok şey kaçırırsın bana göre.. bu 5 sene önce oled ekranları beklemeye başlamak gibi olurdu herhalde.. o zamanlarda ileride çıkacak yaygınlaşacak deniyordu ama aradan onca zaman geçmesine rağmen oled'in o'su yok.. yani o zamandan şayet birisi çıkacak diye beklemiş olsaydı düşün yani gereksizliği... sonu oled teknolojisinden farklı olmayacaktır..
CH*Pte okudum bu ay
Şu anda TM700 modeli bir kameraya sahibim. Bildiğiniz üzere TM750 ve 700 birbirine çok benzer tek farklılıkları ise lensleri.
cihaz montajı yaptım Panasonic gibi görünveren bir ürün görmedim
gercekden mükenmel görütüsü varhani bir sıralama yap deseler 1 sırada Panasonic
vay be bi yaşıma daha girdim