Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3 bir kez daha kendini gösterdi

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Google’ın yeni Pixel cihazlarına dair detaylar netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde sızan bir promo videosu ile Pixel Watch 3 ve Pixel 9 serisinin tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, duyumcu Arsène Lupin sayesinde Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Watch 3'e ait yeni görseller internet üzerinde dolaşmaya başladı.

Pixel Watch 3, selefi ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. Ancak, daha parlak bir ekran ve biraz daha ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor. Kayış tasarımının da büyük ölçüde aynı kaldığı görülüyor. Yeni saatin muhtemel renk seçenekleri de görsellerde yer alıyor.

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Donanım açısından, Pixel Watch 3'ün Qualcomm 5100 çip ve Cortex M33 yardımcı işlemciyi kullanmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu, selefi ile aynı 2GB RAM ve 32GB eMMC depolama ile birleşecek. Bu nedenle, yeni saat önceki modelle benzer bir işlem gücüne sahip olacak. Ancak, yeni saatlerin kutudan Wear OS 5 ile çıkacağı ve bunun bazı iyileştirmeler sunabileceği düşünülüyor. Ayrıca, yenilenen saatte ekran yenileme hızının 30Hz’den 60Hz’e çıkarıldığı spekülasyonları mevcut.

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Pixel 9 Pro Fold’a gelince, Arsène Lupin tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü görseller, bu cihazın iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini işaret ediyor: 256GB ve 512GB. Bu iki versiyonun sırasıyla 1.799 ve 1.919 Amerikan doları fiyatla sunulması bekleniyor.

Önceki söylentilere göre, telefonun iç ekranı 147×141 mm boyutlarında, 2152 x 2076 piksel çözünürlüğe sahip 8.0 inçlik bir panel ile gelecek. 374ppi piksel yoğunluğuna sahip bu ekran, Pixel Fold ile oldukça benzer özellikler taşıyor. Ancak, Pixel 9 Pro Fold’un 6:5 en-boy oranı ile selefinden biraz daha kısa olması bekleniyor.

Dış ekran ise 6.24 inç olarak ölçülüyor ve selefi olan Pixel Fold’un 5.8 inçlik kapağına göre daha büyük. Yeni cihazın dış paneli, yüksek parlaklık modunda 1800 nite ulaşabilirken, önceki modelde bu değer 1200 nit olarak belirtilmişti.

Pixel serisinin bu yeni cihazları, kullanıcılar için gelişmiş ekran özellikleri ve donanım iyileştirmeleri ile dikkat çekiyor. Özellikle Pixel 9 Pro Fold’un geniş ekranı ve güçlü donanımı, yüksek fiyat aralığında rekabetçi bir seçenek olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Pixel Watch 3 ise, daha parlak ekranı ve yenilenen işletim sistemi ile mevcut kullanıcıları cezbedecek.

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