Star Trek: Section 31 filminden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Beyaz perdede yeni bir Star Trek filmi görmek için en azından birkaç yıl daha beklememiz gerekecek ama dijital tarafında çok yakında yeni bir Star Trek filmi izleme şansı yakalayacağız. Paramount+ platformu tarafından hazırlanan Star Trek: Section 31, 24 Ocak'ta platformda izleyici ile buluşacak.

Paramount+'ın Star Trek: Discovery dizisinin uzantısı olan Star Trek: Section 31, İlk olarak Discovery'de karşımıza çıkan Philippa Georgiou karakterine odaklanıyor. Galaksiyi demir bir yumrukla yönettiği günleri geride bırakan İmparator Philippa Georgiou, temiz bir sayfa açmaya çalıştığı bu paralel evrende yeni bir maceraya atılıyor. Karaktere yine Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor.

Disney+, Dolby Atmos desteğini kesiyor 17 sa. önce eklendi

Star Trek: Section 31, 24 Ocak'ta Paramount+'ta Yayınlanacak

Filme adını veren Section 31, Yıldız Filosu'nun gizli bir departmanı olarak biliniyor. Federasyon'un daha karanlık işleri için görevlendirdiği bu departmana katılan Phillipa Georgiou, bir yandan Federasyon'u korumak için tehlikeli bir göreve atılırken, bir yandan da karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Star Trek: Discovery'nin yönetmenlerinden Olatunde Osunsanmi'nin yönettiği Section 31'in oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh'a Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao eşlik ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.