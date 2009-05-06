Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DDR2 bellekleri duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,6b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Patriot dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DDR2 bellekleri duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve son dönemde SSD üretimine de başlayan dönemde Patriot, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni belleklerini duyurdu. Firmanın, Signature serisi dahilinde hazırladığı yeni belleklerin üst seviye mobil sistemlerde kullanılması bekleniyor.

4GB'lık modül ve 8GB'lık kit olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan SO-DIMM formundaki yeni DDR2 bellekler, 800MHz'de çalışıyor ve CAS5 zamanlamalarıyla 1.8v geriliminde görev yapıyorlar. Patriot'ın ömür boyu garanti ile satışa sunduğu bellekler yurt dışında 154$ ve 300$'lık fiyatlara sahipler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
@ Yazılımcı Online Şu an bile masaüstünde DDR2'den DDR3'e geçişte elde edilen performans farkı günlük kullanımda hissedilemeyecek kadar az. Dizüstünde en iyi verimi almak için 7200 devirlik sabit diske sahip modeller tercih edilmeli veya disk sürücüsü 7200 devirlik bir modelle değiştirilmeli. Aradaki fiyat farkı düşünüldüğünde DDR2'den DDR3'e geçmek -şimdilik- akıl karı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

@ Yazılımcı Online Şu an bile masaüstünde DDR2'den DDR3'e geçişte elde edilen performans farkı günlük kullanımda hissedilemeyecek kadar az. Dizüstünde en iyi verimi almak için 7200 devirlik sabit diske sahip modeller tercih edilmeli veya disk sürücüsü 7200 devirlik bir modelle değiştirilmeli. Aradaki fiyat farkı düşünüldüğünde DDR2'den DDR3'e geçmek -şimdilik- akıl karı değil.


sağol hocam yenilik diye DDR3 istiyoruz ama teoride değilde pratikte bazı şeyleri test edip görmek lazım. Çok fazla performans artışı olmacaksa DDR3 diye kasmaya gerek yok ozaman.

Birde işte şu 1066 ve 667 veri yolu hızı aklımı kurcalıyor. Ramlerin veri yolu hızı düşük olması işlemcini performansını olumsuz yönde etkiler mi ki ? Ozamanda DDR3 mantıklı gibi geliyor.

Vallaha bi laptop alıcam ama halen karar vermedim
Şeyten diyo git şimdi HPHDX16 yı al gel ama içimden bi ses biraz daha bekle diyor sanki.
Hem perfromansı hem dış görünüşü güzel bişey arıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dedekorkut. 10 yıl
8BG diz üstü bilgisayar için çok uçuk ir rakam olmuş. 4GB bile çok gerekli değil. Diz üstü bilgisayarda 2GB üzeri RAM gerektiren bir uygulama göremedim. Normal bir PC de bile 2GB ram kullanırken 4GB belleğe geçtim. 64bit işletim sistemi her zaman vardı. 2GB ile 4GB arasında bir fark göremedim. En ağır oyunlarla yüklendim sonuç aynı. Güçlü bir masaüstü PC de fark göremediysem diz üstü bilgisayarda hiç göremeyeceğim demektir. Belki çok sıra dışı yazılımlarda 2GB - 4GB arası fark görülür. Bu yazılımları da insanlar diz üstünde çalıştırmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 10 yıl
Ben bişey sormak istiyorum. Şu anda DDR3 lü bir laptop mu almak daha iyi DDR2 mi?

işlemciler 1066mhz p8600 p8700 falan yeni laptplarda. DDR2 belleklerde 667 mhz veriyolu hızına sahip. Peki işlemcinin performansının düşmesine sebp oluyor mu bu olay.

Ozaman DDR3 lü bir laptop daha çok perfromanslı olalı ki ama DDR3 belleklerinde zamanlaması yüksek oluyor.

Bana biri açıklıyabilecek mi bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
8GB'lık takımı alacaksın ve dizüstüne takacaksın.Bir de 64Bit yükle, bak keyfine...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 10 yıl
Ram lerin fazlalığı dizüstülerde genel olarak pil tasarrufu sağlıyor.Ancak 8gb ın gerektiği herhangi bir yer yok + ,150-$300$ da verilmez o fiyata atom işlemcili dizüstü alınabilr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Nintendo DSi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim