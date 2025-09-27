Raspberry Pi'den yeni klavye bilgisayar: Raspberry Pi 500+

Raspberry Pi 500 Plus, işletim sistemi için kullanılabilen SD kart yuvasına ek olarak M.2 2280 SSD girişi sunan ilk model oldu. Cihaz 256 GB SSD ile geliyor ve kullanıcılar isterlerse daha büyük bir SSD ile kolayca değiştirebiliyor.
Bağlantı özellikleri önceki modelle aynı: Wi-Fi 5, Bluetooth, Gigabit Ethernet portu, iki adet micro HDMI, üç adet USB-A ve güç için bir USB-C portu. Cihazın kutusunda kablo, güç adaptörü veya fare yer almıyor, ancak Raspberry Pi, tüm gerekli aksesuarlarla birlikte gelen “Desktop Kit” paketini 220 dolara satıyor.