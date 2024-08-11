Parazit genleri hacklendi: Beyne ilaç taşımada yeni bir dönem başlıyor

Beynimizin içinde bulunan kan-beyin bariyeri, sadece belirli moleküllerin girip çıkmasına izin verirken, mikroplar gibi zararlı maddelerin girmesini engeller. Ancak aynı engel, ilaç uygulamak isteyen doktorlar için de bir takım zorluklar teşkil etmekte ve bu sorun çözülmüş olabilir.

Kedi kumunda bulunan parazit, Rett sendromunun çaresi olabilir

Bu çalışma için, İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, kedi kumunda yayılabilen bir beyin paraziti olan Toxoplasma gondii'nin genini, terapötik proteinler için bir taşıyıcı haline getirmek üzere hackledi. Bunu başarabilmek için ise Toxoplasma'yı aldılar ve parazitin büyük yararlı protein paketleri taşıyabilmesi amacıyla bazı kısımlarını biyomühendislikle geliştirdiler.

Deney hayvanlarının yerini alacak yerli çip geliştirilecek 5 gün önce eklendi

Araştırmacılar, yaptıkları deneyler sonucu geliştirilen bu parazitlerin protein moleküllerini taşıyabildiğini görüntüledi. Ayrıca Toxoplasma'yı kullanarak MeCP2 proteinini kan-beyin bariyerinden de geçirebildiler. Son evresinde hareketlerde ciddi bozulmaların gözlemlendiği Rett sendromuna sahip hastalarda, genellikle MeCP2 proteininin mutasyona uğramış bir versiyonu bulunur. Dolayısıyla bu yöntem ile Rett sendromuna bir çözüm bulunmuş olunabilir.

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