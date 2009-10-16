Play.com'dan Star Trek hayranlarına özel 4 GB kapasiteli USB bellek

Günümüzde teknoloji dünyasının vazgeçilmezi haline gelen USB bellekler farklı kapasitelerde ve şekillerde karşımıza çıkmakta. Play.com adresinde Star Trek filmi hayranlarına özel geliştirilen USB bellek için ön sipariş alındığı ortaya çıktı.

Filmin logosunu andıran dizaynıyle dikkat çeken bellek, 4 GB kapasite sunuyor. Ancak toplam kapasitenin yaklaşık 1 GB'ı film için ayrılmış. DRM (Digital Rights Managements) tarafından korunan film 5 farklı bilgisayarda oynatılabiliyor veya DVD'ye yazdırılabiliyor. 16 kasım tarihinden itibaren satışına başlanması beklenen USB belleğin fiyatı yaklaşık 28$ olarak belirlenmiş.