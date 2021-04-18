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    Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir”

    Kovid-19'la mücadele sürerken Pfizer CEO'sundan üçüncü doz açıklaması geldi. CEO, virüsle mücadelede üçüncü doz ve ardından her yıl aşılanma gerekebileceğini söyledi.
    18 Nisan 2021, 02:30 (42 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir”
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    Dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde önemli bir kuvvet çarpanı olan aşılama süreci bir yandan devam ederken aşıların kaç doz halinde uygulanması gerektiğine yönelik çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor. Mevcut şartlarda iki doz olacak şekilde uygulanan aşılar için üçüncü dozun devreye alınması fikri ise son dönemde gündeme gelen konulardan birini oluşturmakta.

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    Salgına karşı en etkili silahlardan olduğu düşünülen BioNtech/Pfizer aşısı bilindiği üzere iki doz halinde uygulanıyor. Ancak, bu haliyle altı aya kadar koruyuculuk sağladığı düşünülen aşının üçüncü dozuna ihtiyaç duyulabileceği gündeme gelmeye başladı. Pfizer CEO’su Albert Bourla’nın yaptığı açıklamalarla gündeme gelen potansiyel uygulama kapsamında üçüncü doz aşının altı ile 12 aylık zaman diliminde uygulanması gerekebilir.

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    Henüz doğrulanmış bir çalışma olmasa da Bourla’ya göre Kovid virüsü grip virüsüne benzediği için aşılanma sürecinde üçüncü doza ihtiyaç duyulma ihtimali bulunuyor. Örneğin çocuk felci aşısı tek bir doz halinde uygulanıyorken, grip aşısı olan birinin bu uygulamayı her yıl tekrarlaması gerekiyor.

    Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir”

    Bu kapsamda yapılacak araştırmalar ışığında Kovid-19 aşısının da her yıl uygulanma ihtimali bulunuyor. Bourla’nın bu konudaki açıklamaları ise şöyle:

    Olası senaryolardan biri, üçüncü doza ihtiyaç duyabileceğimizi gösteriyor. Bunun altı ila 12 aylık dilim aralağında uygulanması gerekebilir. Devam eden süreçte ise yıllık aşılama süreci başlayabilir. Ancak bunların bir ihtimal olduğunun bilinmesi gerek. Virüsün varyantaları burada anahtar bir role sahip. Virüsle temas halinde olma ihtimali olan insan havuzunu en aza indirgememiz gerekiyor.

    Halihazırda dünya nüfusunun çok azlık bir kısmı aşıyla buluşmuşken Bourla’nın açıklamaları, insanları korkutacak cinsten. Umarız Pfizer’ın CEO’sunun ortaya koyduğu senaryo gerçeğe bürünmeden  pandemi sürecini atlatırız. Değerli fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.



    Kaynakça https://interestingengineering.com/third-covid-shot-likely-needed-within-12-months-pfizer-ceo-says https://www.cnbc.com/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-needed-within-12-months.html
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TIGERSHARK 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hadi yine köşesiniz, dozu on dolardan iyi para
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