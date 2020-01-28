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    PNY pasif soğutmalı Quadro RTX 6000 ve RTX 8000’i duyurdu

    Nvidia’nın profesyonel kullanım odaklı kartları bir çok alanda zamandan tasarruf sağlıyor. PNY’nin yeni modelleri işleri hızlandırırken sessizlik de sağlayacak.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    PNY pasif soğutmalı Quadro RTX 6000 ve RTX 8000’i duyurdu
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    ABD’li NAND Flash tabanlı depolama birimleri ve profesyonel ekran kartları üreticisi PNY Nvidia’nın güncel Quadro ekran kartlarını temel alan pasif soğutmalı çözümlerini duyurdu. Modeller çalışırken sessizlik de arayan kullanıcıları hedef alıyor.

    NVIDIA Quadro RTX 6000 ve Quadro RTX 8000’i temel alan kartlar donanımsal olarak benzer detaylara sahip. Modellerin referans tasarım modelden ve pazardaki diğer seçenekleden ayrıldığı nokta ise çalışma frekansı ve soğutması olarak karşımıza çıkıyor.

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    Frekanslar düşürülmüş

    Stok Quadro RTX 6000 1440 MHz’den 1770 MHz’e yükselirken PNY’nin çözümü 1275 MHz’den 1620 MHz’e kadar çıkabiliyor. Böylelikle 295 watt’lık TDP 250 watt’a çekilebilmiş. Quadro RTX 8000’de de aynı uygulamaya gidilmiş. 1395-1770 MHz olan aralık 1230-1620 MHz’e çekilmiş. Yine 295 watt’tan 250 watt’a  düşüş sağlanmış. Ayrıca Bellek frekansları da 14 Gbps'ten 13 Gbps'e çekilmiş.

    PNY pasif soğutmalı Quadro RTX 6000 ve RTX 8000’i duyurdu
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    Her iki kartın da hesaplama kapasitesi 16.3 TFLOPS’tan 14.9 TFLOPS’a gerilerken PNY’nin soğutucu bloğun hacmini kaydadeğer ölçüde arttırdığı dikkatlerden kaçmıyor. Buna rağmen 2 slot kaplamaya devam eden kartın uzun süren ağır iş yüklerinde frekans düşüşüne bağlı performans kaybı yaşayıp yaşamayacağı ise bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 2060/2070 GPU’su içeren EVGA’nın bazı RTX 2060 KO modelleri daha performanslı"

    Olası olumsuz durumlara karşı iyi bir kava akımına sahip kasada kullanılmasının faydalı olacağı kartların fiyatları Quadro RTX 6000 için 4000 dolar olarak açıklanırken ağabeyde etiket değeri 6000 dolara yükseliyor.



    https://www.eteknix.com/pny-launch-passively-cooled-nvidia-quadro-rtx-8000-6000/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Relax Relax 1 sa. selahattın ısık
    Hocam gpular birbirin aşırı yakın değil mi? Termal sorunlar yaşamaz mı? Ayrıca bir şey daha sormak istiyorum, Radeon Pro Vega 2 Duo şuan da dünyanın en güçlü grafik kartı olarak geçiyor bu doğru mu? 28 tflops hesaplama gücüne sahip başka bir kart var mı?
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    selahattın ısık 1 sa.
    Gorseller yardimci olacaktir

    Telden anca nu b kadar..
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    Led Zeppelin 2 sa.
    Bu kartın amacı sessiz olmasından çok hızlı olmasıyken gereksiz bir hamle olmuş
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    selahattın ısık 2 sa. Led Zeppelin
    Dusuk saat hizina ragmrn onceki nesilde verimsiz teknolojilerde one cmasindan dolayi sorun olmaz.

    Yine kullanilan racklar soz konusi oldugundan 1 tane dibine kadar zorlanmis yerine makul hizlarda coklu kurulum daha verimlidir..

    Sundan 2 taneyle ne matlap kosturulur..
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