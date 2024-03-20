Termos tavsiyesi isteyenlere en iyi çelik termoslar (2024)

En iyi termoslar dayanıklıdır, temizlenmesi kolaydır ve elbette içeceğinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutar. Yüksek kaliteli yalıtımlı yiyecek ve içecek termos bardakları, içindekinin sıcaklığını saatlerce güvenli bir şekilde koruyabilir. Peki, en iyi termos markası hangisi? İster iş yerinde, ister evde, ister dışarıda spor yaparken, içeceklerinizi istediğiniz derecede tutacak termoslardan hangisini almalısınız? Stanley termoslar öne çıksa da dayanıklılık, sızdırmazlık, ısı tutma, kapasitesi yüksek harika paslanmaz çelik termos modelleri piyasada mevcut. Termos önerileri isteyenler için uygun fiyatlı en iyi termosları burada listeledik.

Paslanmaz çelik termos yorumları dikkate alındığında; en iyi termos markaları sıralamasında Stanley, Cooker, Karaca ve Emsan geliyor. 2024'te satın alınabilecek çay, kahve ve yemek termosu tavsiyesi olarak ise Stanley Klasik, Aladdin Bistro ve Karaca Tantum modelleri suyu sağlıklı şekilde uzun süre sıcak/soğuk tutmaları, sızdırmaz yapıları ve uygun fiyatlı olmalarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Stanley Klasik Vakumlu Termos Tam Boyutta Gör Stanley, en iyi termos markası olarak bilinir. Stanley termoslar, dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Kamp, piknik, seyahat severlerin tercihi 1.9 litre hacimli Stanley klasik termos, vakum insulasyon ve çift duvar konstrüksiyon sayesinde ısı kaybetmiyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip olmasıyla her yerde yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Termosun çift duvarlı gövdesi 45 saat boyunca sıcak, 48 saat soğuk tutuyor. Buzlu içecekleri ise 192 saate kadar muhafaza ediyor. Ağzı geniş olduğu için içeceği doldurmak ta temizlemek de çok kolay. Kapasite: 1.9 lt

Sıcak tutma süresi: 45 saat

Soğut tutma süresi: 48 saat

Buzlu içecekler: 192 saat

Malzeme: 18/8 paslanmaz çelik, çift duvarlı vakum yalıtımı, BPA içermez.

Dayanıklılığı artıran dar yalıtım duvarı boşluğu

Katlanabilir tutacak

Sızdırmaz, kolay taşınır.

Bardak olarak da kullanılabilen yalıtımlı kapak

İçecekleri kontrollü dökebilmeniz için stoper Stanley Klasik Vakumlu Termos Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 48 saatlik denemem sonucu; ilk 24 saat kaynar derecede sıcaklığı koruyor. 48. saatte ise sıcaklık kıvamı el yakar derecede. Mükemmel bir termos. ✍🏻 Termos elime geçer geçmez içine sıcak suyu doldurdum. 16 saat sonra hala sıcaktı. Ürünü almadan önce yorumlardan okumuştum ama insanın bizzat kendisinin test etmesi ayrı bir güzel. İlk doğa gezim için şimdiden sabırsızlanıyorum.

2️⃣ Stanley Adventure Switchback Tam Boyutta Gör Stanley Adventure Switchback, kullanım kolaylığıyla öne çıkan en iyi termos modeli. Grit guard, içtiğiniz bölümü korur ve temiz tutar, tek elinizle kolayca açıp içebilir ve kapatabilirsiniz. Sızdırmazlık özelliğiyle güvenle çantanızda taşıyabilirsiniz. Stanley termos, yalıtımlı yapısıyla içeceklerinizi 7 saat boyunca sıcak, 9 saat soğuk tutabilir. Arabada da kolaylıkla kullanabileceğiniz harika bir çelik termos. Hacim: 0.47 litre

Sıcak tutma süresi: 7 saat

Soğuk tutma süresi: 9 saat

Buzlu içecekler: 36 saat

Materyal: 18/8 paslanmaz çelik, çelik gövde, çift duvar yalıtımlı

BPA içermez.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Stanley Adventure Switchback Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Stanley’in kalitesini söylememe gerek bile yok; farklı litrelerde üçüncü termosum ve çok memnunum. Bunu da bisikletim için aldım. Boyutu çok ideal ve hiç akıtma yapmadı. Arkasında bir düğme var oraya basılarak kolaylıkla içiliyor. ✍🏻 Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Şimdiye kadar kullandığım termoslardan çok iyi. Bu modelin taşıma kolaylığı açısından tutulabilmeye uygun olmasından da çok memnunum. 0.35 ml olandan da sipariş ettim. Sıcak tutma süresi ve kullanımı tatminkar. Kalitesi gerçekten ayırt edici, tavsiye ederim.

