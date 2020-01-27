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    Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı

    Kablolu bir kulaklık olan Patriot Viper V380 sanal 7.1 surround ses desteği ve büyük neodim sürücüleri sayesinde oyunculara yoğun bir oyun tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı
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    Bellek ve çevre birimleri alanlarının önemli isimlerden birisi olan Patriot, Viper adındaki oyuncu donanımları ailesine fiyatına göre iddialı olmaya çalışacak yeni bir oyuncu kulaklığı ekliyor.

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    Patriot Viper V380 özellikleri ve fiyatı

    Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı 53mm neodim sürücüler ile HiFi ses kalitesi sunmayı amaçlıyor. Pasif olarak gürültü engelleme yapacak şekilde tasarlanan kulaklık sanal 7.1 surround ses de sunuyor. Ayrılabilir mikrofonda da çevresel gürültü engelleme özelliği bulunuyor.

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    Oyuncunun konforu düşünülerek tasarlanan kulaklık RGB aydınlatma da sunuyor ve Viper yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. USB bağlantı kablosu 2.1m ile oldukça geniş bir hareket alanına sahip.

    Kapak üzerinde ses kontrol tuşları olan Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı 90$ fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/patriot-viper-gaming-releases-v380-virtual-7-1-surround-sound-rgb-gaming-headset.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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