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Pioneer 20x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pioneer 20x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu
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Kalite çıtası yüksek sürücüleriyle tanınan Pioneer, 20x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu. DVR-S17J olarak isimlendirilen harici formdaki yeni sürücü, SATA ara birimini destekliyor ve 2MB tampon bellekle geliyor. Uyumlu medyaların üzerine baskı yapılabilmesine olanak tanıyan LabelFlash teknolojisinin de desteklendiği yeni sürücü Siyah, Beyaz ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

DVD-R/+R medyalara 20x, DVD-R/+ DL ve DVD-RAM medyalara 12x, DVD+RW'lere 8x, DVD-RW'lere 6x, CD-R'lere 40x ve CD-RW'lere 32x hızında kayıt yapabilen yeni sürücünün CyberLink yazılımlarıyla geleceği açıklandı. Hafta sonuna doğru ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak DVD yazıcının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
pioneer dvd rw ler vatan bilgisayara gelmiştir şu an
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DreamRiver 9 yıl
ben 99'da pioneer DVD-ROM almıştım o halen duruyor. tabii gözü ödlü ölecek... çok kalite ve şuanda piyasada dolaşan hemen hemen tüm ürünlerden daha iyi performans sağlıyor. Pioneer bence bu işte en iyisi...
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toonjai 9 yıl
piyasada 8x ten yukarı medya yokken , bu ürün ne derece gerekli orası ayrı bir konu !
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tokatli6061 9 yıl
satışa yeni sunulacak diyor zaten diyor.. nerede olsun mal...
pioneer yenimi duyuruyo dvd ürünlerini? bu sitede kaç kez dvd duyurusu okudum hatırlamıyorum. ayrıca sadece pioneer ile ilgili değil olay lg dvd-rw'ler sırra kadem bastı samsung nec hiçbiri yok ortalarda. sony var oda 85 lira. bu durumla ilgili hiçbir haberde yok, neden yok batanmı var ithalatçılardamı sorun var? bilen yok?
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albani 9 yıl
Bu Writer lar üretiliyor ama Media sı varmı bunların!çok merak ediyorum doğrusu!
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konsoldede 9 yıl
ben bu saatden sonra dvd yazici almam elimde var zaten,biraz bekler bluray yazici alirim
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cpu2ram 9 yıl
Bu arada Pioneer ' ın TR distrosu kim, bilen var mı ???
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RoyalForce 9 yıl
pioneer türkiyeye getirilmiyor.
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Sharparrow 9 yıl
satışa yeni sunulacak diyor zaten diyor.. nerede olsun mal...
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tokatli6061 9 yıl
duyuru var ama piyasada ürün yok..... 45-50 liralık dvd yazıcılar 85 90 lira oldu anca duyuru yaparlar ama mal yok
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