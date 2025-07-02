Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Red Magic’in yeni oyun tableti Astra, küresel lansmanıyla sahneye çıktı. Güçlü donanımı ve oyunculara özel yazılım detaylarıyla dikkat çeken cihaz, 15 Temmuz’dan itibaren ön siparişe açılıyor. Açık satışlar ise 16 Temmuz’da başlıyor.

Cihazda 9.06 inç boyutunda, 165Hz tazeleme oranına sahip OLED ekran bulunuyor. 2400x1504 çözünürlüğe ulaşan panel, 1600 nit parlaklık ve ince çerçeveleriyle oldukça etkileyici görünüyor. Ekran ayrıca göz konforunu önceleyen teknolojilerle donatılmış.

İçeride ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. Ona eşlik eden Red Core R3 Pro yardımcı çipi, oyunlardaki görsel ve performans optimizasyonunu üstleniyor. Cihazda 24 GB’a kadar LPDDR5T RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 Pro depolama seçenekleri bulunuyor.

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Android 15 tabanlı Redmagic OS 10.5 işletim sistemiyle gelen tablet, Cube Game Engine ile performansı ve ısınmayı dengelemeye odaklanıyor. Aynı zamanda PC emülasyon desteği ve üretkenlik araçlarıyla donatılmış.

Kamera tarafında 13 MP arka ve 8 MP ön kamerayla gelen tablet, 8200 mAh bataryası ve 80W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Sadece 22 dakikada %50 doluluğa ulaşabiliyor.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantıları sunan cihaz, parmak izi okuyucusunu da güç tuşuna entegre ediyor.

Fiyatlandırma ise şöyle:

12 GB RAM + 256 GB: 549 dolar

+ 256 GB: 549 dolar 16 GB RAM + 512 GB: 699 dolar

24 GB RAM + 1 TB: 899 dolar

En üst model sadece siyah renkte gelirken, diğer versiyonlar siyah ve gümüş seçenekleriyle sunuluyor.

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Red Magic, Astra oyun tabletini küresel pazarda satışa sunuyor

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