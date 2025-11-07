Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi iptal edilebilir: Bellek krizi büyüyor

    Nvidia’nın yeni RTX 50 SUPER serisi beklenmedik bir engelle karşılaştı. 3GB GDDR7 bellek modüllerindeki tedarik sıkıntısı nedeniyle seri iptal edilmiş olabilir.

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi iptal edilebilir: Bellek krizi büyüyor Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, RTX 50 SUPER serisini duyurmaya hazırlanırken, DRAM ve NAND sektöründe yaşanan kriz büyümeye devam ediyor. Son olarak, 3GB kapasiteli GDDR7 bellek modüllerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle, yeni RTX 50 SUPER ekran kartlarının iptal edildiği veya ertelendiği ortaya çıktı. 

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi rafa kalkabilir

    Yeni gelişme, özellikle bir süredir beklenen RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5080 SUPER gibi modellerin piyasaya çıkışını belirsiz hâle getirmiş durumda. UNIKO's Hardware tarafından paylaşılan bilgilere göre, 3GB GDDR7 modüllerinin arzı o kadar sınırlı ki, bu bellek tipinin yalnızca dizüstü ve profesyonel GPU'larda kullanılacağı ifade ediliyor.

     NVIDIA'nın masaüstü tarafında planladığı SUPER modellerinin ise aynı çipleri kullanması bekleniyordu. Özellikle RTX 5070 SUPER için 18 GB, RTX 5070 Ti SUPER için 24 GB ve RTX 5080 SUPER için yine 24 GB VRAM yapılandırması öngörülüyordu. Ancak bu plan, 3GB GDDR7 tedarikinde yaşanan gecikmeyle birlikte askıya alındı.

    Diğer yandan, kaynaklar 2GB GDDR7 modüllerinin üretiminin devam ettiğini, ancak maliyetlerin hızla arttığını söylüyor. Bu da mevcut RTX 50 serisinin fiyatlarında kısa vadede yükseliş yaşanabileceği anlamına gelebilir. NVIDIA'nın SUPER modellerini yeniden planlayıp planlamayacağı ise şu anda net değil.

    RTX 50 Super beklenen modeller
    Model Bellek Tipi Bellek Kapasitesi GPU Tahmini TDP
    RTX 5070 SUPER 3GB GDDR7 (6 modül × 3GB) 18 GB GB205 275W
    RTX 5070 Ti SUPER 3GB GDDR7 (8 modül × 3GB) 24 GB GB205 350W
    RTX 5080 SUPER 3GB GDDR7 (8 modül × 3GB) 24 GB GB203 375W
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartıyla başka kredi kartı borcu ödeme 60 gündür digiturk izlemiyorsunuz çözümü dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda klima dış ünite su akıtıyor muhabbet kuşu ishal doğal tedavi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum