Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3 bir kez daha kendini gösterdi

Google’ın yeni Pixel cihazlarına dair detaylar netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde sızan bir promo videosu ile Pixel Watch 3 ve Pixel 9 serisinin tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, duyumcu Arsène Lupin sayesinde Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3'e ait yeni görseller internet üzerinde dolaşmaya başladı.
Pixel Watch 3, selefi ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. Ancak, daha parlak bir ekran ve biraz daha ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor. Kayış tasarımının da büyük ölçüde aynı kaldığı görülüyor. Yeni saatin muhtemel renk seçenekleri de görsellerde yer alıyor.
Donanım açısından, Pixel Watch 3'ün Qualcomm 5100 çip ve Cortex M33 yardımcı işlemciyi kullanmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu, selefi ile aynı 2GB RAM ve 32GB eMMC depolama ile birleşecek. Bu nedenle, yeni saat önceki modelle benzer bir işlem gücüne sahip olacak. Ancak, yeni saatlerin kutudan Wear OS 5 ile çıkacağı ve bunun bazı iyileştirmeler sunabileceği düşünülüyor. Ayrıca, yenilenen saatte ekran yenileme hızının 30Hz’den 60Hz’e çıkarıldığı spekülasyonları mevcut.
Pixel 9 Pro Fold’a gelince, Arsène Lupin tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü görseller, bu cihazın iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini işaret ediyor: 256GB ve 512GB. Bu iki versiyonun sırasıyla 1.799 ve 1.919 Amerikan doları fiyatla sunulması bekleniyor.
Önceki söylentilere göre, telefonun iç ekranı 147×141 mm boyutlarında, 2152 x 2076 piksel çözünürlüğe sahip 8.0 inçlik bir panel ile gelecek. 374ppi piksel yoğunluğuna sahip bu ekran, Pixel Fold ile oldukça benzer özellikler taşıyor. Ancak, Pixel 9 Pro Fold’un 6:5 en-boy oranı ile selefinden biraz daha kısa olması bekleniyor.
Dış ekran ise 6.24 inç olarak ölçülüyor ve selefi olan Pixel Fold’un 5.8 inçlik kapağına göre daha büyük. Yeni cihazın dış paneli, yüksek parlaklık modunda 1800 nite ulaşabilirken, önceki modelde bu değer 1200 nit olarak belirtilmişti.
Pixel serisinin bu yeni cihazları, kullanıcılar için gelişmiş ekran özellikleri ve donanım iyileştirmeleri ile dikkat çekiyor. Özellikle Pixel 9 Pro Fold’un geniş ekranı ve güçlü donanımı, yüksek fiyat aralığında rekabetçi bir seçenek olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Pixel Watch 3 ise, daha parlak ekranı ve yenilenen işletim sistemi ile mevcut kullanıcıları cezbedecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.