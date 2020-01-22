UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu

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Türk tarihi ile ilgili yaptığı oyun projeleri ile dikkat çeken yerli geliştirici Umuro Games bu kez Osman Gazi adında yeni bir tarih odaklı oyun projesi ile karşımızda.

Osman Gazi oyunu neler sunuyor?

Yapımcının diğer oyunları gibi Osman Gazi de kılıç sallama ve ok atma mekaniği ile ilerliyor. Gerçek olaylardan esinlenen oyunda savaş tekniklerini öğrenerek işe başlıyorsunuz.

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Çeşitli görevlerle dönemin tekfur kalelerine baskınlar yaparak ganimet elde ediyorsunuz. Tarihin akışına göre Osmanlı Devleti'nin temellerini yavaş yavaş atarak ilerliyorsunuz.

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Emek verilmiş grafiklere ve görsel atmosfere sahip olan Osman Gazi oyunu ekran üzeri kontrollerle ilerliyor. Karşılaştığınız görevlere göre aksiyon ikonları değişiyor. Türün rakipleri kadar üst seviye olmasa da ortalama bir grafik performansına sahip olan oyun ücretsiz.

Osman Gazi UMURO Rol Oyunu Ücretsiz 122M

Osman Gazi Umur Burak Oyunlar Ücretsiz 314.9 MB

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