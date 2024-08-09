Samsung Galaxy S25 serisinin en önemli özelliği One UI sürümü olacak

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerini Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile piyasaya sürdü ve bu yeni güncelleme, yapay zeka destekli birkaç yenilikçi özellikle dikkat çekti. Ancak, bu yeniliklerin sadece amiral gemisi cihazlarla sınırlı kalmayacağı, Samsung’un Galaxy A serisi gibi diğer modellerine de genişleteceği konuşuluyor. Bu kapsamda, One UI 6.1.1 güncellemesi ile birlikte Galaxy A serisi kullanıcılarının da bu yeni AI özelliklerinden faydalanabileceği belirtiliyor.
Samsung'un şu sıralar One UI 6.1.1 üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı ve bu nedenle Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta sürümünün planlanan tarihte gecikme yaşandığını hatırlatalım. Nitekim normalde geçen hafta sunulması beklenen beta sürüm, bu yoğunluk nedeniyle ertelenmiş gibi görünüyor.
Galaxy S25 serisi, One UI 7.1 sürümü ile gelebilir
Öte yandan, Android 15 tabanlı One UI 7.1 sürümüyle ilgili sızıntılar ve dedikodular şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Ünlü teknoloji duyumcusu Ice Universe’a göre, One UI 7.1, Samsung’un Galaxy S25 serisinin en önemli özelliklerinden biri olacak. Sızıntılara göre, bu yeni sürüm, kullanıcı arayüzündeki animasyonları iyileştirmeye ve genel akıcılığı artırmaya odaklanacak.
Galaxy S24 serisi, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürülmüştü ve Galaxy AI özelliklerinde çeşitli geliştirmeler sunmuştu. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile çıkması ve daha da gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Ancak, One UI 7.1 ile ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
Galaxy S25 serisi ile ilgili olarak, özellikle batarya, şarj ve kamera detayları konusunda sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.