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Kalite çıtası yüksek sürücüleriyle tanınan Pioneer, 20x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu. DVR-S17J olarak isimlendirilen harici formdaki yeni sürücü, SATA ara birimini destekliyor ve 2MB tampon bellekle geliyor. Uyumlu medyaların üzerine baskı yapılabilmesine olanak tanıyan LabelFlash teknolojisinin de desteklendiği yeni sürücü Siyah, Beyaz ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

DVD-R/+R medyalara 20x, DVD-R/+ DL ve DVD-RAM medyalara 12x, DVD+RW'lere 8x, DVD-RW'lere 6x, CD-R'lere 40x ve CD-RW'lere 32x hızında kayıt yapabilen yeni sürücünün CyberLink yazılımlarıyla geleceği açıklandı. Hafta sonuna doğru ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak DVD yazıcının tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.