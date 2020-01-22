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    UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu

    Osman Gazi oyunu adından da anlaşılacağı üzere Osman Bey'in Kayı Boyu'nun lideri olarak başladığı serüveni Osmanlı Devleti olarak sonlandırması dönemini konu ediniyor.
    11 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,6b
    16
    20
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu
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    Türk tarihi ile ilgili yaptığı oyun projeleri ile dikkat çeken yerli geliştirici Umuro Games bu kez Osman Gazi adında yeni bir tarih odaklı oyun projesi ile karşımızda.

    Osman Gazi oyunu neler sunuyor?

    Yapımcının diğer oyunları gibi Osman Gazi de kılıç sallama ve ok atma mekaniği ile ilerliyor. Gerçek olaylardan esinlenen oyunda savaş tekniklerini öğrenerek işe başlıyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu"

    Çeşitli görevlerle dönemin tekfur kalelerine baskınlar yaparak ganimet elde ediyorsunuz. Tarihin akışına göre Osmanlı Devleti'nin temellerini yavaş yavaş atarak ilerliyorsunuz.

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    Emek verilmiş grafiklere ve görsel atmosfere sahip olan Osman Gazi oyunu ekran üzeri kontrollerle ilerliyor. Karşılaştığınız görevlere göre aksiyon ikonları değişiyor. Türün rakipleri kadar üst seviye olmasa da ortalama bir grafik performansına sahip olan oyun ücretsiz.

     

    Osman Gazi Osman Gazi Osman Gazi Osman Gazi UMURO Rol Oyunu Ücretsiz 122M

    Osman Gazi Osman Gazi Osman Gazi Osman Gazi Umur Burak Oyunlar Ücretsiz 314.9 MB

     

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Celonfix 10 sa. en beğenilen
    Grafikler muhteşem ötesi, gözlerim kanadı.
    Yanıtla +12
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    CaptanFarfan 10 sa.
    "emek verilmiş grafikler" yıl 2020.
    Yanıtla +6
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    FatihTSFC 7 sa.
    Grafiklere neden bu kadar emek verdiniz? EA, Rockstar, Activision, Ubisoft bu grafiklere nasıl yetişecek? Çıtayı en tepeye çıkarmışlar.
    Yanıtla +5
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    umurox 3 sa.
    Arkadaşlar oyunun geliştiricisi benim. Oyunu grafik kalitesi mobile göre gayet yeterli. Gameplay videosunu çeken editörün telefonu oyunun sistem gereksinimlerini karşılamadığı için oyun size yetersiz gözüküyor. Lütfen oyunu kendi telefonunuz ile oynayıp denemeden yorum yapmayın. Ek olarak oyunu tek başıma ve kısıtlı imkanlarla geliştirdim. Bugün siz bize destek olmazsanız yarın yabancı şirketlerin oyunlarını oynamaya devam ederiz. Hiç kimse bir işe mükemmel olarak başlamaz umarım eleştirilerinizle oyun daha iyi olacaktır. Ama kendini bilmez yeni yetmelerin oyuna çamur atmasına lütfen kanmayın. Tek bir 3d karakterin modellenmesi bile haftalar sürüyor. Hayatında photoshop bile kullanmamış insanlar burda resmen hakaretler savuruyor. Bunlar varken düşmana gerek yok
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    ungalath 1 sa. umurox
    yolunuz açık olsun hocam. inşallah iistediğinizden de iyi yerlere gelirsiniz.
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    routemaster 1 sa. umurox
    300-400 liraya en son AAA oyunlarini aliyorlarya bunlar. Steam'de satisa koy?
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    CeradeTairin 4 sa.
    Grafikler elbette yetersiz ama ondan da önemlisi oynanış akıcı değil.Kontroller zor gözüküyor.Sanki fps çok düşükmüş gibi takıla takıla oynuyorsun.Videoya göre yorum yapıyorum bu arada.Kendim oynamadım.Oynanılan telefonla ilgili değilse kötü olmuş cidden.Hep hayalimdir şöyle yüksek kalite grafiklerle Orta Asya dönemini veya Osmanlı dönemini konu alan bir rpg yapılması.İnşaAllah bir gün gerçek olur.
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    DH Misafiri 5 sa.
    bi işin üstünde ancak çok çalışarak bir yerelere gelebilirsin, bence daha iyi işler için başlangıç bunlar, daha programlamanın ne olduğunu bilmeyen grafik canavarları yorum sayfasnı doldumuş..
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    DH Misafiri 5 sa.
    Tamam belki olmaması gereken seviyede bir grafik var ama bu kadar yıkıcı eleştirilerle daha iyiye gitmesini sağlayabileceğinizi sanmıyorum. Yapan arkadaşlarında bunun farkında olduğuna eminim. Umarım devam ederler ve daha iyi yerlere gelirler. Ülkemizin bu tarz işlere de ihtiyacı var.
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    DH Misafiri 6 sa.
    Hocam 3D grafiklerle çöp yapacağına git 2D tasarımlarla sanat eseri yap biz de harika olmuş diyelim...
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    Akbaba89 7 sa.
    20 sene önceki grafikler ile milletimiz adına kötü intiba bırakmışlar
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    bytradm 7 sa.
    yıl 2020 atsözü:
    türkün türkten başka düşmanı yok.
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    FatihTSFC 7 sa.
    Grafiklere neden bu kadar emek verdiniz? EA, Rockstar, Activision, Ubisoft bu grafiklere nasıl yetişecek? Çıtayı en tepeye çıkarmışlar.
    Yanıtla +5
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    darkaura 7 sa.
    yeni turkiyenin ozeti olmus. yerli ve milli degerlerle boyayarak vasatin pazarlanmasi.
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