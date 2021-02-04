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    PlayStation oyunlarında %60 indirim fırsatı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi

    PlayStation sahipleri için yeni bir indirim başladı. Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi ismi ile başlayan indirim bugünden itibaren 18 Şubat'a kadar devam edecek.
    04 Şubat 2021, 10:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    10,5b
    1
    25
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    PlayStation oyunlarında %60 indirim fırsatı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi
    Tam Boyutta Gör

    PlaySation sahipleri için geçtiğimiz saatlerde PlayStation Mağazası'nda yeni bir indirim başladı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi.

    Ayrıca Bkz. "Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz"

    İndirimlere baktığımızda en çok dikkat çekenin FIFA 21 olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Aynı şekilde Red Dead Redemption 2 de %50 indirime girmiş. Tüm indirimlere buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. İndirim 18 Şubat'ta sonlanacak.

    Öne Çıkan İndirimler



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    indiren onlardan çok biz gibiyiz.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    A ahlat4444 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fifa21 dışında indirim felan yok.
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    antique (el turko ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    indirimli fiyat bile olsa bir oyuna 350 lira veremiycem kimse kusura bakmasın..
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Hock Hover (Uğur Kayhan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    usa psnde gerçek indirimler usa psn kod ısteyen olursa 10-20-25-40-50-60-76-100 dolar şeklide saglayabılırım 1$=7 TL den

    https://store.playstation.com/en-us/category/fcbd086e-70ff-40a1-8829-26d894abe9f3/1
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    otuzyedi (Barış K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ghost ve valhalla beklemedeyim. Ortada indirim de göremiyorum genel olarak wwz alıp kenara çekilirim.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi AC Valhalla alacağım, adam akıllı indirim bekliyorum. %60 gibi büyük indirimlerle gelse alacağım bir Gold Edition. Ama nerde! Bu indirimler tıraş.
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    Sean john (SEAN JOHN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lol indirim
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben ortada indirim göremiyorum. Bunların üstüne bı yüzde elli ve kardeşlik hesabı falan lazım alabilmek için
    Yanıtla +4
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    premiumbeyin (uchiha itachi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu indirimlerin üzerine birdaha yuzde 50 indirim gelirse alinir anca
    Yanıtla +2
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    A AdminX. (AdminX ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Re3 ve fifa dışında hiçbirine değmez
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    01fatih (FATİH ÇELİK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp oyunlar ve yine pahalı.
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    antique (el turko ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    indirimli fiyat bile olsa bir oyuna 350 lira veremiycem kimse kusura bakmasın..
    Yanıtla +6
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşe yaramayanların hepsi ucuz
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