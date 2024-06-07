Uygun fiyatlı Poco M6 4G yakında geliyor: Fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonlar sunan alt markası Poco, yeni giriş seviyesi modeli Poco M6 4G'yi küresel pazarlar için tanıtmaya hazırlanıyor. 11 Haziran'da resmi tanıtımı yapılacak olan telefonun özellikleri ve fiyatlandırması ortaya çıktı.

Poco M6 4G özellikleri

Arka tarafta iki büyük kamera dairesine sahip olan telefon, 100 MP ana kameraya ve 2MP yardımcı kameraya sahip olacak. Ön kamera ise 13 MP çözünürlüğünde olacak. Poco M6 4G, 6 GB RAM /128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere iki varyanta sahip olacak.

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6,79 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlükte 90 Hz LCD ekran ile gelecek telefon, gücünü MediaTek Helio G99 Ultra yonga setinden alacak. Batarya tarafında ise 33W şarj destekli 5.030 mAh kapasiteli pil yer alacak. Telefonun su ve toz sıçramalarına karşı IP53 korumasına sahip olacağı belirtiliyor.

Üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan Poco M6 4G fiyat açısından oldukça iddialı. 6 GB + 128 GB modeli 129 dolar, 8GB + 256GB modeli ise 149 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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Poco M6 4G yakında geliyor: Fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı