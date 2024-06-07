Şarj teknolojileri durmak bilmiyor: Şimdi de 300W'a çıkacak

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Tam Boyutta Gör Günümüzde çoğu kullanıcı yükselen hızlı şarj teknolojilerine sıcak bakmıyor olsa da, hızlar kademeli olarak artmaya devam ediyor. Öyle ki iPhone 15 serisi 27W sınırında kalırken, Android tarafında 240W değerlerini görmeye başladık. Şimdi de Realme, 300W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

5 dakikada tam şarj

TheTechChap ile yapılan bir röportajda, Realme Global Pazarlama Müdürü Francis Wong, ''şirketin şu anda 300W şarj teknolojisini test ettiğini'' açıkladı. Wong, 300W teknolojisi için henüz ayrıntılara değinmedi. Ancak geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Realme GT Neo 5 ise, 10 dakikadan kısa sürede tam şarj sunan 240W şarj cihazı ile tanıtılmıştı. Bu da okları Realme GT Neo 6 modeline çevirmiş durumda.

Ayrıca Realme bu alanda her ne kadar öncü olsa da, şu anda telefonlar için 300W şarj teknolojisini sergileyen tek marka Redmi. Hatta demo gösteriminde telefonların üç dakikadan daha kısa sürede %0-50, beş dakikadan kısa sürede ise tam şarj olacağı aktarıldı.

Realme 12 Pro ve 12 Pro+ Türkiye'de satışa sunuldu 6 gün önce eklendi

Hızlı şarj, özellikle hareket halinde olan kullanıcılar için tartışılmaz bir kolaylık olsa da, aşırı ısınma ve pil sağlığı gibi soruları akla getiriyor. Bu nedenle 300W'lık değerin, daha büyük ve daha verimli soğutma çözümlerine ihtiyaç duyacağı açık. Bu da telefonun maliyetini artırabilir. Her halükarda 5 dakikanın altında sürelere giderek daha da yaklaşıyoruz ve Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini pazara sunup sunamayacağını görmek ilginç olacak.

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