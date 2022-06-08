PlayStation oyunları mobil cihazlara geliyor | UygulamaHaber

Uygulama Haber'in bu haftaki bölümünde ana konumuz PlayStation'ın oyunlarını mobil platformlara getirme planı. Her ne kadar net bir duyuru olmasa da PlayStation mobil tarafta hızlı girmek istiyor.

UygulamaHaber serimizin yeni bölümünde haftanın öne çıkan mobil uygulama ve mobil oyun haberlerini konuşuyoruz. Bu haftaki ana konumuz PlayStation'ın oyunlarını mobil platformlara getirme planı. Ayrıca Diablo Immortal'dan ve WhatsApp'taki yeni gelişmelerden de bahsettik. Geçtiğimiz hafta yapamadığımız uygulama ve oyun önerisine ise bu hafta yer verdik.