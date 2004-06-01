Pocket PC'lere ve Cep telefonlarına Bluetooth Klavye ve CF USB Genişlemeleri

Geleceğin cep bilgisayarları yanınızda taşıyabileceğiniz ufak alet olma özelliğini korurken gerektiğinde genişleyebilme üzerine kurulu aletler olacakları kesinleşmiş durumda. En son çıkan Bluetooth klavye ile kablo bile bağlamadan cep bilgisayarınıza en hızlı klavye girişini yapabiliyorsunuz. Tuş aralıkları tam boy olduğundan yazmakta sıkıntı çekmeyeceğiniz kesin, ayrıca cep bilgisayarını nereye dayayacağınız sorununada alet içersinden çıkan bir tutamaç çözüm buluyor.

İki Usb portu ile aslında yapabileceklerinizin pek sınırı yok ama sürücü sınırlamaları şimdilik Windows Mobile 2003SE içersinden çıkan USB HID Class, USB Printer Class, USB Storage Class sürücüleri ile klavye, mouse gibi bilgi girebileceğiniz aletler, yazıcılar ve tabii FAT formatı atılmış USB Harddiskler (sabit disk kutuları). Ayrıca kendini USB depolama alanı olarak tanıtan fotoğraf makinalarıda tabii ki ara yüz sayesinde tanıtılabiliyor. Firmanın ismi Twinparadox ve adresleri burda.

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624 Mhz işlemcili, 640x480 TFT ekranlı, 3D Grafik kartlı, touchpad'li ve 128 Mb SDRam, 64 Mb Rom'lu aletler olan Pocket PC'ler hiçde hafife alınacak aletler değiller. Tüm bunlarla beraber bu cihazlardan Bluetooth destekli olanların Windows Mobile 2003 Phone Edition ve Symbian işletim sistemli çoğu telefon destekleniyor bunlar arasındaNokia Series 60 (3600, 3620, 3650, 3660, 6600, 7600, 7610, 7700) Siemens SX56, SX1, Sony Ericsson P800/P900 Panasonic X70, Motorola A835, A935, A1000, Mpx .

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Klavyenin boyutları ve ağırlığı ise şöyle ; Kapalı olarak: 139 mm x 99 mm x 13 mm, Açık hali 251 mm x 148 mm x 13 mm ve 160 gr. Klavyenin satış fiyatı 149$ iken, dual slot usb genişlemesi belli değil. Klavye daha önce IR klavye yapan meşhur firmadan geldiğinden pazara girmesi an meselesi.