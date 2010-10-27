Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL Bluray yazıcılarını duyurdu.

Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL destekli Bluray yazıcılarını duyurdu. Pioneer'ın BDR-206MBK adıyla üreteceği Blurazy yazıcı üç (100 GB) katmanlı ve dört (128 GB) katmanlı BD-R XL diskleri ve üç (100 GB) katmanlı BD-RE XL diskleri destekliyor. Pioneer'ın 3D Bluray diskleri de destekleyen Bluray yazıcısı BDR-206MBK, önümüzdeki ay içinde Japonya'da 372$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

BDXL destekli Bluray yazıcısını duyuran diğer firma olan Buffalo ise ürününü BRXL-6FBS-BK BDXL adıyla satışa sunacak. Pioneer'ın duyurduğu modeldeki gibi üç ve dört katmanlı BD-R XL ve üç katmanlı BD-RE XL diskleri destekleyen Bluray yazıcı, dahili ve harici olmak üzere 2 farklı yapıya sahip olacak. Buffalo'nun harici formda hazırladığı Bluray yazıcı BRXL-6U2 kod adıyla satışa sunulacak. Dahili modelin SATA, harici modelin ise USB 2.0 arabirimi üzerinden çalışacağı belirtiliyor.Buffalo'nun duyurduğu BD-XL Bluray yazıcıların fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.