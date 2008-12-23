Phenom II X4 940 hava soğutmayla 4.2GHz'i görüyor

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AMD'nin Phenom II X4 işlemcileri için geri sayım başladı. 8 Ocak'ta yapılacak resmi lansman için son hazırlıkların yapıldığı şu günlerde merak edilen detaylar da gün ışığına çıkan yeni çalışmalarla netlik kazanmaya devam ediyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesi için kuşkusuz önemli detaylarlardan biri de işlemcilerin sahip olacağı hız aşırtma potansiyeli olacak.

Geçtiğimiz günlerde AMD'den iddialı açıklamalar gelmiş ve Phenom II X4 940 işlemcisinin sıvı azotla yapılan çalışmalarda 6GHz üstü hızlara ulaşabildiği iddia edilmişti. Ardından çıkan "o hız ancak özel bir işlemci ile görülebilir" iddialarına yanıt olması için yapılan hız aşırtma çalışmalarıyla ilgili olarak videolar da yayınlayan firmanın Phenom II jenearasyon için hava soğutma değerleri de görünmeye başladı.

AMD'nin Soket AM2+ formundaki Phenom II 940 Black Edition işlemcisi firmanın en iddialı işlemcilerinden biri olacak. 3GHz'de görev yapan ve çarpan kilidi açık olarak gelen işlemcinin hız aşırtma severler tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. Dört çekirdekli yapıda olan ve 2MB L2 + 6MB L3 bellek ile donatılan işlemci AMD işlemciler için hazırlanan güncel anakartlar ile kullanılabilecek ve 275$ seviyesinden kullanıma sunulacak.

Sıvı azot ile 6GHz üstü hızlara çıkabildiği iddia edilen Phenom II X4 940'ın hava soğutma performansı oldukça önemli. Zira hız aşırtma son kullanıcılar için satın alma sürecinde göz önüne alınan önemli parametrelerden biri olarak dikkat çekerken malesef herkesin sıvı azot ile evinde hız aşırtma denemesi pek mümkün değil. İşte bu sebeple Phenom II X4 940'ın hava soğutma ile sergileyeceği başarım oldukça önemli.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemci yüksek saat hızına ve artan bellek kapasitesine rağmen firmanın güncel ürün gamındaki en hızlı model olan ve 2.6GHz'de görev yapan Phenom 9950'den daha az güç tüketiyor. Zira ilk pazara ısıl güç tasarımı 140 watt olan revizyonla ayak basan Phenom 9950'nin aksine saat hızı 400MHz, L3 bellek kapasitesiyse 3x daha fazla olan Phenom II X4 940'da bu değer 125 watt.

Peki AMD'nin Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi hava soğutma ile neler yapabiliyor. Açıkçası AMD de kendi resmi sunumlarında işlemcinin nitelilik bir hava soğutma ile 4GHz seviyelerinde kullanılabileceğini işaret ediyordu. Yapılan yeni bir çalışma da bunu doğruluyor zira Kaka rumuzlu bir hız aşırtmacı Zalman soğutmalı ve 790GX anakartlı sisteminde Phenom II X4 940 Black Edition ile 4.2GHz'i gördüğünü iddia ediyor.

Yapılan çalışmalarda maksimum saat hızının yanı sıra ulaşılan seviyede stabilite sağlanıp sağlanamadığı da gözlemlenmiş. Kaka'nın ifadelerine göre işlemci hava soğutmayla 4GHz'de SuperPi testini stabil olarak tamamlayabiliyor. Yayın yasağından dolayı henüz detaylı test sonuçları açıklanmış olmasa da Phenom II 940 Black Edition işlemcisi AMD'nin de belirttiği gibi hava soğutmayla 4GHz seviyesine ulaşacak gibi görünüyor.