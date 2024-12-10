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    Poco biri bütçe dostu olmak üzere iki önemli telefon modelini yakında satışa sunacak

    Özellikle fiyat performans ve bütçe dostu akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerine çeken Çinli teknoloji şirketi Poco, yakın zamanda yine bu iki kategoriye ait yeni modellerini satışa sunacak.

    Poco, 2 yeni model üzerindeki çalışmalarını tamamladı Tam Boyutta Gör

    Poco, yeni akıllı telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Aralık ayında satışa sunulacak Poco M7 Pro ve Poco C75 5G modelleri, gelişmiş özellikleri ve uygun fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Her iki model de kısa süre önce duyurulan teknik detaylarıyla merak uyandırıyor.

    Poco M7 Pro, 6.67 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekranıyla geliyor. 120 Hz yenileme hızı, 2.100 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteği, bu cihazın görüntü kalitesini üst seviyelere taşıyor. Ayrıca ekranın Corning Gorilla Glass 5 ile korunması, darbelere ve çizilmelere karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. Kamera tarafında ise cihazın ana lensi olarak 50 MP Sony LYT-600 sensör öne çıkıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği sayesinde daha net fotoğraflar çekmek mümkün. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğe sahip bir kamera yer alıyor. Ayrıca, cihazın 3.5 mm kulaklık girişini koruması ve USB-C bağlantı noktası sunması da kullanım kolaylığı açısından önemli bir avantaj.

    Poco C75 5G ise bütçe dostu bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 işlemcisiyle güçlendirilmiş ve 8 GB’a kadar RAM desteğiyle akıcı bir performans sunuyor. MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanını artırma imkanı da mevcut. Kamera tarafında, segmentinde ilk kez bir Sony sensör kullanılması iddialı bir özellik olarak öne çıkıyor. Yan tarafta bulunan parmak izi okuyucu ve cihazın Android 14 tabanlı Poco HyperOS ile gelmesi, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor. Ayrıca, Poco’nun bu model için iki yıl işletim sistemi güncellemesi ve dört yıl güvenlik yamaları sunacağı belirtiliyor. Cihazın, segmentine göre oldukça rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürüleceği ifade ediliyor ve fiyatının da yaklaşık olarak 110 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

    Yeni Poco modellerinin sunduğu bu özellikler, kullanıcıların hem performans hem de bütçe açısından farklı ihtiyaçlarına hitap etmeyi hedefliyor. İlerleyen günlerde bu cihazların pazardaki yerini nasıl alacağını hep birlikte göreceğiz.

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