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    Şarj teknolojileri durmak bilmiyor: Şimdi de 300W'a çıkacak

    Çin'li akıllı telefon üreticilerinin, hızlı şarj konusundaki rekabeti sürüyor. Şimdi de Realme, 300W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu. İşte detaylar...
    Şarj teknolojileri durmak bilmiyor: Şimdi de 300W'a çıkacak Tam Boyutta Gör
    Günümüzde çoğu kullanıcı yükselen hızlı şarj teknolojilerine sıcak bakmıyor olsa da, hızlar kademeli olarak artmaya devam ediyor. Öyle ki iPhone 15 serisi 27W sınırında kalırken, Android tarafında 240W değerlerini görmeye başladık. Şimdi de Realme, 300W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu. 

    5 dakikada tam şarj

    TheTechChap ile yapılan bir röportajda, Realme Global Pazarlama Müdürü Francis Wong, ''şirketin şu anda 300W şarj teknolojisini test ettiğini'' açıkladı. Wong, 300W teknolojisi için henüz ayrıntılara değinmedi. Ancak geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Realme GT Neo 5 ise, 10 dakikadan kısa sürede tam şarj sunan 240W şarj cihazı ile tanıtılmıştı. Bu da okları Realme GT Neo 6 modeline çevirmiş durumda.

    Ayrıca Realme bu alanda her ne kadar öncü olsa da, şu anda telefonlar için 300W şarj teknolojisini sergileyen tek marka Redmi. Hatta demo gösteriminde telefonların üç dakikadan daha kısa sürede %0-50, beş dakikadan kısa sürede ise tam şarj olacağı aktarıldı. 

    Hızlı şarj, özellikle hareket halinde olan kullanıcılar için tartışılmaz bir kolaylık olsa da, aşırı ısınma ve pil sağlığı gibi soruları akla getiriyor. Bu nedenle 300W'lık değerin, daha büyük ve daha verimli soğutma çözümlerine ihtiyaç duyacağı açık. Bu da telefonun maliyetini artırabilir. Her halükarda 5 dakikanın altında sürelere giderek daha da yaklaşıyoruz ve Realme'nin 300W hızlı şarj teknolojisini pazara sunup sunamayacağını görmek ilginç olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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