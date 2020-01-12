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    Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek

    Ayak şeklinize göre uygun bir ayakkabı bulmakta zorlanıyorsanız yapay zeka imdadınıza yetişti. Perfitt R cihazı ayak kalıbınızı çıkararak veri tabanında milimetrik bir eşleştirme yapabiliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek
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    Genelde bir ayakkabıcıda ayağınıza tam olarak uyan bir ürün bulabilmek için birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Bu denemeler hem tüketiciye rahatsızlık veriyor hem de görevlilerin daha fazla uğraşmasına neden oluyor.

    Perfitt R nedir?

    CES 2020 fuarında tanıtılan Perfitt R adındaki kutu şeklinde cihaz yapay zeka yardımıyla ayağınızın tam bir profilini çıkarıyor ve mağazadaki uyumlu tüm ayakkabı modellerini beğeninize sunuyor. Böylece hem zamandan hem de enerjiden kazanıyorsunuz.

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    Cihaz içerisinde ayağınızın profilini çıkarmak için bir kalıp ve iki kamera yer alıyor. Milimetrik olarak ayağın kalıbını çıkaran Perfitt R sonrasında Perfitt S aracı üzerinden iç kalıbı alınmış ayakkabı modelleri ile bir kaşılaştırma yapıyor

    Ayak numarası yanında tarak gibi rahatlığı etkileyecek faktörler de analiz edilerek en iyi ayakkabının eşleştirilmesi sağlanıyor. Burada önemli faktör çok fazla ayakkabı kalıbının veri tabanına kaydedilmiş olması.

    Perfitt R kutuları Güney Kore'de 5 mağazada kullanıma sunuldu. Yakın zamanda Perfitt R kutularından elde ettiğiniz kişisel verilerinizi çevrim içi mağazalarda karşılaştırma şansınız da olacak. Girişim projenin potansiyelini araştırmaya devam ediyor.

     



    https://www.ubergizmo.com/2020/01/perfitt-shoe-feet-analyzer/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sdbz 1 hf.
    Bence çok yerinde bir ürün, benim ayağıma 3 farklı numara oluyor ayakakbısına göre, bir türlü tam numaramı çıkaramadım, böyle bir ürün bana yardımcı olacaktır.
    Yanıtla +1
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    Glorfindel1907 1 hf.
    Ayakkabıcıya gidip bir kaç deneme yapılmasının sebebi kişinin ayak numarasını bilmemesi değil, Ayakkabıların kalıplarının değişik olması bir spor ayakkabı ile bot arasında veya bazı markalar arasında ister istemez kalıp farkı oluyor, Saçma bir ürün olmuş bana göre tabi.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu Glorfindel1907
    dikkatlice okursan, mağazadaki her ayakkabı modelinin iç kalıbını ayrı ayrı tarandığı bilgisi verilmiş.

    okuduğunu anlamak bu kadar zor olmamalı :(
    Yanıtla +1
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    Daybreaker 1 hf. Glorfindel1907
    Ayakkabı verileri cihaza kaydedilecekmiş. Yani cihaz, kullanan kişiye hangi markayı istiyorsa veya modeli hangi numara olduğunu söyleyecek. Bence mantıklı bir cihaz.
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    alito 1 hf. Glorfindel1907
    "Ayak numarası yanında tarak gibi rahatlığı etkileyecek faktörler de analiz edilerek en iyi ayakkabının eşleştirilmesi sağlanıyor." Yazıyor işte sadece ayak numarasını hesaplamıyor, ayakkabı ve ayağın uyumluluğunu da analiz ediyor ve ona göre model öneriyormuş.
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    matmuhendisi 1 hf.
    Yapay zekayı nasıl kullanıyor?

    Benim okuduğumdan anladığım 3d model çıkarıp uyumlu ayakkabılarla eşleştirme yapmasıb
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