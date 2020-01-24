RTX 2060/2070 GPU’su içeren EVGA’nın bazı RTX 2060 KO modelleri daha performanslı

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Ekran kartlarında kalitesiyle anılan EVGA’nın RTX 2060 KO çözümü görünüşe göre karttan karta farklılaşan performansa sahip. Farklı GPU’ların yer almasından kaynaklanan durum firma tarafından da doğrulandı.

RTX 2060 KO'larda değişen performans

CES 2020 fuarında kısa bir süreliğine de olsa 279 dolardan satılacağı duyurulan RTX 2060 KO ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran EVGA’nın yeni modeli şimdi de farklı GPU’larıyla gündemde. İncelemelerde açığa çıkan detaya göre EVGA bazı kartlarında RTX 2070/2080’de yer alan TU104 GPU’suna yer vermiş.

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Normalde kalbinde TU106 GPU’sunu barındırması gereken karttaki değişikliğin sebebi firmanın bazı defektlere sahip TU104 yongalarını alıp sorunlu bölümleri kapalı şekilde RTX 2060 KO’da kullanarak maliyeti düşürmesi olabilir. Zira RTX 2060’ta ihtiyaç duyulan CUDA çekirdeği TU104’ün sadece %62’sine tekabül ediyor.

Asıl ilgi çeken kısım ise Blender gibi bazı senaryolarda TU104’ün kırpılmasıyla elde edilen RTX 2060 KO’nun olması gerektiği gibi TU106’yı barındıran RTX 2060 KO’dan yüksek performans göstermesi.

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Ek olarak bazı inceleme ekiplerine gönderilen RTX 2060 KO’larda da TU104’ün bulunduğunu belirtelim. Burada EVGA tarafından da doğrulanan performans farkını satın almadan önce tespit edebilmenin bir yolu olmadığının altını çizelim.

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Öte yandan firmanın o an elinde hangi GPU varsa onu kullandığı belirtilirken durum ilk değil. Nvidia daha önce de Çin bölgesine özel olarak 104 serisi yongalarını XX60 modellerinde kullanmıştı. Bu sayede internet kafe gibi işletmelere uygun fiyattan kart satabilen yeşil ekibin son anlaşması görünüşe göre EVGA ile gerçekleşmiş.

https://videocardz.com/newz/some-evga-geforce-rtx-2060-kos-ship-with-turing-tu104-gpu-not-tu106

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