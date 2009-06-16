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PC Partner, Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PC Partner, Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayabilir
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Intel'in kapalı kapılar ardında hazırlık çalışmalarına tam gaz devam ettiği Larrabee kod adlı yeni grafik işlemci teknolojisi için spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bir süre öncesine kadar EVGA'nın Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayacağı iddia edilirken, son gelen bilgilere göre ATi tabanlı ekran kartları üreten Sapphire ve Nvidia tabanlı çözümler hazırlayan Zotac'ın arkasındaki isim olan PC Partner grubunun Intel Larrabee tabanlı çözümler hazırlayabileceğini işaret ediyor.

Entegre grafik işlemcileri ile pazar lideri durumdaki Intel'in, harici ekran kartı pazarına yeniden dönüş yapacağı Larrabee projesi için PC Partner grubunun nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor ama olası bir iş birliği durumunda firmanın Zotac veya Sapphire markası ile Larrabee üretimine başlayabileceği söyleniyor. Bu arada merak edenler için x86 tabanlı çok sayıda çekirdeğe sahip olacak Larrabee teknolojisi ile Intel'in, CPU ve GPU'ların güçlü yanlarını tek bir pota içerisine buluşturmak istediğini de hatırlatalım.


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s.s.s 10 yıl
i710 değil i740
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Executor Arhentir 10 yıl
gtx 285 eşdeğer performans vereck ???
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bkozen 10 yıl
Efsane i710
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OverClocK1ng 10 yıl
Intel yapıyorsa ve bu kadar kararlıysa mutlaka bir bildiği vardır. x86 tabanlı olması nedeniyle enteresan olacak.
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hikmetg 10 yıl
Bir şey çıkacağına inanmıyorum.
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esses... 10 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum...............
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