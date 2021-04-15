Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor

    Teknoloji devi Apple, akıllı saatlerle COVID-19'un teşhis edilip edilemeyeceği konusunda Seattle Flu Study ve Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ile birlikte çalışma yürütüyor.
    15 Nisan 2021, 15:00 (52 dk.)
    256
    25
    3
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Washington Üniversitesi ve Seattle Flu Study'den araştırmacılar, Apple Watch veya iPhone gibi günlük cihazların COVID-19 gibi hastalıkları teşhis etmek için nasıl kullanılabileceğini öğrenmek için Apple ile işbirliği yapıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, artan COVID-19 vakaları sebebiyle ABD'deki mağazalarını tekrar kapatmaya başladı

    Ayrıca Bkz. "Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera"

    Bu araştırmayı yapmak için doktorlar, Seattle bölgesinde yaşayan ve iPhone 6s veya daha yeni bir Apple akıllı telefonu olan insanlar arasından gönüllüleri kabul etmeye başladı bile. Araştırmaya katılan kişilere birer Apple Watch verilereceğini açıklayaın organizatörler, gönüllü arama sayfasında "Çalışmanın amacı, Apple Watch ve iPhone tarafından toplanan bilgilerin COVID-19 gibi solunum yolu hastalıklarının erken belirtilerini tespit edip edemeyeceğini bulmaktır." diyor.

    Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple Watch ile koronavirüs teşhisi mümkün

    Çalışma Seattle bölgesine odaklanıyor çünkü sakinler iş veya diğer faaliyetler sırasında diğer insanlarla sık temas, sağlık koşulları veya diğer faktörler nedeniyle normalden daha yüksek solunum yolu hastalığı riskine sahip olabiliyorlar. Apple tarafından yapılan bu solunum çalışmasının altı ay kadar sürmesi bekleniyor . Anket sırasında, katılımcıların Apple Research iPhone uygulamasındaki anket sorularını periyodik olarak yanıtlamaları istenecek.

    Katılımcılar çalışmaya sırasında hastalanırlarsa, kendilerine COVID-19 ve diğer solunum yolu hastalıkları için bir test kiti gönderilecek. Ancak hasta katılımcılardan Apple Watch ile ek sağlık ölçümleri almaları istenecek ve bu da araştırmaya daha fazla yardımcı olacak. Mount Sinai Hastanesi tarafından birkaç ay önce yayınlanan bir araştırma raporunda, Apple Watch'un COVID-19'u erken tespit etmek için, semptomların başlamasından önceki hafta kalp atış hızındaki küçük değişiklikleri tespit edebildiği açıklanmıştı.



    https://seattleflu.org/applerespiratorystudy
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu
    1 gün
    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
    1 gün
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    N nightwatchersking (- -) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok zor iş ama yaparsa büyük patlar
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scientia 48 sn. ( Mesaj Silindi ) nightwatchersking
    Apple garanti sonuç almadan ürüne eklemez o özelliği. Ben de pek olası görmüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Quard (Ahmet G) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple nin başarı oranı düşük gibi görünse de başardığında satışlarının artacağı garanti. Her şey sağlık ve para kazanmak için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. Makyajlı Seat Arona, yeni Xperience donanımıyla tanıtıldı 22 dk. PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor 47 dk. Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor Sonraki Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı 1 sa. Netflix bu hafta sonu limitli süreliğine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın belgeselini yayınlayacak 2 sa. TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor 2 sa. Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor 3 sa. Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu 3 sa. PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı 4 sa. Chrome 90 sürümü ile HTTPS varsayılan oluyor 4 sa. iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı 4 sa. PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz? 10 sa. İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı 15 sa. Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı 15 sa. Milli roket motoru ilk sınavı geçti 15 sa. Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı 16 sa. Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak 16 sa. Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı 17 sa. Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor 17 sa. Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu 18 sa. TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız