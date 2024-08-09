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    Samsung Galaxy S25 serisinin en önemli özelliği One UI sürümü olacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un üzerinde çalıştığı Galaxy S25 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken, bu defa cihazın sunacağı One UI sürümüne ilişkin oldu.

    Samsung Galaxy S25 serisinin en önemli özelliği bu olabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerini Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile piyasaya sürdü ve bu yeni güncelleme, yapay zeka destekli birkaç yenilikçi özellikle dikkat çekti. Ancak, bu yeniliklerin sadece amiral gemisi cihazlarla sınırlı kalmayacağı, Samsung’un Galaxy A serisi gibi diğer modellerine de genişleteceği konuşuluyor. Bu kapsamda, One UI 6.1.1 güncellemesi ile birlikte Galaxy A serisi kullanıcılarının da bu yeni AI özelliklerinden faydalanabileceği belirtiliyor.

    Samsung'un şu sıralar One UI 6.1.1 üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı ve bu nedenle Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta sürümünün planlanan tarihte gecikme yaşandığını hatırlatalım. Nitekim normalde geçen hafta sunulması beklenen beta sürüm, bu yoğunluk nedeniyle ertelenmiş gibi görünüyor.

    Galaxy S25 serisi, One UI 7.1 sürümü ile gelebilir

    Öte yandan, Android 15 tabanlı One UI 7.1 sürümüyle ilgili sızıntılar ve dedikodular şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Ünlü teknoloji duyumcusu Ice Universe’a göre, One UI 7.1, Samsung’un Galaxy S25 serisinin en önemli özelliklerinden biri olacak. Sızıntılara göre, bu yeni sürüm, kullanıcı arayüzündeki animasyonları iyileştirmeye ve genel akıcılığı artırmaya odaklanacak.

    Galaxy S24 serisi, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürülmüştü ve Galaxy AI özelliklerinde çeşitli geliştirmeler sunmuştu. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile çıkması ve daha da gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Ancak, One UI 7.1 ile ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

    Galaxy S25 serisi ile ilgili olarak, özellikle batarya, şarj ve kamera detayları konusunda sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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