Patriot dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DDR2 bellekleri duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve son dönemde SSD üretimine de başlayan dönemde Patriot, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni belleklerini duyurdu. Firmanın, Signature serisi dahilinde hazırladığı yeni belleklerin üst seviye mobil sistemlerde kullanılması bekleniyor.
4GB'lık modül ve 8GB'lık kit olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan SO-DIMM formundaki yeni DDR2 bellekler, 800MHz'de çalışıyor ve CAS5 zamanlamalarıyla 1.8v geriliminde görev yapıyorlar. Patriot'ın ömür boyu garanti ile satışa sunduğu bellekler yurt dışında 154$ ve 300$'lık fiyatlara sahipler.
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sağol hocam yenilik diye DDR3 istiyoruz ama teoride değilde pratikte bazı şeyleri test edip görmek lazım. Çok fazla performans artışı olmacaksa DDR3 diye kasmaya gerek yok ozaman.
Birde işte şu 1066 ve 667 veri yolu hızı aklımı kurcalıyor. Ramlerin veri yolu hızı düşük olması işlemcini performansını olumsuz yönde etkiler mi ki ? Ozamanda DDR3 mantıklı gibi geliyor.
Vallaha bi laptop alıcam ama halen karar vermedim Şeyten diyo git şimdi HPHDX16 yı al gel ama içimden bi ses biraz daha bekle diyor sanki. Hem perfromansı hem dış görünüşü güzel bişey arıyorum.
işlemciler 1066mhz p8600 p8700 falan yeni laptplarda. DDR2 belleklerde 667 mhz veriyolu hızına sahip. Peki işlemcinin performansının düşmesine sebp oluyor mu bu olay.
Ozaman DDR3 lü bir laptop daha çok perfromanslı olalı ki ama DDR3 belleklerinde zamanlaması yüksek oluyor.
Bana biri açıklıyabilecek mi bunu