Phenom II ile overclock çılgınlığı; 6.4GHz görüldü, 3DMark 05 rekoru kırıldı

Kullanıcılar tarafından uzun süredir merakla beklenen Deneb kod adlı Phenom II işlemcileri AMD tarafından yapılan resmi açıklamayla geçtiğimiz hafta kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da gelmesi beklenen yeni işlemci için üzerinde durulan belkide en önemli detay yüksek hız aşırtma potansiyeli idi. Donanım Haber olarak biz de Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisini test merkezimizde Sıvı Azot'la masaya yatırarak işlemcinin iddia edilen hız aşırtma potansiyeline sahip olup olmadığını irdeleyen ülkemizdeki ilk ciddi çalışmayı sizler ile paylaşmıştık.
Hız aşırtmayla yani overclock ile profesyonel olarak ilgilenen kullanıcıların düellosu ise hız kesmeden devam ediyor zira gelen iki yeni haber de Phenom II mücadelesinin geldiği nokta hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki Phenom II X4 940 Black Edition ile yapılan hız aşırtma çalışmalarında son durum nedir? Öncelikle "Maksimum Frekans" kategorisine göz atmakta fayda var. Danbe rumuzlu Japon hız aşırtmacı, Phenom II 940 Black Edition işlemcisini DFI'ın LanParty DK 790FXB-M2RS (790FX+SB750) anakartı ile Sıvı Azot altında 6420MHz'e çıkarmayı başardı.
Dünya Overclock Veritabanı'ndaki güncel bilgilere göre Danbe'nin Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisiyle ulaştığı 6420MHz'lik rekor saat hızı, AMD işlemciler ile şimdiye kadar elde edilen en yüksek frekans olarak dikkat çekiyor. Öte yandan ilgili saat hızı, AMD ve Intel arasındaki rekabet için de önemli. Zira piyasada satılmakta olan dört çekirdekli güncel tüm işlemciler ile yapılacak LN2'li hız aşırtma sıralamasında 6420MHz'lik saat hızı ile Phenom II X4 940 Black Edition zirvenin üst sıralarında yer edinmeyi başarıyor. İkinci rekor ise 3DMark 05'te karşımıza çıkıyor.
Sami "macci" Mäkinen, Petri "SF3D" Korhonen, Sampsa Kurri'den oluşan Finlandiya Overclock Takımı, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki hız aşırtma denemelerinde Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisiyle 6.3GHz'e ulaşarak yapılan testlerde 3DMark 05 dünya rekorunu kırmayı başardılar. DFI'ın LANParty Dark 790FXB-M2RS model 790FX+SB750 yonga setli anakartının kullanıldığı çalışmada GPU hızları 800MHz'e, bellek frekansları ise 3800MHz'e çıkartılan iki adet HD 4870 X2 ile 3DMark 2005'te 45474 puanla yeni rekor kırılmış oldu.
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2,5 yıl önce AMD P2 mi vardı ki kazık yemiş oluyorsun?
6.4 ghz de çok değilmi yav ayıp bunların yaptıkları yav.
forever amd
yeni rekor aynı anakartla başka birisi tarafından.
sözüm parasının kıymetini bilen ve bilgisayarında performans isteyen mantıklı insanlara.
"Phenom II X4 920 modeli 235$, 940 Black Edition modeli i285$ olacak." denmiş
am2 uyumlu olacağı için kabul edilebilir ve çok güzel bir fiyat. İşlemciyi su ısıtma amaçlı kullanacak arkadaşlar elbetteki amd yi sevmeyecektir.
hangi işlemcide stok fanla % 50 oc yapıp stabil kalınır bilemem ama ben bunu AMD 4000+ x2 de yapıyordum. hemde 48 derece üstüne çıkmıyordu. Phenom 2 hava soğutma ile 4000 mhz de stabil çalışıyor denildiğine göre oldukça iyi. Zaten önceki işlemcileride neler yapabileceğinin göstergesi.
Gelelim CORE i7 isteyen arkadaşlara
"Avrupa fiyat listelerine yansıyan ön fiyat ..... 920 modeli 378 Avro, Core i7 940 modeli 678 Avro ve Extreme Edition 965 modeli de 1163 Avro seviyesinden listelerde yer almaya başladı. " denmiş
AYRICA core i7 severlere duyurulur "EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$"
core i7 için DDR3 bellek almak zorunda kalacağınızıda belirtmek gerekiyor.
(inteli tebrik ediyorum. yola gelip bellek kontrolcüsünü içeriye aldı.)
core i7 için 480 dolar , anakart için 408 dolar ve ddr3 ram için para bayılıp intel işlemciyle sözde performans elde etmek isteyen hayırsever arkadaşları bilemem. onların sayesinde intel işçi çıkarmayacak ve dünya ekonomisine katkıda bulunacaklar. Ama parasının kıymetini bilen Fiyat/performans isteyen profesyönellere tavsiyem elbette amd olacaktır.
Not: 600 dolar fazla paranız varsa ve illaki harcayacaksanız 2 tane sistem alın birini kendi harika bilgisayarınız olarak kullanın diğerini okula bağışlayın. en azından çocuklarımız faydalansın :D