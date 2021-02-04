PlayStation oyunlarında %60 indirim fırsatı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi

PlaySation sahipleri için geçtiğimiz saatlerde PlayStation Mağazası'nda yeni bir indirim başladı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi.
Ayrıca Bkz. "Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz"
İndirimlere baktığımızda en çok dikkat çekenin FIFA 21 olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Aynı şekilde Red Dead Redemption 2 de %50 indirime girmiş. Tüm indirimlere buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. İndirim 18 Şubat'ta sonlanacak.
Öne Çıkan İndirimler
- FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü - 167,97 TL
- Assassin's Creed Valhalla - 329,00 TL
- Call of Duty®: Modern Warfare - 351,75 TL
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 209,25 TL
- Watch Dogs: Legion - 282,00 TL
- Sekiro™: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü - 304,85 TL
- DOOM Eternal - 154,77 TL
- Mortal Kombat 11 Ultimate - 239,40 TL
- Red Dead Redemption 2 - 234,50 TL
- Immortals Fenyx Rising - 282,00 TL
- Resident Evil 3 - 85,47 TL
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