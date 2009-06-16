PC Partner, Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayabilir

Tam Boyutta Gör

Intel'in kapalı kapılar ardında hazırlık çalışmalarına tam gaz devam ettiği Larrabee kod adlı yeni grafik işlemci teknolojisi için spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bir süre öncesine kadar EVGA'nın Intel Larrabee tabanlı ekran kartları hazırlayacağı iddia edilirken, son gelen bilgilere göre ATi tabanlı ekran kartları üreten Sapphire ve Nvidia tabanlı çözümler hazırlayan Zotac'ın arkasındaki isim olan PC Partner grubunun Intel Larrabee tabanlı çözümler hazırlayabileceğini işaret ediyor.

Entegre grafik işlemcileri ile pazar lideri durumdaki Intel'in, harici ekran kartı pazarına yeniden dönüş yapacağı Larrabee projesi için PC Partner grubunun nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor ama olası bir iş birliği durumunda firmanın Zotac veya Sapphire markası ile Larrabee üretimine başlayabileceği söyleniyor. Bu arada merak edenler için x86 tabanlı çok sayıda çekirdeğe sahip olacak Larrabee teknolojisi ile Intel'in, CPU ve GPU'ların güçlü yanlarını tek bir pota içerisine buluşturmak istediğini de hatırlatalım.