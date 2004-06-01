Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pocket PC'lere ve Cep telefonlarına Bluetooth Klavye ve CF USB Genişlemeleri

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
5,4b
1
6
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geleceğin cep bilgisayarları yanınızda taşıyabileceğiniz ufak alet olma özelliğini korurken gerektiğinde genişleyebilme üzerine kurulu aletler olacakları kesinleşmiş durumda. En son çıkan Bluetooth klavye ile kablo bile bağlamadan cep bilgisayarınıza en hızlı klavye girişini yapabiliyorsunuz. Tuş aralıkları tam boy olduğundan yazmakta sıkıntı çekmeyeceğiniz kesin, ayrıca cep bilgisayarını nereye dayayacağınız sorununada alet içersinden çıkan bir tutamaç çözüm buluyor.

İki Usb portu ile aslında yapabileceklerinizin pek sınırı yok ama sürücü sınırlamaları şimdilik Windows Mobile 2003SE içersinden çıkan USB HID Class, USB Printer Class, USB Storage Class sürücüleri ile klavye, mouse gibi bilgi girebileceğiniz aletler, yazıcılar ve tabii FAT formatı atılmış USB Harddiskler (sabit disk kutuları). Ayrıca kendini USB depolama alanı olarak tanıtan fotoğraf makinalarıda tabii ki ara yüz sayesinde tanıtılabiliyor. Firmanın ismi Twinparadox ve adresleri burda.

Pocket PC'lere ve Cep telefonlarına Bluetooth Klavye ve CF USB Genişlemeleri
Tam Boyutta Gör

624 Mhz işlemcili, 640x480 TFT ekranlı, 3D Grafik kartlı, touchpad'li ve 128 Mb SDRam, 64 Mb Rom'lu aletler olan Pocket PC'ler hiçde hafife alınacak aletler değiller. Tüm bunlarla beraber bu cihazlardan Bluetooth destekli olanların Windows Mobile 2003 Phone Edition ve Symbian işletim sistemli çoğu telefon destekleniyor bunlar arasındaNokia Series 60 (3600, 3620, 3650, 3660, 6600, 7600, 7610, 7700) Siemens SX56, SX1, Sony Ericsson P800/P900 Panasonic X70, Motorola A835, A935, A1000, Mpx .

Tam Boyutta Gör

Klavyenin boyutları ve ağırlığı ise şöyle ; Kapalı olarak: 139 mm x 99 mm x 13 mm, Açık hali 251 mm x 148 mm x 13 mm ve 160 gr. Klavyenin satış fiyatı 149$ iken, dual slot usb genişlemesi belli değil. Klavye daha önce IR klavye yapan meşhur firmadan geldiğinden pazara girmesi an meselesi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 15 yıl
SD formatı hakkında bir söz yok ama tahmini olarak büyüklük sınırlaması buna en büyük etken. CF bildiğiniz gibi iki katı yer ve daha çok enerji veriyor.
Pocket Pc'ler tahminen ekstra disk olarak görüyorlar ve kontrol ediyorlardır onun için her türlü işlemi yapmak mümkün oluyordur diye düşünüyorum fakat işletim sistemi sınırlaması söz konusu işte onun için SD çıksa bile sadece geçen seneden itibaren çıkanlarla uyumlu olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acus 15 yıl
Acaba bu usb genişlemesinin sd versiyonuda var mı veya gelecekte çıkacakmıymış?Bir de bu usb yuvalarına usb disk takılabilir mi ve takılabilirse pocket pc bunu ne olarak görüyor bunları merak ettim.Teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gvatan 13 yıl

Orjinalden alıntı: acus

Acaba bu usb genişlemesinin sd versiyonuda var mı veya gelecekte çıkacakmıymış?Bir de bu usb yuvalarına usb disk takılabilir mi ve takılabilirse pocket pc bunu ne olarak görüyor bunları merak ettim.Teşekkürler...


Acus;

USb Yuvalarına USb disk takılıyor, ancak Pocket PC'de kullanacaksan adaptör giriş jakınında bulunduğu bir dişi USB kablosuna ihtiyacın var. Eğer pili üzerinde bir mp3/Usb bellek takarsan, pocket pc bunu harici bellek olarak görüyor ve dosya yöneticisinden harici bellek dosyalarına girebiliyorsun.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 15 yıl
teşekkür ederim ben sitesinden direkt kopyaladım ve dikkat etmedim o kadar telefonu görünce [arindr]
thinkoutside.com/...
Bu arada belki değinmedim ama burda değinim cihaz ayrıca bir çok notebook ve bluetooth cihazları ile çalışıyor. Tam belli değil ama Microsoft ve Logitech klavyeleri ile de çalışabiliyor diyor ki onları mı taklit ediyor acaba merak konusu.
Testleri tam düzgün yayınlandığında aynı anda cep bilgisayarı, masa üstü bilgisayarı, notebook, cep telefonu gibi aletlerin hepsini klavye ile anında değiştirebilecekmiyiz merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waxxi 15 yıl
bi kac kucuk duzeltme yapmak istiorum cok da onemli deil ama olsun:D
7700>>series 90
7600>>symbian kullanmıo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim