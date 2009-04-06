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Point of View, GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View, GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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Rakibi AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 hamlesine sessiz kalmayarak GeForce GTX 275 modelini duyuran Nvidia'nın resmi açıklamasına takiben, önde gelen iş ortaklarından Point of View da yeni modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Diğer pek çok üretici de olduğu gibi ilk etapta referans tasarım model ile pazara giriş yapmaya hazırlana Point of View'ın önümüzdeki günlerde EXO serisi dahilinde özelleştirilmiş detaylara ve fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip özel modellerini de duyurması bekleniyor.

Belirttiğimzi gibi Nvidia'nın referans tasarımını ve standart soğutucusunu temel alan yeni modele, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 240x paralel işlem birimiyle geliyor. Çift slot tasarıma sahip ve destek veren anakartlarda çift ve üç kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıyan yeni modelin grafik işlemcisi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de çalışıyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart aynı zamanda CUDA, PhsyX ve 3DVision teknolojileriyle de uyumlı. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan Point of View GeForce GTX 275, Avrupa'da yaklaşık 230 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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kafkef_8 10 yıl
şu hdmı çıkışları bi standart olmadı yeni nesil kartlarda hiç yok neredeyse.
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yugams 10 yıl
evet adamlar şişe cini koymuşlar kartın üzerine :).........
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max975 10 yıl
bu marka şu logosunu değiştirse iyi olur...
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