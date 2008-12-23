Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Phenom II X4 940 hava soğutmayla 4.2GHz'i görüyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Not: Resmin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz!

AMD'nin Phenom II X4 işlemcileri için geri sayım başladı. 8 Ocak'ta yapılacak resmi lansman için son hazırlıkların yapıldığı şu günlerde merak edilen detaylar da gün ışığına çıkan yeni çalışmalarla netlik kazanmaya devam ediyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesi için kuşkusuz önemli detaylarlardan biri de işlemcilerin sahip olacağı hız aşırtma potansiyeli olacak.

Geçtiğimiz günlerde AMD'den iddialı açıklamalar gelmiş ve Phenom II X4 940 işlemcisinin sıvı azotla yapılan çalışmalarda 6GHz üstü hızlara ulaşabildiği iddia edilmişti. Ardından çıkan "o hız ancak özel bir işlemci ile görülebilir" iddialarına yanıt olması için yapılan hız aşırtma çalışmalarıyla ilgili olarak videolar da yayınlayan firmanın Phenom II jenearasyon için hava soğutma değerleri de görünmeye başladı.

AMD'nin Soket AM2+ formundaki Phenom II 940 Black Edition işlemcisi firmanın en iddialı işlemcilerinden biri olacak. 3GHz'de görev yapan ve çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin hız aşırtma severler tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. Dört çekirdekli yapıda olan ve 2MB L2 + 6MB L3 bellek ile donatılan işlemci AMD işlemciler için hazırlanan güncel anakartlar ile kullanılabilecek ve 275$ seviyesinden kullanıma sunulacak.

Sıvı azot ile 6GHz üstü hızlara çıkabildiği iddia edilen Phenom II X4 940'ın hava soğutma performansı oldukça önemli. Zira hız aşırtma son kullanıcılar için satın alma sürecinde göz önüne alınan önemli parametrelerden biri olarak dikkat çekerken malesef herkesin sıvı azot ile evinde hız aşırtma denemesi pek mümkün değil. İşte bu sebeple Phenom II X4 940'ın hava soğutma ile sergileyeceği başarım oldukça önemli.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemci yüksek saat hızına ve artan bellek kapasitesine rağmen firmanın güncel ürün gamındaki en hızlı model olan ve 2.6GHz'de görev yapan Phenom 9950'den daha az güç tüketiyor. Zira ilk pazara ısıl güç tasarımı 140 watt olan revizyonla ayak basan Phenom 9950'nin aksine saat hızı 400MHz, L3 bellek kapasitesiyse 3x daha fazla olan Phenom II X4 940'da bu değer 125 watt.

Peki AMD'nin Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi hava soğutma ile neler yapabiliyor. Açıkçası AMD de kendi resmi sunumlarında işlemcinin nitelilik bir hava soğutma ile 4GHz seviyelerinde kullanılabileceğini işaret ediyordu. Yapılan yeni bir çalışma da bunu doğruluyor zira Kaka rumuzlu bir hız aşırtmacı Zalman soğutmalı ve 790GX anakartlı sisteminde Phenom II X4 940 Black Edition ile 4.2GHz'i gördüğünü iddia ediyor.

Yapılan çalışmalarda maksimum saat hızının yanı sıra ulaşılan seviyede stabilite sağlanıp sağlanamadığı da gözlemlenmiş. Kaka'nın ifadelerine göre işlemci hava soğutmayla 4GHz'de SuperPi testini stabil olarak tamamlayabiliyor. Yayın yasağından dolayı henüz detaylı test sonuçları açıklanmış olmasa da Phenom II 940 Black Edition işlemcisi AMD'nin de belirttiği gibi hava soğutmayla 4GHz seviyesine ulaşacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
StreamRolleR 10 yıl
olurda çok fazla şey beklemesin amd takılıo kafasına göre ama belki phemon 2 lerle bizi şaşırtıp yıllardır intelin liderlik koltunu alır (gerçi o zorda :/)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
4ghz hızlardaki X4 940, Q9550, i920 performansları nasıl olacak bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
Orjinalden alıntı: StreamRolleR

olurda çok fazla şey beklemesin amd takılıo kafasına göre ama belki phemon 2 lerle bizi şaşırtıp yıllardır intelin liderlik koltunu alır (gerçi o zorda :/)

neden zor olsun usta?

Bir Qserisi kulanan arkadaş İ7core Ye geçmek istese kafadan 1300-1400 Lirayı gözden çıkaracak

Ama bir AMD X2 yada phenom kulanıcısı phenom 2ye geçmek istese 235-300 USD arası bir para ödeyecek :) düşün bakalım Sence O koltukda kim oturuyor.

AMD Smart Choice

Aklı olan AMD Parası Olan İntel Alır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl
@StreamRolleR
Phenom II'nin iyi olacağına inanıyorum... AMD'yi ilk kez bu hızlarda hemde hava soğutmayla görmek beni heyecanlandırıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
başarılı diğemicem phenom 2 leri intel e karşı güçlü bir rakip olarak durmak için ürettti. ben titan amanda corsair dominatorla e8500 4.7 yaptım su soğutma olsa 5 lerde genede tenrikler amd .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
BU İşlemciler çıksın Mesut bey ekran kartı testlerinde kullanmazsa AMD protesto edicem valla hep İntel Hep intel. Şimdi Phenom2 4.0ghzle GTX295 testi görürüz umarım D.H de:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanafb 10 yıl
çikicakda ne olcak sakin almayin x2 varsa eter de artar bile bu ekonomik kirizde gerek yok bu işlemcilere parasi olnan alsin geri kalanlar amade 3000 de olsa yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 10 yıl

Orjinalden alıntı: nirvanafb

çikicakda ne olcak sakin almayin x2 varsa eter de artar bile bu ekonomik kirizde gerek yok bu işlemcilere parasi olnan alsin geri kalanlar amade 3000 de olsa yeter



x2 kullanıyorum bence alınması gerekli intel sistemimden daha güzel calısıyor amd x2 sistemim

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
bide oyun performansını görsek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gbanes374 10 yıl
Ben de almak için tetikte bekliyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diciotto 10 yıl
Şu yayın yasağı kalksada phenom II nin neler yapabildiğini görsek.Benim gibi yeni nesil core i7 konusunda tereddüt eden ve ddr3 ramlerin pahalılığından ürkenler için güzel bir alternatif olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
hey yavrum hadi çıkta alalım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanlevent 10 yıl
çıksada sonuçları görsek amd nin atagı şart artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikista 10 yıl
i7 ile karşılaştırabileceğimiz sonuçlar olsa daha iyi olurdu. bu frekans testleri daha da meraklandırmak dışında birşey yapmıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15536 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl myLOG Dijital Telesekreter video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim