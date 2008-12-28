Philips X520; AAA pille beraber 1 ayı aşan bekleme süresi sunan telefon

Tam Boyutta Gör

Philips, Xenium 9@9j kod adlı cep telefonu prototipi hakkında internette çeşitli bilgilere yer vermişti. Verilen bilgilere göre 9@9j, lityum iyon bataryanın yanında AAA pil desteği de sunuyordu. Böylece telefonda ekstra bekleme ve konuşma süresi elde edebiliyorduk.

Bir kaç gün önce Philips prototipte ufak değişikliklere gidildiğini açıkladı. Xenium X520 kod adıyla piyasaya sürülecek telefon, dörtband gsm desteğine sahip. X520'de UMTS veya HSDPA'ya yer verilmemesi bazı teknoloji meraklıları için dezavantaj olarak görülebilir. 111 x 45 x 16.6 mm ebatlarındaki telefonda 176 x 220 piksel çözünürlüğünde ekran bulunuyor ve ekran 262.144 rengi görüntüleyebiliyor.

X520'nin hafızasını microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz. Kamera ise prototipin aksine 2 Megapiksel. Bunların dışında telefonda FM radyo ve kablosuz veri aktarımı için Bluetooth gibi standart özellikler unutulmamış. Kısacası bu modelle, multimedya özelliklerine çok önem vermeyen kullanıcıların hedef alındığını söyleyebiliriz.

Telefonun en başarılı olduğu alan bekleme ve konuşma süresi. Mobil cihazlarda özellikler arttıkça bataryanın dayanıklılığı da olumsuz yönde etkileniyordu. Önemli bir konuşma esnasında iletişimin batarya yüzünden kesilmesinin insanları çileden çıkardığı kesin. X520'nin bataryası 1 aya varan bekleme; 8 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Ekstra olarak yardıma koşan AAA pil ise bekleme süresini 1 hafta; konuşma süresini 2.5 saat kadar ileriye taşıyabiliyor.

Şu an için telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat seviyesi belirsizliğini korumakta. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900)

İşletim sistemi: Java platformu

Boyutlar: 111 x 45 x 16.6 mm

Ekran: 176 x 220 piksel, 262.144 renk, TFT

Bellek: 2 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 2 Megapiksel, CMOS sensör

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var

A2DP profili: Var

Batarya: 1050 mAh lityum iyon (1 aya kadar bekleme; 8 saate kadar konuşma süresi)

http://www.consumer.philips.com/consumer/en/hk/consumer/cc/_productid_CTX520WHT_40_HK_CONSUMER/Xenium+CTX520WHT-40