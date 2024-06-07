Uygun fiyatlı Poco M6 4G yakında geliyor: Fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Poco M6 4G özellikleri
Arka tarafta iki büyük kamera dairesine sahip olan telefon, 100 MP ana kameraya ve 2MP yardımcı kameraya sahip olacak. Ön kamera ise 13 MP çözünürlüğünde olacak. Poco M6 4G, 6 GB RAM /128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere iki varyanta sahip olacak.
6,79 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlükte 90 Hz LCD ekran ile gelecek telefon, gücünü MediaTek Helio G99 Ultra yonga setinden alacak. Batarya tarafında ise 33W şarj destekli 5.030 mAh kapasiteli pil yer alacak. Telefonun su ve toz sıçramalarına karşı IP53 korumasına sahip olacağı belirtiliyor.
Üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan Poco M6 4G fiyat açısından oldukça iddialı. 6 GB + 128 GB modeli 129 dolar, 8GB + 256GB modeli ise 149 dolar fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.