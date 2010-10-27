Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL Bluray yazıcılarını duyurdu.

Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL destekli Bluray yazıcılarını duyurdu. Pioneer'ın BDR-206MBK adıyla üreteceği Blurazy yazıcı üç (100 GB) katmanlı ve dört (128 GB) katmanlı BD-R XL diskleri ve üç (100 GB) katmanlı BD-RE XL diskleri destekliyor. Pioneer'ın 3D Bluray diskleri de destekleyen Bluray yazıcısı BDR-206MBK, önümüzdeki ay içinde Japonya'da 372$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
BDXL destekli Bluray yazıcısını duyuran diğer firma olan Buffalo ise ürününü BRXL-6FBS-BK BDXL adıyla satışa sunacak. Pioneer'ın duyurduğu modeldeki gibi üç ve dört katmanlı BD-R XL ve üç katmanlı BD-RE XL diskleri destekleyen Bluray yazıcı, dahili ve harici olmak üzere 2 farklı yapıya sahip olacak. Buffalo'nun harici formda hazırladığı Bluray yazıcı BRXL-6U2 kod adıyla satışa sunulacak. Dahili modelin SATA, harici modelin ise USB 2.0 arabirimi üzerinden çalışacağı belirtiliyor.Buffalo'nun duyurduğu BD-XL Bluray yazıcıların fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Aynen katılıyorum. Hdd ler ucuzladıklarından beridir optik medyalarda ilgimi pek çekmiyor. Ayrıca usb 3.0 olmalıydı.
Bluray ilk çıktığında ümitlenmiştim "ne güzel,büyük verileri disklere kopyalayabileceğiz" diye.
Ama gel görki ne yazıcısı nede medyası ucuzlamadığı için veri depolamada hdd'lerin bile gerisinde kaldılar.
Onun için artık bana çok somut gelmiyor bu yeni optik medya haberleri.