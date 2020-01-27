Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Bellek ve çevre birimleri alanlarının önemli isimlerden birisi olan Patriot, Viper adındaki oyuncu donanımları ailesine fiyatına göre iddialı olmaya çalışacak yeni bir oyuncu kulaklığı ekliyor.

İlginizi Çekebilir

SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor

Patriot Viper V380 özellikleri ve fiyatı

Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı 53mm neodim sürücüler ile HiFi ses kalitesi sunmayı amaçlıyor. Pasif olarak gürültü engelleme yapacak şekilde tasarlanan kulaklık sanal 7.1 surround ses de sunuyor. Ayrılabilir mikrofonda da çevresel gürültü engelleme özelliği bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

Oyuncunun konforu düşünülerek tasarlanan kulaklık RGB aydınlatma da sunuyor ve Viper yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. USB bağlantı kablosu 2.1m ile oldukça geniş bir hareket alanına sahip.

Kapak üzerinde ses kontrol tuşları olan Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı 90$ fiyat etiketi ile satışa başlamış durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/patriot-viper-gaming-releases-v380-virtual-7-1-surround-sound-rgb-gaming-headset.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.