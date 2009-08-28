Patriot Street Fighter 4 oyununu bazı bellek modelleriyle ücretsiz veriyor

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Yüksek performanslı bellek kitleri ve depolama çözümleri üzerine çalışan Patriot yaptığı açıklama ile oyuncular ve ekstrem kullanıcılar için hazırladığı bazı bellek çözümleriyle birlikte Capcom'un Street Fighter 4 oyununu ücretsiz olarak vereceği duyurdu. Firma cephesinden gelen bilgilere göre ikisi Gamer ve birisi Extreme Performance serileri altında hazırlanan DDR3 bellek kitleri, TorqX serisi tüm SSD modelleri, 32GB kapasiteli Xporter ve 128GB kapasiteli Magnum USB bellek modelleriyle birlikte Street Fighter IV'ün indirilebilir ücretsiz PC versiyonunu kullanıcılarına hediye ediyor.

Patriot'un Street Fighter IV hediyeli modellerinin tam listesi şu şekilde;



- 128GB Magnum USB flash drive

- 32GB Xporter USB flash drive

- 64, 128 and 256GB Torqx 2.5-inch SSD

- 6GB (2GB x 3) Gamer series DDR3 PC3-12800 kit | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) Gamer series DDR3 PC3-12800 kit | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.8V

- 4GB (2GB x 2) Extreme Performance DDR2 PC2-8500 kit | 1066 MHz | 7-7-7-20 | 2.1V