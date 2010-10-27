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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL Bluray yazıcılarını duyurdu

Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL Bluray yazıcılarını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL Bluray yazıcılarını duyurdu
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Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL destekli Bluray yazıcılarını duyurdu. Pioneer'ın BDR-206MBK adıyla üreteceği Blurazy yazıcı üç (100 GB) katmanlı ve dört (128 GB) katmanlı BD-R XL diskleri ve üç (100 GB) katmanlı BD-RE XL diskleri destekliyor. Pioneer'ın 3D Bluray diskleri de destekleyen Bluray yazıcısı BDR-206MBK, önümüzdeki ay içinde Japonya'da 372$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

BDXL destekli Bluray yazıcısını duyuran diğer firma olan Buffalo ise ürününü BRXL-6FBS-BK BDXL adıyla satışa sunacak. Pioneer'ın duyurduğu modeldeki gibi üç ve dört katmanlı BD-R XL ve üç katmanlı BD-RE XL diskleri destekleyen Bluray yazıcı, dahili ve harici olmak üzere 2 farklı yapıya sahip olacak. Buffalo'nun harici formda hazırladığı Bluray yazıcı BRXL-6U2 kod adıyla satışa sunulacak. Dahili modelin SATA, harici modelin ise USB 2.0 arabirimi üzerinden çalışacağı belirtiliyor.Buffalo'nun duyurduğu BD-XL Bluray yazıcıların fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL Bluray yazıcılarını duyurdu
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Pioneer ve Buffalo, dünyanın ilk BDXL Bluray yazıcılarını duyurdu
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DH Misafiri 8 yıl
Bu cihazlar sizin için yapılmıyor. TV, Reklam ve Film şirketleri gibi (TB lar dolusu) binlerce video/audio/grafik dosyasını arşivleyen firmalar için yapılıyor. DLT katuşlara alternatif olarak satılıyor. Sizin için DVD halen yeterli görüldüğü için BD lerin fiyatları düşürülmüyor..
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halken 9 yıl
Megavolt
Son birkaç senedir sürekli optik medyalar hakkında bolbol haberler duyuyoruz fakat biz son kullanıcı cephesinde hala bir gelişme veya yaygınlaşma.Hala dvd medya standartını koruyor.
Bluray ilk çıktığında ümitlenmiştim "ne güzel,büyük verileri disklere kopyalayabileceğiz" diye.
Ama gel görki ne yazıcısı nede medyası ucuzlamadığı için veri depolamada hdd'lerin bile gerisinde kaldılar.
Onun için artık bana çok somut gelmiyor bu yeni optik medya haberleri.

Aynen katılıyorum. Hdd ler ucuzladıklarından beridir optik medyalarda ilgimi pek çekmiyor. Ayrıca usb 3.0 olmalıydı.
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Megavolt 9 yıl
Son birkaç senedir sürekli optik medyalar hakkında bolbol haberler duyuyoruz fakat biz son kullanıcı cephesinde hala bir gelişme veya yaygınlaşma.Hala dvd medya standartını koruyor.
Bluray ilk çıktığında ümitlenmiştim "ne güzel,büyük verileri disklere kopyalayabileceğiz" diye.
Ama gel görki ne yazıcısı nede medyası ucuzlamadığı için veri depolamada hdd'lerin bile gerisinde kaldılar.
Onun için artık bana çok somut gelmiyor bu yeni optik medya haberleri.
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1963bursa 9 yıl
TDK 1TB'lık BD teknoloji tabanlı diskler çıkarttı yazıyor, elalem bunun 10da 1ini yeni piyasaya getiriyor, onca zaman buralardan yazdık BD teknolojisini öldürüyorsunuz diye, noldu şimdi yayılabilecekmisiniz görecez, ederine kanaat edeydiniz de keşke, millette faydalansaydı, sizde kazansaydınız.
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Rainbow6 9 yıl
insan nasil guvenipte yazdiracak onca datayi bunlara merak ediyorum bi cizilse gitti o kadar data
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OverClocK1ng 9 yıl
En azından USB 3.0 olmalıydı. Veya Dahili SATA6GBps.
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vidoko 9 yıl
pioneer Bluray üretiyor ilgin geldi yada hiç duymadığımdandır:)
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mahonizynp 9 yıl
Kaç günde yazar demek istedin herhalde usb 2.0 la kaç mb/sn veri aktarabilir ki...
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Probis 9 yıl
kaç saatte yazar acaba bi tanesini :D
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