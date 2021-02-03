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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz

    Geçtiğimiz haftalarda duyurulduğu gibi Steam yeni oyun festivali başladı. Bu seferki Steam Oyun Festivalinde 500'den fazla oyunun deneme sürümü ücretsiz yayınlandı.
    03 Şubat 2021, 21:01 (Güncellendi, 2 hf.)
    31,7b
    1
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    12

    Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz
    Tam Boyutta Gör

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in yeni oyun festivali, geçtiğimiz haftalarda duyurulduğu  yalnızca birkaç dakika önce başladı. 

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    3 Şubat 21.00'da başlayan yeni Steam Oyun Festivali, 10 Şubat 21.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte 500'den fazla oyunun demosunu oynayabileceksiniz ve oyunlar ile ilgili canlı yayınlara katılıp geliştiriciler ile sohbet edebileceksiniz. Buraya tıklayarak festivalin ana sayfasına ulaşabilir ve hangi oyunların demolarının bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Her oyunun canlı yayınını, oyunun kendi Steam sayfasında bulabilirsiniz. 

    Demosunu deneyebildiğiniz oyunlar arasında henüz çıkmamış oyunlar da bulunuyor, daha önceden çıkışını yapmış oyunlar da. Ancak oyunların genel olarak bağımsız yapımlardan oluştuğunu söylemek gerek. Aralarında gerçekten muazzam oyunlar da bulunuyor, bu yüzden göz gezdirmeyi ihmal etmeyin.

    Son olarak 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek bir Steam indirimi olacağını hatırlatalım. İndirimler başladığında sizlere tekrar aktaracağız.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A ariaven (Ozan Erdoğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun denemeleri daha önce ücretsiz değil miydi?

    Neyin festivali bu, Demo festivali mi?
    Yanıtla +18
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hahaha demo festivali. Steam bizi şımartıyorsun.
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CerseiLannister 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha steam kütüphanemde indirimdeyken aldığım hala suratına bile bakmadığım oyunlar duruyor o yüzden pek ilgimi çekmedi .)
    Yanıtla
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    VITO SCALETTA 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu grand prix etkinliğinii bi kere daha getirsinler allah rızası için. hiç özen göstermeyen adamlar tek etkinlikle yüz binlerce xp kasmışlar. biz nasıl kaçırdık onu yaw
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben oyunu indirene kadar etkinlik biter bu internetle
    Yanıtla +1
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    K kingsix (Murat Arman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tam demo festivali olmus, yalandan yere milleti heyecanlandirmayin kardesim
    Yanıtla +2
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    qomutan (Murat Yucel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay be, disket'e oyun attığımız günler geldi aklıma..
    Yanıtla +1
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hahaha demo festivali. Steam bizi şımartıyorsun.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Surquest (Kenan Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Demo oyunlara bakan?
    Yanıtla +2
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    A ariaven (Ozan Erdoğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun denemeleri daha önce ücretsiz değil miydi?

    Neyin festivali bu, Demo festivali mi?
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gidip görmek lazım
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haberi okuduk ve sırasıyla yeni oyunlar neler diye bakalım dedik !!!

    bu ne bu !? bunlar ruh hastası mı !?

    https://store.steampowered.com/agecheck/app/1035120/
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    31733 kez okundu.
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    steam oyun festivali, steam ve
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