3️⃣ Schafer Kitchen House 2 Lt Çelik Termos Tam Boyutta Gör Schafer Kitchen House, çay ve su termosu tavsiyesi isteyenlere önerimizdir. Schafer çift katlı çelik termos, ısı yalıtımı sayesinde içeceğinizin uzun süre boyunca (6 saate kadar 73°, 12 saate kadar 60°, 24 saate kadar 45°) istediğiniz sıcaklıkta kalmasını sağlar. Sıcak içecekler için daha uygun olan termos, 2 litre kapasitesiyle hem evde misafirleriniz geldiğinde hem de dışarıda piknik, kamp vb. etkinliklerde kullanabileceğiniz harika bir inox termos. Hacim: 2 litre

Sıcak tutma süresi: 6 saat

Malzeme: Paslanmaz çelik iç ve dış gövde

Çift duvarlı çelik yapı

Ergonomik ağız yapısı Schafer Kitchen House Termos Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Termosa akşam 20.00’de sıcak su koydum, sabah 09.00’da baktım, resmen elimi yaktı. Isı tutuşu harika, kapağı asla akıntı, sızıntı yapmadı. Bir de termos, içinin sıcaklığı dışına yansıtmıyor; bu da kalitesini gösteriyor. ✍🏻 Tek kelimeyle harika. Denemek için gece 12’de kaynar su koydum. Şu an saat 10.20 ve su hala kaynar şekilde. Elime döktüm ılınmıştır diye parmağımı haşlıyordum. Tavsiye ederim, çok beğendim.

4️⃣ Cooker Paslanmaz Çelik Termos Tam Boyutta Gör Cooker, Türkiye’nin ilk ve tek çelik termos üreticisi. Cooker paslanmaz çelik termoslar, ergonomik ve kolay kullanımlı olup kamp, piknik gibi uzun yolculuklarda içeceklerinizi sıcak ve soğuk koruyarak rahatça taşımanıza yardımcı olur. Modern ve şık tasarıma sahip olan termos, bebekler ve okul çağındaki çocuklar için de kullanıma uygundur. Hacim: 0.75 litre

Sıcak tutma süresi: 12 saat

Soğuk tutma süresi: 24 saat

Çift contalı sızdırmaz kapak

Sıçratmaz dökülme

Bardak olarak kullanılabilen kapak

Uzun ömürlü buton

Vakum izolasyonlu çift kat paslanmaz ve kırılmaz çelik gövde Cooker Paslanmaz Çelik Termos Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Termos gerçekten güzel ısı tutuyor. 6. saatte su neredeyse koyduğumuz ısıdaydı. 9. saatte de gayet sıcaktı. Biz bebeğimize mama suyu koymak için aldık. 18. saatte mama hazırlayabileceğimiz kadar da sıcaklığı vardı. Ürünü salladık, baş aşağı çevirdik, sızdırma akıtma olmadı. Seyahatlerde en çok önem verdiğim şey sızdırma problemiydi ama gayet başarılı bir ürün geldi, sızdırma yapmadı. ✍🏻 Mükemmel bir termos herkese tavsiye ederim. İçindeki ısıyı neredeyse tam gün muhafaza ediyor. Çok memnunum teşekkürler.

5️⃣ Starbucks Klasik Seri Termos Tam Boyutta Gör Starbucks termoslar, oldukça popüler ve özellikle kahve severlerin en beğendiği termos modellerinden. Starbucks Luxor Black Matt Edition, dayanıklı ve seyahat, yürüyüş ya da kamp için ideal kılan üstün kalitede paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kaydırmalı kilitli kapak, içeceğinizin dökülmemesini sağlar. 473 ml kapasiteli termos bardak, hem sıcak hem de soğuk içecekler için idealdir. Kahvenizi sıcak veya soğuk içeceklerinizi uzun süre soğuk tutmaya yardımcı olan çift cidarlı ve vakum izolasyonuna sahiptir. Hacim: 473 ml

Malzeme: Çift cidarlı paslanmaz çelik

İçecekleri 1 saat içme sıcaklığında tutar.

Yeniden kullanım için tasarlanmıştır.

