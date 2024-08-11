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    Anlık Bildirim

    Parazit genleri hacklendi: Beyne ilaç taşımada yeni bir dönem başlıyor

    Araştırmacılar, kedi kumunda bulunan bir paraziti hackleyerek Rett sendromuna yeni bir çözüm bulmuş olabilir. İşte beyne ilaç taşımada yeni bir dönem başlatabilecek çalışmanın detayları:
    Parazit geni hacklendi: Beyne ilaç taşımada yeni dönem başlıyor
    Beynimizin içinde bulunan kan-beyin bariyeri, sadece belirli moleküllerin girip çıkmasına izin verirken, mikroplar gibi zararlı maddelerin girmesini engeller. Ancak aynı engel, ilaç uygulamak isteyen doktorlar için de bir takım zorluklar teşkil etmekte ve bu sorun çözülmüş olabilir.

    Kedi kumunda bulunan parazit, Rett sendromunun çaresi olabilir

    Bu çalışma için, İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, kedi kumunda yayılabilen bir beyin paraziti olan Toxoplasma gondii'nin genini, terapötik proteinler için bir taşıyıcı haline getirmek üzere hackledi. Bunu başarabilmek için ise Toxoplasma'yı aldılar ve parazitin büyük yararlı protein paketleri taşıyabilmesi amacıyla bazı kısımlarını biyomühendislikle geliştirdiler.

    Araştırmacılar, yaptıkları deneyler sonucu geliştirilen bu parazitlerin protein moleküllerini taşıyabildiğini görüntüledi. Ayrıca Toxoplasma'yı kullanarak MeCP2 proteinini kan-beyin bariyerinden de geçirebildiler. Son evresinde hareketlerde ciddi bozulmaların gözlemlendiği Rett sendromuna sahip hastalarda, genellikle MeCP2 proteininin mutasyona uğramış bir versiyonu bulunur. Dolayısıyla bu yöntem ile Rett sendromuna bir çözüm bulunmuş olunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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