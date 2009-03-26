PhotoFast, PCIe x8 uyumlu yeni SSD'si ile 750MB/sn'lik hız sunuyor

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Fusion-io ve OCZ'den sonra PCIe arabiriminyle uyumlu SSD hazırlayan bir diğer üretici de son dönemde katı hâlli depolama çözümleriyle sık sık gündeme gelen PhotoFast oldu. Firma yaptığı açıklamayla G-Monster serisi SSD modellerine PCIe tabanlı yeni bir üye daha eklediğini açıkladı.

Genel görünümü itibariyle düşük profiili baskılı devre kullanan ekran kartlarına benzeyen depolama biriminin 680 gram ağırlığında olduğu ve PCIe x8 arabirimini kullandığı belirtiliyor. 750MB/sn okuma ve 700MB/sn yazma hızlarını desteklediği söylenen PCIe tabanlı G-Monster serisi yeni SSD'nin dahili BCH 15-bit ECC yeteneğine ve RAID 0 kontrolücüsüne sahip olduğu ayrıca 1.5 milyon saatlik kullanım ömrü sunduğu açıklandı.

Önümüzdeki Haziran ayı içerisinde 256GB, 512GB ve 1TB'lık üç farklı kapasite seçeneği ile lanse edilmesi beklenen PCIe x8 uyumlu yeni SSD'lerin fiyatları ise açıklanmadı.