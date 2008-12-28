Philips X520; AAA pille beraber 1 ayı aşan bekleme süresi sunan telefon

Philips, Xenium 9@9j kod adlı cep telefonu prototipi hakkında internette çeşitli bilgilere yer vermişti. Verilen bilgilere göre 9@9j, lityum iyon bataryanın yanında AAA pil desteği de sunuyordu. Böylece telefonda ekstra bekleme ve konuşma süresi elde edebiliyorduk.
Bir kaç gün önce Philips prototipte ufak değişikliklere gidildiğini açıkladı. Xenium X520 kod adıyla piyasaya sürülecek telefon, dörtband gsm desteğine sahip. X520'de UMTS veya HSDPA'ya yer verilmemesi bazı teknoloji meraklıları için dezavantaj olarak görülebilir. 111 x 45 x 16.6 mm ebatlarındaki telefonda 176 x 220 piksel çözünürlüğünde ekran bulunuyor ve ekran 262.144 rengi görüntüleyebiliyor.
X520'nin hafızasını microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz. Kamera ise prototipin aksine 2 Megapiksel. Bunların dışında telefonda FM radyo ve kablosuz veri aktarımı için Bluetooth gibi standart özellikler unutulmamış. Kısacası bu modelle, multimedya özelliklerine çok önem vermeyen kullanıcıların hedef alındığını söyleyebiliriz.
Telefonun en başarılı olduğu alan bekleme ve konuşma süresi. Mobil cihazlarda özellikler arttıkça bataryanın dayanıklılığı da olumsuz yönde etkileniyordu. Önemli bir konuşma esnasında iletişimin batarya yüzünden kesilmesinin insanları çileden çıkardığı kesin. X520'nin bataryası 1 aya varan bekleme; 8 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Ekstra olarak yardıma koşan AAA pil ise bekleme süresini 1 hafta; konuşma süresini 2.5 saat kadar ileriye taşıyabiliyor.
Şu an için telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi belirsizliğini korumakta. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)
İşletim sistemi: Java platformu
Boyutlar: 111 x 45 x 16.6 mm
Ekran: 176 x 220 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 2 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 2 Megapiksel, CMOS sensör
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var
A2DP profili: Var
Batarya: 1050 mAh lityum iyon (1 aya kadar bekleme; 8 saate kadar konuşma süresi)
http://www.consumer.philips.com/consumer/en/hk/consumer/cc/_productid_CTX520WHT_40_HK_CONSUMER/Xenium+CTX520WHT-40 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu telefonun müthiş özelliklerini duyunca ben de sizin gibi çok etkilendim. Ve 2 adet satın aldım. (Eşime ve kendime) İlk elime aldığımda görüntüsü çok tatmin etmedi, basit ilkel telefonlar gibi duruyordu ama şarj olayı gerçekti.
Yani isterseniz kendi bataryası bittiğinde ince kalem pil takıyorsunuz. Kalem pili isterseniz direkt kullanıyor isterseniz kalem pilden kendi pilini şarj ediyor. Ve bunu pili görür görmez size soruyor. Eğer taktığınız kalem pil şarj edilebilir bir pilse ve pil telefonun içindeyken şarj adaptörünü fişe takarsanız pili şarj etmek isteyip istemediğinizi bile soruyor. Eğer ince kalem pilinizin şarj edilebilir özelliği yoksa sormuyor. Açıkcası her yönüyle mükemmel fikirlerle donatılmış bir telefon.
Ancaaak...
Gelin görün ki telefon düzgün çalışmıyor. Bizim 2 cihazımızda da şu sorunlar ortaya çıktı:
1- Kendi kendine kapanıyor. (Sebepsiz yere şarjı yarıdayken yani 15 günlük şarjı varken falan kapanıyor)
2- Kilitleniyor. (Müzik dinlerken telefon çalarsa yandınız, o görüşmeyi yapamayabilirsiniz, çünkü kilitlenince bataryayı söküp takmadan açılmıyor.)
3- Bazen şarj almıyor. (Soketin talıldığını bile farketmiyor)
4- Bomba özellik bu!!!
Telefon açıkken, yani ekranda gsm şebekesinin adı yazarken ve gsm sinyal seviyesi normalken dışarıdan arandığınızda “aradığınız kişiye ulaşılamıyor” diyor. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırdım, beni arayanlar 2. telefonumdan ulaşıp diğer hattın kapalı diyorlar. Ben telefonu elime alıyorum hayır açık diyorum. Kesinlikle kapalı görünüyor diyorlar. Sonra ikinci telefonumdan kendimi arıyorum; şok. Gerçekten elimde açık görünen telefon kapalı diyor. Bu müthiş icadı nasıl yaptılar bilemiyorum ama seçenek olarak koyulursa eğer kullanmak isteyenler çıkabilir.(!) Ancak bu telefonda bu özelliği seçme şansınız yok.
Bu şartlar altında telefonları kullanamayacağımız için (doğal olarak) iade etmek istedik. Telefonda ooo tabi tabi memnun değilseniz hemen servise götürüp iade edebilirsiniz dediler. Ancak daha sonra anladık ki bu cümle kocaman bir YALAN.
09.04.2010 tarihinden beri iade etmeye uğraştığımız cihazları 10.07.2010 tarihi itibariyle hala iade edemedik. Yani 3 aydır uğraşıyoruz.
Ne bahaneler ileri sürdüklerini ve nasıl bir yol izlediklerini detaylıca anlatabilirim. Çünkü hepsi kayıtlı ve gerek servis evraklarında gerekse servise yazdığımız yazıda herşey açıkça yazılı. Üstelik philips ile yaptığımız telefon görüşmeleri bizim güvenliğimiz için kayıt altına alınıyor.
Maalesef hakkımızı yasal yollardan aramak ve 12.07.2010 tarihi itibariyle kaymakamlık tüketici hakem heyetine başvurmak zorunda kaldık. İşin bu noktaya varması philip adının firmamız ve çalışanlarımız gözündeki değerini sıfıra indirmiştir. Bundan sonra şirketimizdeki hiç kimsenin philips marka kürdan bile almayacağına eminim!
Madem ki Uluslar arası bir firma bize bunları yapabiliyor. Bizim de yaşadıklarımızı vatandaşlarımızla paylaşma ve bilinçlendirme hakkımız olmalıdır.
Aydın ŞİMŞEK (Philips mağduru)
tercih edilebilir modeller sürmeye başladı gibi.
bizim eve giren ilk cep telefonu da philipsti 98de hiç unutmam a1018 gibiydi:)