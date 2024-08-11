Parazit genleri hacklendi: Beyne ilaç taşımada yeni bir dönem başlıyor

Kedi kumunda bulunan parazit, Rett sendromunun çaresi olabilir
Bu çalışma için, İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, kedi kumunda yayılabilen bir beyin paraziti olan Toxoplasma gondii'nin genini, terapötik proteinler için bir taşıyıcı haline getirmek üzere hackledi. Bunu başarabilmek için ise Toxoplasma'yı aldılar ve parazitin büyük yararlı protein paketleri taşıyabilmesi amacıyla bazı kısımlarını biyomühendislikle geliştirdiler.
Araştırmacılar, yaptıkları deneyler sonucu geliştirilen bu parazitlerin protein moleküllerini taşıyabildiğini görüntüledi. Ayrıca Toxoplasma'yı kullanarak MeCP2 proteinini kan-beyin bariyerinden de geçirebildiler. Son evresinde hareketlerde ciddi bozulmaların gözlemlendiği Rett sendromuna sahip hastalarda, genellikle MeCP2 proteininin mutasyona uğramış bir versiyonu bulunur. Dolayısıyla bu yöntem ile Rett sendromuna bir çözüm bulunmuş olunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.