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PhotoFast, PCIe x8 uyumlu yeni SSD'si ile 750MB/sn'lik hız sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, PCIe x8 uyumlu yeni SSD'si ile 750MB/sn'lik hız sunuyor
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Fusion-io ve OCZ'den sonra PCIe arabiriminyle uyumlu SSD hazırlayan bir diğer üretici de son dönemde katı hâlli depolama çözümleriyle sık sık gündeme gelen PhotoFast oldu. Firma yaptığı açıklamayla G-Monster serisi SSD modellerine PCIe tabanlı yeni bir üye daha eklediğini açıkladı.

Genel görünümü itibariyle düşük profiili baskılı devre kullanan ekran kartlarına benzeyen depolama biriminin 680 gram ağırlığında olduğu ve PCIe x8 arabirimini kullandığı belirtiliyor. 750MB/sn okuma ve 700MB/sn yazma hızlarını desteklediği söylenen PCIe tabanlı G-Monster serisi yeni SSD'nin dahili BCH 15-bit ECC yeteneğine ve RAID 0 kontrolücüsüne sahip olduğu ayrıca 1.5 milyon saatlik kullanım ömrü sunduğu açıklandı.

Önümüzdeki Haziran ayı içerisinde 256GB, 512GB ve 1TB'lık üç farklı kapasite seçeneği ile lanse edilmesi beklenen PCIe x8 uyumlu yeni SSD'lerin fiyatları ise açıklanmadı.


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gun 10 yıl
O MTBF değerleri yani 1.5 milyon saat değerleri tahmin edildiği gibi ne kadar saat dayanacağını belirtmiyor. Onun yerine 1000 tane cihazı koyup çalıştırmaya başlıyorlar ve ilkinin bozulduğu anda 1000 tanesinin toplamda kaç saat çalıştığını bahsediyor. Bu yüzden bu cihazdan 1000 tanesinden ilkinin bozulması 62.5 gün aldığının değeri 1.5 milyon saat MTBF'dir.
storagereview.com/...
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_AMADEUS_ 10 yıl
Yaygınlaşmadan fiyatının düşmesi hayal,2-3 sene var tam oturması için ssd piyasasının.
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sertacaygun 10 yıl
Depolamada HDD'lerin yeri bende 5-6 yıl gibi bir süre daha aynı kalacak. Bunda Windows kurmak sorun olmaz umarım. Çünkü HDD'ye kurmak gerekecek, PCI yuvasındaki bir karta değil. İşlevselliğinin düşük olduğunu düşünüyorum.
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max975 10 yıl
ne değişik ssdler cıkıyor ama hiç fiyatı uygunu yok[>:]
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TRaMbLeN 10 yıl
bence PCIe arabirimi ssd'ler için standartlaştı diyebiliriz.
bu diskleri alanlar performans için alıyor ve diğer arayüzler bu performanstan çok çok uzaklar . ne usb 3.0 nede sata 3 pcie'e yetişemiyor. lüks araba alıp lüksünden yararlanmadıktan sonra niye alayım ki di mi ?
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nodar 10 yıl
Kaç basar acaba
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Fettah34 10 yıl
171 Yıl eder...
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yanng 10 yıl
170 yıl civarı...
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Rajeesh 10 yıl
1.5 milyon saat kaç yıla kaç ay ?
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XivA 10 yıl
yakında ram gibi olacaklar.
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