Phenom II ile overclock çılgınlığı; 6.4GHz görüldü, 3DMark 05 rekoru kırıldı

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Kullanıcılar tarafından uzun süredir merakla beklenen Deneb kod adlı Phenom II işlemcileri AMD tarafından yapılan resmi açıklamayla geçtiğimiz hafta kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da gelmesi beklenen yeni işlemci için üzerinde durulan belkide en önemli detay yüksek hız aşırtma potansiyeli idi. Donanım Haber olarak biz de Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisini test merkezimizde Sıvı Azot'la masaya yatırarak işlemcinin iddia edilen hız aşırtma potansiyeline sahip olup olmadığını irdeleyen ülkemizdeki ilk ciddi çalışmayı sizler ile paylaşmıştık.

Hız aşırtmayla yani overclock ile profesyonel olarak ilgilenen kullanıcıların düellosu ise hız kesmeden devam ediyor zira gelen iki yeni haber de Phenom II mücadelesinin geldiği nokta hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki Phenom II X4 940 Black Edition ile yapılan hız aşırtma çalışmalarında son durum nedir? Öncelikle "Maksimum Frekans" kategorisine göz atmakta fayda var. Danbe rumuzlu Japon hız aşırtmacı, Phenom II 940 Black Edition işlemcisini DFI'ın LanParty DK 790FXB-M2RS (790FX+SB750) anakartı ile Sıvı Azot altında 6420MHz'e çıkarmayı başardı.

Dünya Overclock Veritabanı'ndaki güncel bilgilere göre Danbe'nin Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisiyle ulaştığı 6420MHz'lik rekor saat hızı, AMD işlemciler ile şimdiye kadar elde edilen en yüksek frekans olarak dikkat çekiyor. Öte yandan ilgili saat hızı, AMD ve Intel arasındaki rekabet için de önemli. Zira piyasada satılmakta olan dört çekirdekli güncel tüm işlemciler ile yapılacak LN2'li hız aşırtma sıralamasında 6420MHz'lik saat hızı ile Phenom II X4 940 Black Edition zirvenin üst sıralarında yer edinmeyi başarıyor. İkinci rekor ise 3DMark 05'te karşımıza çıkıyor.

Sami "macci" Mäkinen, Petri "SF3D" Korhonen, Sampsa Kurri'den oluşan Finlandiya Overclock Takımı, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki hız aşırtma denemelerinde Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisiyle 6.3GHz'e ulaşarak yapılan testlerde 3DMark 05 dünya rekorunu kırmayı başardılar. DFI'ın LANParty Dark 790FXB-M2RS model 790FX+SB750 yonga setli anakartının kullanıldığı çalışmada GPU hızları 800MHz'e, bellek frekansları ise 3800MHz'e çıkartılan iki adet HD 4870 X2 ile 3DMark 2005'te 45474 puanla yeni rekor kırılmış oldu.

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