Termos tavsiyesi isteyenlere en iyi çelik termoslar (2024)

- En İyi Termoslar 🥤
- 1️⃣ Stanley Klasik Vakumlu Termos
- 2️⃣ Stanley Adventure Switchback
- 3️⃣ Schafer Kitchen House 2 Lt Çelik Termos
- 4️⃣ Cooker Paslanmaz Çelik Termos
- 5️⃣ Starbucks Klasik Seri Termos
- 6️⃣ Emsan Sırça Termos
- 7️⃣ Aladdin Bistro Thermavac Paslanmaz Çelik Yemek Termosu
- 8️⃣ Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu
- 9️⃣ Karaca Tantum Termos
- 🔟 WarmShield Paslanmaz Çelik Çay Kahve Termosu
- Termos alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Yorumlar
En iyi termoslar dayanıklıdır, temizlenmesi kolaydır ve elbette içeceğinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutar. Yüksek kaliteli yalıtımlı yiyecek ve içecek termos bardakları, içindekinin sıcaklığını saatlerce güvenli bir şekilde koruyabilir. Peki, en iyi termos markası hangisi? İster iş yerinde, ister evde, ister dışarıda spor yaparken, içeceklerinizi istediğiniz derecede tutacak termoslardan hangisini almalısınız? Stanley termoslar öne çıksa da dayanıklılık, sızdırmazlık, ısı tutma, kapasitesi yüksek harika paslanmaz çelik termos modelleri piyasada mevcut. Termos önerileri isteyenler için uygun fiyatlı en iyi termosları burada listeledik.
|Marka/Model 💧
|Fiyat 🏷️
|Stanley Klasik Vakumlu Termos
|2.499 TL
|Stanley Adventure Switchback
|1.499 TL
|Schafer Kitchen House 2 Lt Çelik Termos
|599 TL
|Cooker Paslanmaz Çelik Termos
|329 TL
|Starbucks Klasik Seri Termos
|2.145 TL
|Emsan Sırça Termos
|299 TL
|Aladdin Bistro Thermavac Paslanmaz Çelik Yemek Termosu
|775 TL
|Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu
|1.112 TL
|Aladdin Citypark Thermavac Çift Bardaklı Çelik Termos
|925 TL
|Karaca Tantum Termos
|543 TL
|WarmShield Paslanmaz Çelik Çay Kahve Termosu
|429 TL
|Stanley Klasik Trigger Action Seyahat Bardağı El Termosu
|1.649 TL
Paslanmaz çelik termos yorumları dikkate alındığında; en iyi termos markaları sıralamasında Stanley, Cooker, Karaca ve Emsan geliyor. 2024'te satın alınabilecek çay, kahve ve yemek termosu tavsiyesi olarak ise Stanley Klasik, Aladdin Bistro ve Karaca Tantum modelleri suyu sağlıklı şekilde uzun süre sıcak/soğuk tutmaları, sızdırmaz yapıları ve uygun fiyatlı olmalarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Stanley Klasik Vakumlu Termos
- Kapasite: 1.9 lt
- Sıcak tutma süresi: 45 saat
- Soğut tutma süresi: 48 saat
- Buzlu içecekler: 192 saat
- Malzeme: 18/8 paslanmaz çelik, çift duvarlı vakum yalıtımı, BPA içermez.
- Dayanıklılığı artıran dar yalıtım duvarı boşluğu
- Katlanabilir tutacak
- Sızdırmaz, kolay taşınır.
- Bardak olarak da kullanılabilen yalıtımlı kapak
- İçecekleri kontrollü dökebilmeniz için stoper
Stanley Klasik Vakumlu Termos Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 48 saatlik denemem sonucu; ilk 24 saat kaynar derecede sıcaklığı koruyor. 48. saatte ise sıcaklık kıvamı el yakar derecede. Mükemmel bir termos.
✍🏻 Termos elime geçer geçmez içine sıcak suyu doldurdum. 16 saat sonra hala sıcaktı. Ürünü almadan önce yorumlardan okumuştum ama insanın bizzat kendisinin test etmesi ayrı bir güzel. İlk doğa gezim için şimdiden sabırsızlanıyorum.
2️⃣ Stanley Adventure Switchback
- Hacim: 0.47 litre
- Sıcak tutma süresi: 7 saat
- Soğuk tutma süresi: 9 saat
- Buzlu içecekler: 36 saat
- Materyal: 18/8 paslanmaz çelik, çelik gövde, çift duvar yalıtımlı
- BPA içermez.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Stanley Adventure Switchback Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Stanley’in kalitesini söylememe gerek bile yok; farklı litrelerde üçüncü termosum ve çok memnunum. Bunu da bisikletim için aldım. Boyutu çok ideal ve hiç akıtma yapmadı. Arkasında bir düğme var oraya basılarak kolaylıkla içiliyor.
