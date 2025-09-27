Raspberry Pi'den yeni klavye bilgisayar: Raspberry Pi 500+

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Raspberry Pi, klavye içine yerleştirilmiş kompakt bilgisayarının Raspberry Pi 5 tabanlı daha güçlü sürümünü tanıttıktan sonra, şimdi de geçen yılki modelin geliştirilmiş premium versiyonunu duyurdu.

Raspberry Pi 500+ özellikleri

Raspberry Pi 500 Plus, işletim sistemi için kullanılabilen SD kart yuvasına ek olarak M.2 2280 SSD girişi sunan ilk model oldu. Cihaz 256 GB SSD ile geliyor ve kullanıcılar isterlerse daha büyük bir SSD ile kolayca değiştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör 200 dolardan satışa sunulan Raspberry Pi 500 Plus, 90 dolara bulunabilen Raspberry Pi 500’den oldukça pahalı, ancak sunduğu yenilikler sadece depolama ile sınırlı değil. Artık 4 çekirdekli ARM Cortex-A76 işlemci, 16 GB LPDDR4x-4267 RAM (önceki modelde 8 GB idi) ile destekleniyor ve ayrıca daha keyifli bir yazım deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Klavye tarafında ise Gateron KS-33 Blue mekanik anahtarlar, özel tasarım düşük profilli tuş kapakları ve lazerle işlenmiş mat yüzeyle birlikte RGB aydınlatma desteği yer alıyor. Tuş kapakları değiştirilebilir olduğu için kullanıcılar diledikleri tasarımla özelleştirebiliyor. İç kısımda ise QMK açık kaynaklı yazılım üzerinde çalışan RP2040 mikrodenetleyici bulunuyor.

7500F, RTX5070'i besler mi? ''DH-ANATOLIA'' 18 sa. önce eklendi

Bağlantı özellikleri önceki modelle aynı: Wi-Fi 5, Bluetooth, Gigabit Ethernet portu, iki adet micro HDMI, üç adet USB-A ve güç için bir USB-C portu. Cihazın kutusunda kablo, güç adaptörü veya fare yer almıyor, ancak Raspberry Pi, tüm gerekli aksesuarlarla birlikte gelen “Desktop Kit” paketini 220 dolara satıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: