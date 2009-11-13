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Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, G-Monster V4 serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın 1.8-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri 32GB-256GB arasında farklı kapasite seçenekleriyle geliyor ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar.

Yüksek performans için 64MB kapasiteli tampon bellekle donatılan yeni sürücülerin 128MB/sn okuma ve 90MB/sn yazma hızlarını destekledikleri açıklandı. Aktif Çöp Toplama özelliği ile bekleme durumunda işaretlenmiş verileri silerek uzun süreli kullanımda yazma hızını koruyabildiği belirtilen yeni sürücülerün 40-pin ZIF, 44-pin IDE ve 50-pin IDE olmak üzere üç farklı ara birim seçeneği ile hazırlandıkları ve bir yıllık garanti ile sunulacakları açıklandı.

PhotoFast'in satışına önümüzdeki ay başlayacağı G-Monster V4 serisi yeni SSD depolama sürücüleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi telaffuz edilmiş değil.