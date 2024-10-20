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    Anlık Bildirim

    Star Trek: Section 31 filminin yayın tarihi açıklandı

    Paramount+ platformunda izleyici ile buluşacak olan Star Trek: Section 31 filminin yayın tarihi açıklandı. Section 31, Michelle Yeoh'un Philippa Georgiou karakterine odaklanıyor.
    Star Trek: Section 31'in yayın tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Star Trek'in 2016 yılından beri atıl durumda olan film serisi beyazperdeye dönmekten en az birkaç yıl uzakta olsa da bu arada en azından Paramount+ platformunda bir Star Trek filmi izleme şansı yakalayacağız. Star Trek: Discovery dizisinin spin-off filmi Star Trek: Section 31, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak. Paramount, bugün New York Comic Con'da bir açıklama yaparak, Section 31'in 24 Ocak 2025'te yayınlanacağını duyurdu.

    Star Trek: Section 31, Philippa Georgiou Karakterine Odaklanıyor

    Star Trek: Section 31, Michelle Yeoh'un hayat verdiği Philippa Georgiou karakterine odaklanıyor. Federasyon'un gizli kapaklı işlerini yaptırdığı Section 31 adlı departmana katılan Phillipa Georgiou, bir yandan Federasyon'u korumak için tehlikeli bir göreve atılırken, diğer yandan karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Filmin temmuz ayında yayınlanan ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Star Trek: Discovery'nin yönetmenlerinden Olatunde Osunsanmi'nin yönettiği Section 31'in oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh'a Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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