Samsung Galaxy S25 serisinin en önemli özelliği One UI sürümü olacak

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerini Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile piyasaya sürdü ve bu yeni güncelleme, yapay zeka destekli birkaç yenilikçi özellikle dikkat çekti. Ancak, bu yeniliklerin sadece amiral gemisi cihazlarla sınırlı kalmayacağı, Samsung’un Galaxy A serisi gibi diğer modellerine de genişleteceği konuşuluyor. Bu kapsamda, One UI 6.1.1 güncellemesi ile birlikte Galaxy A serisi kullanıcılarının da bu yeni AI özelliklerinden faydalanabileceği belirtiliyor.

Samsung'un şu sıralar One UI 6.1.1 üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı ve bu nedenle Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta sürümünün planlanan tarihte gecikme yaşandığını hatırlatalım. Nitekim normalde geçen hafta sunulması beklenen beta sürüm, bu yoğunluk nedeniyle ertelenmiş gibi görünüyor.

Öte yandan, Android 15 tabanlı One UI 7.1 sürümüyle ilgili sızıntılar ve dedikodular şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Ünlü teknoloji duyumcusu Ice Universe’a göre, One UI 7.1, Samsung’un Galaxy S25 serisinin en önemli özelliklerinden biri olacak. Sızıntılara göre, bu yeni sürüm, kullanıcı arayüzündeki animasyonları iyileştirmeye ve genel akıcılığı artırmaya odaklanacak.

Galaxy S24 serisi, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürülmüştü ve Galaxy AI özelliklerinde çeşitli geliştirmeler sunmuştu. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile çıkması ve daha da gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Ancak, One UI 7.1 ile ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Galaxy S25 serisi ile ilgili olarak, özellikle batarya, şarj ve kamera detayları konusunda sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

