Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 570 Ultra Charged modelini duyurdu. Nvidia'nın 480x paralel işlemcili GF110 GPU'sundan güç alan ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. 320bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 3960MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek sunuyor. CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi özellikleri de bünyesinde barındıran yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörlerini kullanıyor.

Point of View'ın GeForce GT 570 Ultra Charged modeli Avrupa'da 406 Avro seviyesindeki fiyatıyla listelere girmiş durumda.

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