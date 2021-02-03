Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz

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PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in yeni oyun festivali, geçtiğimiz haftalarda duyurulduğu yalnızca birkaç dakika önce başladı.

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Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz

3 Şubat 21.00'da başlayan yeni Steam Oyun Festivali, 10 Şubat 21.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte 500'den fazla oyunun demosunu oynayabileceksiniz ve oyunlar ile ilgili canlı yayınlara katılıp geliştiriciler ile sohbet edebileceksiniz. Buraya tıklayarak festivalin ana sayfasına ulaşabilir ve hangi oyunların demolarının bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Her oyunun canlı yayınını, oyunun kendi Steam sayfasında bulabilirsiniz.

Demosunu deneyebildiğiniz oyunlar arasında henüz çıkmamış oyunlar da bulunuyor, daha önceden çıkışını yapmış oyunlar da. Ancak oyunların genel olarak bağımsız yapımlardan oluştuğunu söylemek gerek. Aralarında gerçekten muazzam oyunlar da bulunuyor, bu yüzden göz gezdirmeyi ihmal etmeyin.

Son olarak 11 Şubat'ta başlayıp 15 Şubat'ta bitecek bir Steam indirimi olacağını hatırlatalım. İndirimler başladığında sizlere tekrar aktaracağız.

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