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Point of View, GeForce GTX 570 Ultra Charged modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,2b
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6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 570 Ultra Charged modelini duyurdu. Nvidia'nın 480x paralel işlemcili GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. 320bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 3960MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek sunuyor. CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi özellikleri de bünyesinde barındıran yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörlerini kullanıyor.

Point of View'ın GeForce GT 570 Ultra Charged modeli Avrupa'da 406 Avro seviyesindeki fiyatıyla listelere girmiş durumda.

Editörün Notu: Temsili görsel.


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demircibu 8 yıl
güzel
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aydogdu1453 8 yıl
Kartların hepsi aynı asıl kalite garantide ortaya çıkar.Aman sparkle çıkarmasın adamlara giden her kart kullanıcı hatası diye geri dönüyor.
Bu gpu kırpılmış haliyle bile alınası değil.Nvidia cilalamaya devam ediyor.Bakalım
gerçek fermi ne zaman gelecek.Onu da bayağı bekliyecez herhalde.
İnsanların bu kartı alıcaklarına gtx 470'lere yönelmeleri yada 2.el gtx 480 almalarını tercih ederim.
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arseniCem 8 yıl

aydogdu1453
Kartların hepsi aynı asıl kalite garantide ortaya çıkar.Aman sparkle çıkarmasın adamlara giden her kart kullanıcı hatası diye geri dönüyor.
Bu gpu kırpılmış haliyle bile alınası değil.Nvidia cilalamaya devam ediyor.Bakalım
gerçek fermi ne zaman gelecek.Onu da bayağı bekliyecez herhalde.
İnsanların bu kartı alıcaklarına gtx 470'lere yönelmeleri yada 2.el gtx 480 almalarını tercih ederim.

millet sıcaklığından, güç tüketiminden yanıyor hep gtx480 de. tamam kartı alırken ucuza geliyor ama ya sonrası? :)
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bwhiteshark 8 yıl
GeForce 8800 Ultra GeForce 8800 GTX GeForce 8800 GTS Eski isimlendirmeler daha iyiydi sanki.
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ZAGROSs 8 yıl
Point of view kalitesi yeter .
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Batuist 8 yıl
gtx570 gerçekten alınası bir kart olmuş...sevdim!!
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