Mikrodalga ve bulaşık makinesi için uygun değildir. Starbucks Klasik Seri Termos Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Termosu 2 gündür kullanıyorum. Test yaptım; kahveyi saat 18.00’de koydum, 00.00’da hala buhar çıkıyordu, sabah 6-7 gibi ılımaya başladı. Yani 12-13 saat sonunda sıcaklığı kaybediyor, dışı kesinlikle ısınmıyor ve sızdırmıyor. Dış tasarımı çok havalı ve küçük logoya zaten bayıldım. Daha ucuz olabilirdi fakat ünlü bir marka olduğu için haliyle pahalı, alırsanız kesinlikle pişman olmayacaksınız. ✍🏻 Çok güzel bir termos; çok şık, dokusu bile çok hoş. Daha önce kullandığım Starbucks termosun performansından gayet memnundum, bunu da soğuk suyla denedim ve 13 saat sonunda su hala serin. Sıcakta da benim için yeterli olacağından fazlasıyla eminim. Kapağı da basit bir mekanizma ve sağlam, bir şey olmayacaktır.

6️⃣ Emsan Sırça Termos Tam Boyutta Gör Emsan, kullanıcı yorumları en iyi termos markaları arasında. Emsan Sırça Termos, 1.3 litrelik kapasitesiyle tüm aile üyelerine yetecek içeceklerin tadını dilediğiniz sıcaklıkta çıkarmanızı sağlar. Cam iç yüzeyi ve 304 kalite 18/10 Emsan çeliği yapısı sayesinde oldukça sağlıklı ve dayanıklı kullanım sağlar. İçeceğinizi 12 saat boyunca sıcak ya da soğuk tutarken, sızdırmaz kapağı sayesinde de güvenle taşıyabilirsiniz. Hacim: 1.3 lt

Sıcak tutma süresi: 12 saat

Malzeme: Cam hazneli plastik termos

Bulaşık makinesinde yıkanmaz. Emsan Sırça Termos Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü denemek için aldım. Akşam 20.45 gibi sıcak su koydum, sabah 7 gibi bardağa döktüm. Su, buharı üstünde ve ağzı yakacak derecede sıcaktı. İnşallah böyle devam eder. Başarılı. ✍🏻 Gayet kaliteli ve şık termos, rengi de çok güzel. Annem çok beğendi, çeyiz için aldım. Ben alacaklara tavsiye ederim. Fiyatı da gayet uygun teşekkür ederim.

7️⃣ Aladdin Bistro Thermavac Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Tam Boyutta Gör Aladdin Bistro Thermavac, en beğenilen yemek termosu modelleri arasında. Aladdin yemek termosu, dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmış, AB tarafından test edilmiş, güvenli ve BPA içermemektedir. Çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde yiyeceklerinizi 5.5 saat boyunca sıcak veya soğuk tutar. Sızdırmaz kapağıyla yoğurt, çorba gibi yiyecekleri dilediğiniz yere dökülmeden taşıyabilirsiniz. Yemek termosunun her parçası bulaşık makinesinde yıkanabilmektedir. Hacim: 0.40 lt

Sıcak tutma süresi: 5.5 saat

Soğuk tutma süresi: 5.5 saat üzerinde

Sızdırmaz tasarım

Dayanıklı kaplama

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

BPA içermez, güvenlidir. Aladdin Bistro Thermavac Yemek Termosu Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Öğle 14.20’de yemek koydum, akşam 20.30’da açtım. İlk 2 kaşık ılıktı ama aşağı doğru çok sıcaktı. Bu kadar saat sıcak tutması şaşırttı. Sabah 8.30’da tekrar kaynar yemek koydum, öğlen 12.30’da açtım. İlk seferdeki gibi sıcak değildi, işlevini yitirdi mi diye düşündüm. Yorumlarda bir kişi yemek koymadan önce sıcak su ile çalkalayıp öyle koyduğunu yazmıştı. Bir de öyle denedim. Sıcak tutma süresinin uzadığını gördüm. Görüntü olarak da çok hoş. ✍🏻 İlkini bir hafta önce aldım, memnun kalınca ikincisini de aldım. Ürünü oğlumun beslenmesi için aldım. Sıcak tutma süresi çok iyi. Sabah önce kaynar su koyup çalkalayıp yemeğini öyle koyuyorum. Saat 16.00’da eve geldiğimde kalan yemek hala ılık oluyor. Düşünen var ise tereddüt etmeden alabilir.