✍🏻 Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Şimdiye kadar kullandığım termoslardan çok iyi. Bu modelin taşıma kolaylığı açısından tutulabilmeye uygun olmasından da çok memnunum. 0.35 ml olandan da sipariş ettim. Sıcak tutma süresi ve kullanımı tatminkar. Kalitesi gerçekten ayırt edici, tavsiye ederim.
3️⃣ Schafer Kitchen House 2 Lt Çelik Termos
- Hacim: 2 litre
- Sıcak tutma süresi: 6 saat
- Malzeme: Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Çift duvarlı çelik yapı
- Ergonomik ağız yapısı
Schafer Kitchen House Termos Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Termosa akşam 20.00’de sıcak su koydum, sabah 09.00’da baktım, resmen elimi yaktı. Isı tutuşu harika, kapağı asla akıntı, sızıntı yapmadı. Bir de termos, içinin sıcaklığı dışına yansıtmıyor; bu da kalitesini gösteriyor.
✍🏻 Tek kelimeyle harika. Denemek için gece 12’de kaynar su koydum. Şu an saat 10.20 ve su hala kaynar şekilde. Elime döktüm ılınmıştır diye parmağımı haşlıyordum. Tavsiye ederim, çok beğendim.
4️⃣ Cooker Paslanmaz Çelik Termos
- Hacim: 0.75 litre
- Sıcak tutma süresi: 12 saat
- Soğuk tutma süresi: 24 saat
- Çift contalı sızdırmaz kapak
- Sıçratmaz dökülme
- Bardak olarak kullanılabilen kapak
- Uzun ömürlü buton
- Vakum izolasyonlu çift kat paslanmaz ve kırılmaz çelik gövde
Cooker Paslanmaz Çelik Termos Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Termos gerçekten güzel ısı tutuyor. 6. saatte su neredeyse koyduğumuz ısıdaydı. 9. saatte de gayet sıcaktı. Biz bebeğimize mama suyu koymak için aldık. 18. saatte mama hazırlayabileceğimiz kadar da sıcaklığı vardı. Ürünü salladık, baş aşağı çevirdik, sızdırma akıtma olmadı. Seyahatlerde en çok önem verdiğim şey sızdırma problemiydi ama gayet başarılı bir ürün geldi, sızdırma yapmadı.
✍🏻 Mükemmel bir termos herkese tavsiye ederim. İçindeki ısıyı neredeyse tam gün muhafaza ediyor. Çok memnunum teşekkürler.
5️⃣ Starbucks Klasik Seri Termos
- Hacim: 473 ml
- Malzeme: Çift cidarlı paslanmaz çelik
- İçecekleri 1 saat içme sıcaklığında tutar.
- Yeniden kullanım için tasarlanmıştır.
- Mikrodalga ve bulaşık makinesi için uygun değildir.
Starbucks Klasik Seri Termos Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Termosu 2 gündür kullanıyorum. Test yaptım; kahveyi saat 18.00’de koydum, 00.00’da hala buhar çıkıyordu, sabah 6-7 gibi ılımaya başladı. Yani 12-13 saat sonunda sıcaklığı kaybediyor, dışı kesinlikle ısınmıyor ve sızdırmıyor. Dış tasarımı çok havalı ve küçük logoya zaten bayıldım. Daha ucuz olabilirdi fakat ünlü bir marka olduğu için haliyle pahalı, alırsanız kesinlikle pişman olmayacaksınız.
✍🏻 Çok güzel bir termos; çok şık, dokusu bile çok hoş. Daha önce kullandığım Starbucks termosun performansından gayet memnundum, bunu da soğuk suyla denedim ve 13 saat sonunda su hala serin. Sıcakta da benim için yeterli olacağından fazlasıyla eminim. Kapağı da basit bir mekanizma ve sağlam, bir şey olmayacaktır.
6️⃣ Emsan Sırça Termos
- Hacim: 1.3 lt
- Sıcak tutma süresi: 12 saat
- Malzeme: Cam hazneli plastik termos
- Bulaşık makinesinde yıkanmaz.
Emsan Sırça Termos Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü denemek için aldım. Akşam 20.45 gibi sıcak su koydum, sabah 7 gibi bardağa döktüm. Su, buharı üstünde ve ağzı yakacak derecede sıcaktı. İnşallah böyle devam eder. Başarılı.
✍🏻 Gayet kaliteli ve şık termos, rengi de çok güzel. Annem çok beğendi, çeyiz için aldım. Ben alacaklara tavsiye ederim. Fiyatı da gayet uygun teşekkür ederim.
