Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor

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Washington Üniversitesi ve Seattle Flu Study'den araştırmacılar, Apple Watch veya iPhone gibi günlük cihazların COVID-19 gibi hastalıkları teşhis etmek için nasıl kullanılabileceğini öğrenmek için Apple ile işbirliği yapıyor.

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Bu araştırmayı yapmak için doktorlar, Seattle bölgesinde yaşayan ve iPhone 6s veya daha yeni bir Apple akıllı telefonu olan insanlar arasından gönüllüleri kabul etmeye başladı bile. Araştırmaya katılan kişilere birer Apple Watch verilereceğini açıklayaın organizatörler, gönüllü arama sayfasında "Çalışmanın amacı, Apple Watch ve iPhone tarafından toplanan bilgilerin COVID-19 gibi solunum yolu hastalıklarının erken belirtilerini tespit edip edemeyeceğini bulmaktır." diyor.

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Apple Watch ile koronavirüs teşhisi mümkün

Çalışma Seattle bölgesine odaklanıyor çünkü sakinler iş veya diğer faaliyetler sırasında diğer insanlarla sık temas, sağlık koşulları veya diğer faktörler nedeniyle normalden daha yüksek solunum yolu hastalığı riskine sahip olabiliyorlar. Apple tarafından yapılan bu solunum çalışmasının altı ay kadar sürmesi bekleniyor . Anket sırasında, katılımcıların Apple Research iPhone uygulamasındaki anket sorularını periyodik olarak yanıtlamaları istenecek.

Katılımcılar çalışmaya sırasında hastalanırlarsa, kendilerine COVID-19 ve diğer solunum yolu hastalıkları için bir test kiti gönderilecek. Ancak hasta katılımcılardan Apple Watch ile ek sağlık ölçümleri almaları istenecek ve bu da araştırmaya daha fazla yardımcı olacak. Mount Sinai Hastanesi tarafından birkaç ay önce yayınlanan bir araştırma raporunda, Apple Watch'un COVID-19'u erken tespit etmek için, semptomların başlamasından önceki hafta kalp atış hızındaki küçük değişiklikleri tespit edebildiği açıklanmıştı.

https://seattleflu.org/applerespiratorystudy

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