Star Trek: Section 31 filminin yayın tarihi açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Star Trek'in 2016 yılından beri atıl durumda olan film serisi beyazperdeye dönmekten en az birkaç yıl uzakta olsa da bu arada en azından Paramount+ platformunda bir Star Trek filmi izleme şansı yakalayacağız. Star Trek: Discovery dizisinin spin-off filmi Star Trek: Section 31, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak. Paramount, bugün New York Comic Con'da bir açıklama yaparak, Section 31'in 24 Ocak 2025'te yayınlanacağını duyurdu.

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Star Trek: Section 31, Philippa Georgiou Karakterine Odaklanıyor

Star Trek: Section 31, Michelle Yeoh'un hayat verdiği Philippa Georgiou karakterine odaklanıyor. Federasyon'un gizli kapaklı işlerini yaptırdığı Section 31 adlı departmana katılan Phillipa Georgiou, bir yandan Federasyon'u korumak için tehlikeli bir göreve atılırken, diğer yandan karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Filmin temmuz ayında yayınlanan ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Star Trek: Discovery'nin yönetmenlerinden Olatunde Osunsanmi'nin yönettiği Section 31'in oyuncu kadrosunda Michelle Yeoh'a Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez ve James Hiroyuki Liao eşlik ediyor.

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