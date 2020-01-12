Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek

Tam Boyutta Gör

Genelde bir ayakkabıcıda ayağınıza tam olarak uyan bir ürün bulabilmek için birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Bu denemeler hem tüketiciye rahatsızlık veriyor hem de görevlilerin daha fazla uğraşmasına neden oluyor.

Perfitt R nedir?

CES 2020 fuarında tanıtılan Perfitt R adındaki kutu şeklinde cihaz yapay zeka yardımıyla ayağınızın tam bir profilini çıkarıyor ve mağazadaki uyumlu tüm ayakkabı modellerini beğeninize sunuyor. Böylece hem zamandan hem de enerjiden kazanıyorsunuz.

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Cihaz içerisinde ayağınızın profilini çıkarmak için bir kalıp ve iki kamera yer alıyor. Milimetrik olarak ayağın kalıbını çıkaran Perfitt R sonrasında Perfitt S aracı üzerinden iç kalıbı alınmış ayakkabı modelleri ile bir kaşılaştırma yapıyor

Ayak numarası yanında tarak gibi rahatlığı etkileyecek faktörler de analiz edilerek en iyi ayakkabının eşleştirilmesi sağlanıyor. Burada önemli faktör çok fazla ayakkabı kalıbının veri tabanına kaydedilmiş olması.

Perfitt R kutuları Güney Kore'de 5 mağazada kullanıma sunuldu. Yakın zamanda Perfitt R kutularından elde ettiğiniz kişisel verilerinizi çevrim içi mağazalarda karşılaştırma şansınız da olacak. Girişim projenin potansiyelini araştırmaya devam ediyor.

https://www.ubergizmo.com/2020/01/perfitt-shoe-feet-analyzer/

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