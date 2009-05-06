Patriot dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DDR2 bellekleri duyurdu

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve son dönemde SSD üretimine de başlayan dönemde Patriot, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni belleklerini duyurdu. Firmanın, Signature serisi dahilinde hazırladığı yeni belleklerin üst seviye mobil sistemlerde kullanılması bekleniyor.

4GB'lık modül ve 8GB'lık kit olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan SO-DIMM formundaki yeni DDR2 bellekler, 800MHz'de çalışıyor ve CAS5 zamanlamalarıyla 1.8v geriliminde görev yapıyorlar. Patriot'ın ömür boyu garanti ile satışa sunduğu bellekler yurt dışında 154$ ve 300$'lık fiyatlara sahipler.