Pentium 4 631 ile yeni dünya rekoru: 8GHz

Intel'den yetkililer geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda Netburst mimarisinin aslına bakılırsa 10GHz'i de görebileceğini fakat özellikle performans/watt değerleri açısından pek verimli olmayacağı için Core 2 Duo "Conroe" işlemcilerde kullanılan "Core" mimarisini geliştirmelerinde en önemli etkenlerden birinin de bu olduğunu beyan etmişlerdi. Aslına bakılırsa son gelen haberler de Intel'in Neburst mimarisi ile en azından yüksek saat hızı açısından neler yapabileceğini kavramaya yönelik olarak yeni ve iddialı bir örnek olabilir. Zira daha önce aşılan 7GHz barajından sonra ki hatırlayan bilir, forumlarımızdan AbsoluteZero'da 7GHz barajını aşan dünyanın sayılı hız aşırtmacılarından biri olmayı başarmıştı. Şimdilerde ise "extreme" bir soğutma vasıtasıyla Intel Pentium 4 işlemci kullanılarak 8GHz'in görüldüğü gün yüzüne çıktı. Yurtdışında Intel'in Pentium 4 631 işlemcisi ve Asus'un, Intel'in P965 yonga setinin kullanan P5B Deluxe modeli ile yapılan overclock çalışmaları sonucunda İtalyan ThuG ekibi, 8GHz barajını aşarak, en azından saat hızı anlamında yeni bir dünya rekoruna imza attı ve bu alanda bir ilk gerçekleştirdiler.

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8GHz ile ulaşılan yüksek saat hızı ve ortaya çıkan yeni kilmoetre taşının baş aktörleri arasında belirtiğimiz gibi Intel'in Netburst mimarisini esas alan ve 3GHz'de çalışan Pentium 4 631 model işlemcisi ki yeri gelmişken belirtelim, Intel 90nm üretim teknolojisine sahip Pentium 4 6x0 serisinin üretimini de sonlandırıyor. Gelen bilgilere göre,

- Pentium 4 670 3.8G/2M SL8PY R0

- Pentium 4 660 3.6G/2M SL8PZ R0

- Pentium 4 650 3.4G/2M SL8Q5 R0

- Pentium 4 640 3.2G/2M SL8Q6 R0

- Pentium 4 630 3.0G/2M SL8Q7 R0

- Pentium 4 630 3.0G/2M SL7Z9 N0

gibi işlemciler için için 2007/5/4 tarihi ile başlayacak "end-of-life" yani üretim sonlandırma sürecine paralel olarak son satış tarihinin de dolmasıyla birlikte artık yılın 2. yarısında işlemcilerin piyasadan çekilmesi bekleniyor. Tabii satıcılar eldeki stoklar eriyene kadar satış operasyonuna devam edeceklerdir ama en azından Intel'in programı bu şekilde işleyecek. Konumuza geri dönersek, 3GHz'lik Pentium 4 631 işlemciye bu hız aşırtma (overclock) uygulamasında ev sahipliğini, Asus'un hayli popüler anakartlarından biri olan ve gerçekten de hız aşırtma yetenekleri ile dikkat çeken, Intel'in özellikle Core 2 Duo "Conroe" işlemcilerini ön planda tutarak hazırladığı ama doğası gereği firmanın LGA775 formundaki güncel işlemcileri ile de uyumlu olan P965 yonga setini kullanan anakart tahmin edebileceğiniz gibi fiziksel değişikliklere tabii tutularak değişik modifikasyon işlemlerinden de nasibini almış. Bu konuda özellikle forumumuzun "overclock" bölümünde de detaylı bilgi ve materyallere ulaşabilmek mümkün. Denemelerde kullanılan sistemin diğer üyeleri ise 2 x1Gbyte A-Data bellek ve PC P&C'in 1kw'lik (1000 watt) üç kaynağı.

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Tabii bu tür çalışmalarda kullanılan soğutma sisteminin önemi malum ve böyle üst düzey çalışmalarda hava yada su soğutmanın kullanılmayacağını en azından forumlarımızdaki "overclock" bölümüne birkaç kez girmiş hemen her kullanıcı bilir. Zira ihtiyaç duyulan soğutma için kullanılması profesyonellik gerektiren Ln2 (sıvı azot) kullanılmış ki bu sayede ulaşılabilen -192C'lik değer rekor veya rekorlar kırabilmek için hız aşırtma severlere ciddi şans tanımakta. Sonucunda uygun donanım ve ekipmanlar ile oyun kuralına göre oynandığında başarı da kaçınılmaz oluyor. Yapılan çalışma etkileyici. Zira 3GHz'lik bir işlemcinin saat hızı 5GHz arttırılarak 8GHz'e çıkarılmış. Geçtiğimiz günlerde forumumuzdan AbsoluteZero, tosunermc ve hey'in mensubu olduğu TeamTürkiye'de Intel Core2 Duo "Conroe" E6400@4.8GHz - E6600@5.41GHz ile bu alanda dünya rekorlarını ülkemize getirmeyi başarmışlardı. Şimdi ise P4 631 işlemci ile ulaşılan 8GHz'lik yeni dünya rekoru hatta elde edilen yeni "kilometre taşı" İtalya'ya gidiyor. Bakalım 8GHz'i geçebilen olacak mı? Duyduğumuza göre, dünya çapında ünlenen bazı Japon ekiplerin bu alanda rekoru tekrar elde edebilmek için "fitness" salonunda çalışmaya başladıklıar :D söyleniyor bakalım zaman neler gösterecek birlikte göreceğiz.

Birkaç sene öncesine kadar neredeyse esamesi bile okunmayan hız aşırtma "overclock" uygulamlarına artık büyük donanım üreticileri de ciddi anlamda destek vermeye başladı. Bu sayede hem popülerlik ve satış rakamlarını arttırma şansı yakalayan üreticiler mutlu oluyor hem de istediği donanım ve ekipmanları elde etme fırsatı doğan hız aşırtma ustaları iddialarını ortaya koyma adına ciddi çalışmalara girişebiliyorlar. Bunun kısa dönemde belki de en güzel örneğini artık neredeyse herkesin tanıdığı "K1NGP1N" rumuzlu hız aşırtmacı'nın EVGA ve Nvidia ile ciddi sponsorluk anlaşması yapması ve reklam filminin çekilmesi ile gördük ki peşinden aynı kişi 3DMark testlerinde arka arkaya dünya rekorlarını kırdı. Ne diyelim darısı ülkemizdeki firma ve hız aşırtma ustalarının başına.

İlgili linkler;

- CPU-Z Validation sayfası

- Xtremesystems'da yer alan sayfa

http://www.pcxtreme.it/forum/showthread.php?t=115