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Patriot, cep telefonları için 16GB'lık microSDHC bellek kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot, cep telefonları için 16GB'lık microSDHC bellek kartı hazırladı
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve son dönemde hazırladığı SSD'lerle gündeme gelen Patriot, taşınabilir cihazlar için hazırladığı 16GB kapasiteli yeni microSDHC bellek kartını duyurdu.Özellikle cep telefonlarının hedef alındığı bildirilen yeni flash bellek kartının 6000 adet fotoğraf veya 300 saatlik müzik depolayabildiği belirtiliyor.

Class 2 performans derecelendirmesine sahip olan ve 2MB/sn'lik minimum yazma hızı sunduğu belirtilen bellek kartının SD adaptörüyle birlikte satışa sunulacağı bildirilirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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max975 10 yıl
harikada bu kadar yüklü işlemeyi yapacak telefonda gerekli.
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runic 10 yıl
Yükle fazla alakası yok ki. Müzik arşivinin hepsini cihaza atar istediğin zaman çalarsın. Tabii cihazda sürekli dosyaları araştırıp bilgi toplamaya çalışan bir sistem, müzik çalar vb. varsa yavaşlayabilir, bunun dışında ekstra kapasite ekstra yük demek değildir.
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