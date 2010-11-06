Panasonic'in teknoloji tırında bütün 3D teknolojilerini denedik!

Panasonic'in 3 boyutlu teknolojilerini sergilemek üzere tasarladığı teknoloji tırında firmanın en yeni 3 boyutlu kamera ve televizyon teknolojilerini deneme fırsatı yakaladık. Panasonic Viera TV Ürün Müdürü Uluç Özler ile yaptığımız röportajda firmanın fark yaratan teknolojilerini bütün detaylarıyla tanıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.