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    Klozete komut vererek akıllı cihazlarınızı yönetin

    Kohler Numi 2.0 akıllı klozet kullanıcı tuvalete girdiğinde otomatik kapak açma, Alexa erişimi, ısıtmalı oturak, UV aydınlatma filtresi gibi kullanışlı özelliklerle geliyor. 
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    Kohler Numi 2.0 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yeni teknolojilerin giriş yaptığı en son nokta tuvaletler oldu. Klozetinizi akıllı telefona bağlayarak Alexa asistanını kullanmak ve evdeki diğer cihazlara komut verebilmek mümkün.

    Kohler Numi 2.0 özellikleri ve fiyatı

    Kohler Numi 2.0 akıllı klozet, tuvaletten çıkmadan evdeki cihazları kontrol etmenize imkân tanıyor. Alexa bağlantısı olan klozet ayrıca Kohler Konnect uygulaması üzerinden çeşitli ayarları yapmanızı da sağlıyor.

    LED aydınlatma ile tuvalete ahenk katan klozetin iç kısmında da UV aydınlatma mevcut ve bakterilere yaşam imkânı tanımıyor. Oturak kısmı ısıtmalı iken sifon ve sonrasında hava temizleme de otomatik. Kullanıcı yaklaştığında kapak otomatik açılıyor.

    Ön ve arka temizlik için musluğu olan klozetin kurutma özelliği de mevcut. Su basıncını ve sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama dışında klozetin bir kumandası da mevcut. Kohler Numi 2.0 akıllı klozet 11500$ fiyat etiketine sahip.

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