Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Paramount çatısı altında hayata geçirilen modern Star Trek filmleri ve dizileri, serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsa da bir şekilde kendi izleyici kitlelerini oluşturmayı başardılar. Bu da aynı ekibin çok sayıda diziye imza atmasına olanak sağladı. Nitekim bu dizilere çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Geçtiğimiz aylarda Paramount+ platformundan resmi onayı alan yeni Star Trek dizisi Starfleet Academy'nin çekimlerine başlandı.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte kamera arkasından ilk görüntüler de paylaşıldı. Bu görüntüler de dizinin yaratıcı ekibi ve oyuncu kadrosu birlikte görülüyor.

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Starfleet Academy, Akakemi'deki Genç Subay Adaylarına Odaklanacak

Son 15 yıldır Star Trek film ve dizilerinin başındaki isim olan Alex Kurtzman, Starfleet Academy'nin yaratıcı ekibinin de başında yer alıyor. Dizi, adından da anlaşılacağı üzere, Yıldız Filosu Akademisi'nde geçiyor ve Akademi'de eğitim alan genç subay adaylarına odaklanıyor.

Hikâyenin merkezinde genç karakterler yer aldığı için, oyuncu ekibi daha çok adını pek duymadığımız genç oyunculardan oluşuyor. Kerrice Brooks, Karim Diane, George Hawkins, Bella Shephard, Zoe Steiner, ve Gina Yashere, oyuncu kadrosunda yer alan bu genç isimleri oluşturuyor. Ancak onların yanında Paul Giamatti ve Holly Hunter gibi sinema dünyasından tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor.

Öte yandan setten paylaşılan ilk görseller, daha önce Star Trek: Discovery ve Star Trek: Voyager gibi dizilerde gördüğümüz bazı karakterlerin de Starfleet Academy'de karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bunların başında ise Discovery'de Charles Vance'i canlandıran Oded Fehr geliyor.

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