7️⃣ Aladdin Bistro Thermavac Paslanmaz Çelik Yemek Termosu
- Hacim: 0.40 lt
- Sıcak tutma süresi: 5.5 saat
- Soğuk tutma süresi: 5.5 saat üzerinde
- Sızdırmaz tasarım
- Dayanıklı kaplama
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
- BPA içermez, güvenlidir.
Aladdin Bistro Thermavac Yemek Termosu Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Öğle 14.20’de yemek koydum, akşam 20.30’da açtım. İlk 2 kaşık ılıktı ama aşağı doğru çok sıcaktı. Bu kadar saat sıcak tutması şaşırttı. Sabah 8.30’da tekrar kaynar yemek koydum, öğlen 12.30’da açtım. İlk seferdeki gibi sıcak değildi, işlevini yitirdi mi diye düşündüm. Yorumlarda bir kişi yemek koymadan önce sıcak su ile çalkalayıp öyle koyduğunu yazmıştı. Bir de öyle denedim. Sıcak tutma süresinin uzadığını gördüm. Görüntü olarak da çok hoş.
✍🏻 İlkini bir hafta önce aldım, memnun kalınca ikincisini de aldım. Ürünü oğlumun beslenmesi için aldım. Sıcak tutma süresi çok iyi. Sabah önce kaynar su koyup çalkalayıp yemeğini öyle koyuyorum. Saat 16.00’da eve geldiğimde kalan yemek hala ılık oluyor. Düşünen var ise tereddüt etmeden alabilir.
8️⃣ Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu
- Hacim: 0.40 lt
- Sıcak tutma süresi: 7 saat
- Soğuk tutma süresi: 7 saat
- Malzeme: 18/8 paslanmaz çelik, BPA içermez.
- Çift duvarlı vakum yalıtımı
- Kaşık yerine de geçen çatal dahildir.
Stanley Yemek Termosu Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İş yerimin kalitesiz ve sağlıksız öğle yemeklerini yemekten vazgeçip kendime bu güzel yemek termosunu aldım. Kendinize yapacağınız en güzel iyilik bence. Çorba, pilav, salata vs için çok uygun. Sabah 7’de ısıttığım çorba 12.30’da bile çok sıcak. Çantanızda çok yer kaplamıyor. Her gün sağlıksız yemek yedim diye mırıldanmaksa kendi sağlığınızı önemseyip kendi yemeğinizi yiyin. Stanley kalitesi, paranız çöpe gitmez.
✍🏻 Rengi ve duruşu çok şık. Üzerindeki çelik çatallı kaşık ta gayet işlevsel ve şık. Akşam 8’de koyduğum çorba sabah 9’da yani 13 saat sonra hala yenilebilir seviyede ılıktı. Kullanımında 7 saat sıcak veya soğuk tutabileceği yazıyor. Hayret verici bir şekilde parasını sonuna kadar hakediyor.
9️⃣ Karaca Tantum Termos
- Hacim: 1.5 lt
- Bardak/fincan kapasitesi: 6-8 su bardağı
- Malzeme: Çelik
- Çift duvarlı vakum yalıtımı
- Kullanım önerisi: İş, okul, seyahat
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Karaca Tantum Termos Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Sabahtan akşama kadar sıcak tutuyor. Boyut iki kişi için çok yeterli.
✍🏻 Gayet güzel hem sıcak hem de soğuk tutuyor. Kapağında da sızdırma yok. Bence alınmaya değer.
🔟 WarmShield Paslanmaz Çelik Çay Kahve Termosu
- Hacim: 400 ml
- Sıcak tutma süresi: 6 saat
- Soğuk tutma süresi: 6 saat
- Çift kat paslanmaz çelik
- Güvenli sızdırmaz kapak
- BPA içermez.
WarmShield Termos Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Termos oldukça güzel. 5-6 saat fazlasıyla sıcak tutuyor. Ben çok memnun kaldım. Ayrıca rengini ve dış malzemesini çok beğendim, oldukça kaliteli duruyor.
✍🏻 Ürün çok güzel ve kullanışlı ve sıcaklığı da gayet müthiş. İş yerinde yanımda güzel oldu; her an sıcak çay ve kahve keyfi.
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Termos alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Malzemesi: Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı.
- Isı tuma: Sıcak/soğuk tutma süresi uzun olmalı.
- Kapağı sızdırmaz olmalı.
- Taşınabilirlik, ergonomik tasarım
- Temizlik: Parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir olmalı.
- Kullanım amacı: Çay, kahve ve yemek termosları
En İyi Termoslar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 515490Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.