8️⃣ Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Tam Boyutta Gör Stanley Klasik, kullanıcı yorumları en iyi yemek termosu modeli. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen Stanley yemek termosu, yemekleri 7 saat boyunca sıcak veya soğuk tutar. Sızdırmaz kapakla donatılmıştır, böylece yemeklere dökülecek mi diye düşünmeden sırt çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz. Termosun her parçasını bulaşık makinesinin üst sepetinde temizlemeye bırakabilirsiniz. Hacim: 0.40 lt

Sıcak tutma süresi: 7 saat

Soğuk tutma süresi: 7 saat

Malzeme: 18/8 paslanmaz çelik, BPA içermez.

Çift duvarlı vakum yalıtımı

Kaşık yerine de geçen çatal dahildir. Stanley Yemek Termosu Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İş yerimin kalitesiz ve sağlıksız öğle yemeklerini yemekten vazgeçip kendime bu güzel yemek termosunu aldım. Kendinize yapacağınız en güzel iyilik bence. Çorba, pilav, salata vs için çok uygun. Sabah 7’de ısıttığım çorba 12.30’da bile çok sıcak. Çantanızda çok yer kaplamıyor. Her gün sağlıksız yemek yedim diye mırıldanmaksa kendi sağlığınızı önemseyip kendi yemeğinizi yiyin. Stanley kalitesi, paranız çöpe gitmez. ✍🏻 Rengi ve duruşu çok şık. Üzerindeki çelik çatallı kaşık ta gayet işlevsel ve şık. Akşam 8’de koyduğum çorba sabah 9’da yani 13 saat sonra hala yenilebilir seviyede ılıktı. Kullanımında 7 saat sıcak veya soğuk tutabileceği yazıyor. Hayret verici bir şekilde parasını sonuna kadar hakediyor.

9️⃣ Karaca Tantum Termos Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı termos arayanlara önereceğimiz bir başka model; Karaca Tantum Termos. Sevdiklerinizle gittiğiniz doğa etkinliklerinde (piknik, kamp vs.) içeceklerinizi (çay, kahve gibi sıcak içeceklerin yanı sıra soğuk içecekler) yanınızda saklamak için tercih edebileceğiniz en iyi termoslardan biri. 1.5 litre kapasitesiyle ailece gittiğiniz etkinlikler için ideal bir termos. Hacim: 1.5 lt

Bardak/fincan kapasitesi: 6-8 su bardağı

Malzeme: Çelik

Çift duvarlı vakum yalıtımı

Kullanım önerisi: İş, okul, seyahat

Bulaşık makinesinde yıkanabilir Karaca Tantum Termos Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Sabahtan akşama kadar sıcak tutuyor. Boyut iki kişi için çok yeterli. ✍🏻 Gayet güzel hem sıcak hem de soğuk tutuyor. Kapağında da sızdırma yok. Bence alınmaya değer.

🔟 WarmShield Paslanmaz Çelik Çay Kahve Termosu Tam Boyutta Gör En iyi termoslar listemize WarmShield çift katmanlı paslanmaz çelik termos bardakla son veriyoruz. Özellikle ucuz çay kahve termosu arayanlara önerimizdir. Güvenli sızdırmaz kapağıyla içeceğinizi 6 saate kadar sıcak veya soğuk tutar. Hacim: 400 ml

Sıcak tutma süresi: 6 saat

Soğuk tutma süresi: 6 saat

Çift kat paslanmaz çelik

Güvenli sızdırmaz kapak

BPA içermez. WarmShield Termos Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Termos oldukça güzel. 5-6 saat fazlasıyla sıcak tutuyor. Ben çok memnun kaldım. Ayrıca rengini ve dış malzemesini çok beğendim, oldukça kaliteli duruyor. ✍🏻 Ürün çok güzel ve kullanışlı ve sıcaklığı da gayet müthiş. İş yerinde yanımda güzel oldu; her an sıcak çay ve kahve keyfi.

En iyi kettle su ısıtıcı tavsiyeleri 2 ay önce eklendi

2024 en iyi termos tavsiye listemizde uygun fiyatlı, sağlıklı, sızdırmaz kapaklı çelik termos modellerine yer verdik. Güncel listemizde yer alan su, çay, kahve, yemek termosu modellerine 2024 Black Friday indirimleri ile çok daha uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.

Termos alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Malzemesi: Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı.

Isı tuma: Sıcak/soğuk tutma süresi uzun olmalı.

Kapağı sızdırmaz olmalı.

Taşınabilirlik, ergonomik tasarım

Temizlik: Parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir olmalı.

Kullanım amacı: Çay, kahve ve yemek termosları

En İyi Termoslar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 515490

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