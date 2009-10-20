Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips V808 tanıtıldı; Android işletim sistemi yaygınlaşıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,3b
1
13
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ürettiği yüksek bekleme ve konuşma süresine sahip Xenium serisi cep telefonlarıyla sık sık gündeme gelen Philips, Android işletim sistemini kullanan modelini gün yüzüne çıkardı.

Yakın zamanda China Mobile aracılığıyla Çin pazarına giriş yapması beklenen V808, GSM şebekesi desteği, EDGE bağlantısı, 3.2 inç boyutunda HVGA çözünürlükte dokunmatik ekran, widget desteği, GPS, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, microSD kart girişi (8 GB'a kadar) ve 1000 mAh'lık bataryasıyla öne çıkmakta.

Sade tasarımlı Philips V808'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatına dair sis perdesi henüz kaldırılmadı.

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
buraoca2 10 yıl
Philips'in bu telininde uygun fiyatlı olmasını bekliyorum ama; dur bakalım ne olucak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
@GsuA!
güzel yorum :)
ayrıca telefon gayet orantılı hilips yazısının yerine samsung yazsaydı eminim öyle olduğu görülürdü bence tamamenen yargı sonucu öyle görünüyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akay635 10 yıl
Arkadaşlar orantı ile alakalı yaptığım yoruma neden bu kadar kafayı taktınız? İlk göze çarpan husus o oldu bende. Ekranın alt ve üstündeki mesafeler biraz fazla dedim sadece. O mesafeler daha az olsaydı telefonun boyutu küçülürdü ve daha kullanışlı olurdu.
Yaptığım yorum bu kadar açık ve net.

Arkadaşın birisi de önyargıdan bahsetmiş. Ne alakası var önyargı ile, Samsung ile?




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
sonunda philips ten güzel bir atak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
011235813 10 yıl
bence ekransız olmalıydı.3.2inç dokunmatik kasalı olmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 10 yıl
@hobar
bence kasasız olmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 10 yıl
@akay635
bence ekran kasadan daha büyük olmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PAŞA 10 yıl
Sayın haber editörüm nedir tam anlamıyla android işletim sistemi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akay635 10 yıl
Ekranın üst ve alt kısmındaki mesafeler epey fazla. O mesafeler kısa olsaydı tasarım olarak dahi iyi olurdu herhalde, hem de boyutları küçülürdü.

Android: Windows Mobile gibi, Symbian gibi bir işletim sistemi. Şimdilik çok gelişmiş olduğu söylenemez ama zamanla gelişip daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşacağı söyleniyor. Hızlı, kullanımı kolay ve pratik bir işletim sistemi olduğu söyleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeceBekcisi 10 yıl
PAŞA

Sayın haber editörüm nedir tam anlamıyla android işletim sistemi...


forum.donanimhaber.com/... adresinde güncel ve yaygın işletim sistemleri hakkında bilgiler verdiğim bir konu mevcut, faydalanmanızı öneririm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
philips
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Tropico 3 Artılar ve Eksiler Videosu 10 yıl Pro Evolution Soccer 2010 Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim