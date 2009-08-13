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Patriot Mac kullanıcıları için hazırladığı Koi serisi yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot Mac kullanıcıları için hazırladığı Koi serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Patriot, Mac kullanıcıları için hazırladuğ Koi serisi yeni katı hâl sürücülerini (SSD) duyurdu. Firmanın 2.5-in. boyutundaki, NAND flash tabanlı depolama çözümlerinin 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile geldiği belirtilirken, yüksek performans için 64MB'lık ön bellek birimiyle donatıldıkları açıklandı.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunabildiği bildirilen Koi serisi yeni SSD sürücüleri için performans değerleri de açıklandı. Patriot cephesinden gelen bilgilere göre Mac odaklı yeni depolama sürücülerinde 260MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızları desteklenerek Mac kullanıcılarının yüksek performans ihtiyacı karşılanabiliyor.

5 yıllık garanti ile kısa süre içerisinde satışa sunulacağı belirtilen Koi serisi, Mac odaklı yeni SSD modelleri için Patriot henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapmış değil.


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mrcn[KAL] 10 yıl
Fiyatı çok pahalı olmaz ise alıp direk taktıracağım.Yakın bir zamanda Macbook alacağım ve SSD almayı planlıyorum ama Apple kendi sitesinde maşallah 800$ fark koyuyor ve sadece internet üzerinden alınabiliyor SSD bellekli makinalar.
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