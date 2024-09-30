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    Şizofreni için 30 yıl sonra ilk kez yeni bir ilaç onaylandı

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 30 yılı aşkın bir süredir şizofreni için ilk kez yeni bir ilacı onayladı. Cobenfy adlı ilaç iki ilacı birleştiriyor ve günde iki kez hap olarak alınıyor.
    Şizofreni için 30 yıl sonra ilk kez yeni bir ilaç onaylandı Tam Boyutta Gör
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şizofreni tedavisinde 30 yıldan uzun bir süredir ilk kez yeni bir ilacı onayladı. Cobenfy adı verilen bu ilaç, Bristol Myers Squibb tarafından geliştirildi ve iki farklı ilacı (xanomeline ve trospium chloride) birleştirerek şizofreni semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. Cobenfy, günde iki kez alınan bir hap formunda sunulacak.

    Şizofreni tedavisi için yeni ilaç

    İlacın onaylanmasının ardından yapılan açıklamalarda, FDA’nın Nörobilim Ofisi, Psikiyatri Bölümü Direktörü Dr. Tiffany Farchione, şizofreninin dünya genelinde önde gelen engellilik nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Farchione, “Bu ilaç şizofreni tedavisine on yıllardır ilk kez yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu onay, şizofreni hastalarına daha önce verilen antipsikotik ilaçlara yeni bir alternatif sunuyor.”

    Şizofreni için 30 yıl sonra ilk kez yeni bir ilaç onaylandı Tam Boyutta Gör
    Cobenfy, xanomelin ve trospium chloride (veya trospiyum klorür) adlı iki etken maddeyi içeriyor. Klinik denemelerde bu kombinasyonun, şizofreni hastalarında halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşüncegibi yaygın semptomların yönetilmesine yardımcı olduğu gösterildi. Şizofreni tedavisinde kullanılan geleneksel ilaçlar, genellikle beyin kimyasallarından dopamini hedef alırken, Cobenfy bunun yerine hafızaya, öğrenmeye ve dikkati toplamaya yardımcı olan bir başka beyin kimyasalı olan asetilkolini hedef alıyor. Bu yeni mekanizmanın, şizofreni tedavisinde yaygın olankilo alımı, uyuklama ve hareket bozuklukları gibi yan etkilerin azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

    Cobenfy’nin klinik denemeleri sırasında, yan etkiler nedeniyle ilacı bırakan hastaların oranının yalnızca yüzde 6 olduğu bildirildi. Bu oran geleneksel ilaçlarda yüzde 20-30’a kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte, Cobenfy’nin de bazı yan etkileri mevcut. FDA’ya göre, en yaygın görülen yan etkiler arasında mide bulantısı, hazımsızlık, kabızlık, kusma, yüksek tansiyon, karın ağrısı, ishal, artan kalp atış hızı ve baş dönmesi bulunuyor. Ancak uzmanlar, özellikle geleneksel ilaçların yan etkilerine dayanamayan hastaların Cobenfy’den büyük fayda sağlayabileceğini ifade ediyor.

    Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde yaklaşık 24 milyon insan şizofreni ile yaşıyor. Bu, her 300 kişiden birinin bu kronik ve zorlu hastalığın etkilerini yaşadığı anlamına geliyor. Hastalık genellikle ergenlik dönemi sonlarında ya da erken yetişkinlik döneminde başlıyor ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde hayat boyu süren engelliliklere yol açabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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