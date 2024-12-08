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    Xiaomi, Redmi Note 14 Pro için heyecanlandıran bir bilgi verdi

    Son zamanların en çok konuşulan akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 14 serisi için artık geri sayıma geçilmişken, bu cihazlara ilişkin son açıklamalar Xiaomi’den geldi.

    Xiaomi, Redmi Note 14 Pro için heyecanlandıran bir bilgi verdi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Redmi Note 14 Pro ve Pro Plus'ın küresel lansmanında, üstün dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekeceğini duyurdu. Özellikle, cihazların IP69 sertifikasıyla donatılmış olması, onları piyasadaki en dayanıklı akıllı telefonlardan biri yapıyor. Daha önce IP68 sertifikasına sahip olacağı belirtilen cihazlar, Xiaomi tarafından yapılan yeni açıklamayla IP69 standardını karşılayacağı doğrulandı.

    Bu sertifika, Redmi Note 14 Pro serisinin yüksek basınçlı su jetlerine ve sıcak suya maruz kalmasına rağmen zarar görmeden çalışabileceğini garanti ediyor. Bu özellik, özellikle suya dayanıklılık konusunda piyasadaki birçok akıllı telefon modelini geride bırakıyor. Xiaomi’nin bu yeni serisi, sadece sağlamlığıyla değil, aynı zamanda tasarım ve performans açısından da dikkat çekecek gibi görünüyor.

    Redmi Note 14 Pro Plus, IP69 sertifikasının yanı sıra 50 MP telefoto kamera, Light Hunter 800 ana sensörü ve 20'den fazla yapay zeka özelliği ile donatılmış. Bu özellikler, kullanıcılara fotoğraf ve video çekimlerinde daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazın tasarımında da yeniliklere gidilmiş; önceki serilere kıyasla daha ince bir profil ve arka panelin ortasına yerleştirilen kare şekilli bir kamera adası ile modern bir görünüm sağlanmış.

    Ekran tarafında, her iki model de 6.67 inç kavisli AMOLED panel, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. HDR10+ ve Dolby Vision desteği sayesinde üstün bir görsel deneyim vadediyor. Güvenlik için ekran altı parmak izi okuyucusu eklenmiş.

    Kameralarda, 50 MP ana sensör, 2.5 kat optik zoom sunan 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açı kamera dikkat çekiyor. Ancak küresel lansmanda, serinin 200 MP ana kamerayla gelebileceği de iddia ediliyor. Performans kısmında, Redmi Note 14 Pro Plus’ın Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirildiği belirtiliyor.

    Redmi Note 14 Pro serisinin küresel lansmanı 9 Aralık'ta yapılacak. Bu güçlü özellikleriyle seri, yalnızca dayanıklılık arayan kullanıcıları değil, aynı zamanda tasarım, kamera ve ekran kalitesi isteyenleri de memnun edecek gibi görünüyor.

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