Philips V808 tanıtıldı; Android işletim sistemi yaygınlaşıyor

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Ürettiği yüksek bekleme ve konuşma süresine sahip Xenium serisi cep telefonlarıyla sık sık gündeme gelen Philips, Android işletim sistemini kullanan modelini gün yüzüne çıkardı.
Yakın zamanda China Mobile aracılığıyla Çin pazarına giriş yapması beklenen V808, GSM şebekesi desteği, EDGE bağlantısı, 3.2 inç boyutunda HVGA çözünürlükte dokunmatik ekran, widget desteği, GPS, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, microSD kart girişi (8 GB'a kadar) ve 1000 mAh'lık bataryasıyla öne çıkmakta.
Sade tasarımlı Philips V808'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatına dair sis perdesi henüz kaldırılmadı.
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güzel yorum :)
ayrıca telefon gayet orantılı hilips yazısının yerine samsung yazsaydı eminim öyle olduğu görülürdü bence tamamenen yargı sonucu öyle görünüyor...
Yaptığım yorum bu kadar açık ve net.
Arkadaşın birisi de önyargıdan bahsetmiş. Ne alakası var önyargı ile, Samsung ile?
bence kasasız olmalıydı.
bence ekran kasadan daha büyük olmalıydı.
Android: Windows Mobile gibi, Symbian gibi bir işletim sistemi. Şimdilik çok gelişmiş olduğu söylenemez ama zamanla gelişip daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşacağı söyleniyor. Hızlı, kullanımı kolay ve pratik bir işletim sistemi olduğu söyleniyor.
forum.donanimhaber.com/... adresinde güncel ve yaygın işletim sistemleri hakkında bilgiler verdiğim bir konu mevcut, faydalanmanızı öneririm