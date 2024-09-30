Şizofreni için 30 yıl sonra ilk kez yeni bir ilaç onaylandı

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Tam Boyutta Gör ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şizofreni tedavisinde 30 yıldan uzun bir süredir ilk kez yeni bir ilacı onayladı. Cobenfy adı verilen bu ilaç, Bristol Myers Squibb tarafından geliştirildi ve iki farklı ilacı (xanomeline ve trospium chloride) birleştirerek şizofreni semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. Cobenfy, günde iki kez alınan bir hap formunda sunulacak.

Şizofreni tedavisi için yeni ilaç

İlacın onaylanmasının ardından yapılan açıklamalarda, FDA’nın Nörobilim Ofisi, Psikiyatri Bölümü Direktörü Dr. Tiffany Farchione, şizofreninin dünya genelinde önde gelen engellilik nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Farchione, “Bu ilaç şizofreni tedavisine on yıllardır ilk kez yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu onay, şizofreni hastalarına daha önce verilen antipsikotik ilaçlara yeni bir alternatif sunuyor.”

Tam Boyutta Gör Cobenfy, xanomelin ve trospium chloride (veya trospiyum klorür) adlı iki etken maddeyi içeriyor. Klinik denemelerde bu kombinasyonun, şizofreni hastalarında halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşüncegibi yaygın semptomların yönetilmesine yardımcı olduğu gösterildi. Şizofreni tedavisinde kullanılan geleneksel ilaçlar, genellikle beyin kimyasallarından dopamini hedef alırken, Cobenfy bunun yerine hafızaya, öğrenmeye ve dikkati toplamaya yardımcı olan bir başka beyin kimyasalı olan asetilkolini hedef alıyor. Bu yeni mekanizmanın, şizofreni tedavisinde yaygın olankilo alımı, uyuklama ve hareket bozuklukları gibi yan etkilerin azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

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Cobenfy’nin klinik denemeleri sırasında, yan etkiler nedeniyle ilacı bırakan hastaların oranının yalnızca yüzde 6 olduğu bildirildi. Bu oran geleneksel ilaçlarda yüzde 20-30’a kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte, Cobenfy’nin de bazı yan etkileri mevcut. FDA’ya göre, en yaygın görülen yan etkiler arasında mide bulantısı, hazımsızlık, kabızlık, kusma, yüksek tansiyon, karın ağrısı, ishal, artan kalp atış hızı ve baş dönmesi bulunuyor. Ancak uzmanlar, özellikle geleneksel ilaçların yan etkilerine dayanamayan hastaların Cobenfy’den büyük fayda sağlayabileceğini ifade ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde yaklaşık 24 milyon insan şizofreni ile yaşıyor. Bu, her 300 kişiden birinin bu kronik ve zorlu hastalığın etkilerini yaşadığı anlamına geliyor. Hastalık genellikle ergenlik dönemi sonlarında ya da erken yetişkinlik döneminde başlıyor ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde hayat boyu süren engelliliklere yol açabiliyor.

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Şizofreni için 30 yıl sonra ilk kez yeni bir ilaç onaylandı