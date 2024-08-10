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    Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3 bir kez daha kendini gösterdi

    Uzun süredir çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan Google’ın yeni cihazları bu defa da render sızıntıları ile kendini gösterdi. İşte Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3’ün son sızıntıları.

    Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3 bir kez daha kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Google’ın yeni Pixel cihazlarına dair detaylar netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde sızan bir promo videosu ile Pixel Watch 3 ve Pixel 9 serisinin tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, duyumcu Arsène Lupin sayesinde Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3'e ait yeni görseller internet üzerinde dolaşmaya başladı.

    Pixel Watch 3, selefi ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. Ancak, daha parlak bir ekran ve biraz daha ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor. Kayış tasarımının da büyük ölçüde aynı kaldığı görülüyor. Yeni saatin muhtemel renk seçenekleri de görsellerde yer alıyor.

    Donanım açısından, Pixel Watch 3'ün Qualcomm 5100 çip ve Cortex M33 yardımcı işlemciyi kullanmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu, selefi ile aynı 2GB RAM ve 32GB eMMC depolama ile birleşecek. Bu nedenle, yeni saat önceki modelle benzer bir işlem gücüne sahip olacak. Ancak, yeni saatlerin kutudan Wear OS 5 ile çıkacağı ve bunun bazı iyileştirmeler sunabileceği düşünülüyor. Ayrıca, yenilenen saatte ekran yenileme hızının 30Hz’den 60Hz’e çıkarıldığı spekülasyonları mevcut.

    Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3 bir kez daha kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Pixel 9 Pro Fold’a gelince, Arsène Lupin tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü görseller, bu cihazın iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini işaret ediyor: 256GB ve 512GB. Bu iki versiyonun sırasıyla 1.799 ve 1.919 Amerikan doları fiyatla sunulması bekleniyor.

    Önceki söylentilere göre, telefonun iç ekranı 147×141 mm boyutlarında, 2152 x 2076 piksel çözünürlüğe sahip 8.0 inçlik bir panel ile gelecek. 374ppi piksel yoğunluğuna sahip bu ekran, Pixel Fold ile oldukça benzer özellikler taşıyor. Ancak, Pixel 9 Pro Fold’un 6:5 en-boy oranı ile selefinden biraz daha kısa olması bekleniyor.

    Dış ekran ise 6.24 inç olarak ölçülüyor ve selefi olan Pixel Fold’un 5.8 inçlik kapağına göre daha büyük. Yeni cihazın dış paneli, yüksek parlaklık modunda 1800 nite ulaşabilirken, önceki modelde bu değer 1200 nit olarak belirtilmişti.

    Pixel serisinin bu yeni cihazları, kullanıcılar için gelişmiş ekran özellikleri ve donanım iyileştirmeleri ile dikkat çekiyor. Özellikle Pixel 9 Pro Fold’un geniş ekranı ve güçlü donanımı, yüksek fiyat aralığında rekabetçi bir seçenek olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Pixel Watch 3 ise, daha parlak ekranı ve yenilenen işletim sistemi ile mevcut kullanıcıları cezbedecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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