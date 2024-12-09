Star Trek: Section 31 filminden yeni fragman yayınlandı

Paramount+'ın Star Trek: Discovery dizisinin uzantısı olan Star Trek: Section 31, İlk olarak Discovery'de karşımıza çıkan Philippa Georgiou karakterine odaklanıyor. Galaksiyi demir bir yumrukla yönettiği günleri geride bırakan İmparator Philippa Georgiou, temiz bir sayfa açmaya çalıştığı bu paralel evrende yeni bir maceraya atılıyor. Karaktere yine Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh hayat veriyor.
Star Trek: Section 31, 24 Ocak'ta Paramount+'ta Yayınlanacak
Filme adını veren Section 31, Yıldız Filosu'nun gizli bir departmanı olarak biliniyor. Federasyon'un daha karanlık işleri için görevlendirdiği bu departmana katılan Phillipa Georgiou, bir yandan Federasyon'u korumak için tehlikeli bir göreve atılırken, bir yandan da karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.
Star Trek: Discovery'nin yönetmenlerinden Olatunde Osunsanmi'nin yönettiği Section 31'in oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh'a Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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