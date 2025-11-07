Nvidia RTX 50 SUPER serisi iptal edilebilir: Bellek krizi büyüyor

Nvidia RTX 50 SUPER serisi rafa kalkabilir
Yeni gelişme, özellikle bir süredir beklenen RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5080 SUPER gibi modellerin piyasaya çıkışını belirsiz hâle getirmiş durumda. UNIKO's Hardware tarafından paylaşılan bilgilere göre, 3GB GDDR7 modüllerinin arzı o kadar sınırlı ki, bu bellek tipinin yalnızca dizüstü ve profesyonel GPU'larda kullanılacağı ifade ediliyor.
NVIDIA'nın masaüstü tarafında planladığı SUPER modellerinin ise aynı çipleri kullanması bekleniyordu. Özellikle RTX 5070 SUPER için 18 GB, RTX 5070 Ti SUPER için 24 GB ve RTX 5080 SUPER için yine 24 GB VRAM yapılandırması öngörülüyordu. Ancak bu plan, 3GB GDDR7 tedarikinde yaşanan gecikmeyle birlikte askıya alındı.
Diğer yandan, kaynaklar 2GB GDDR7 modüllerinin üretiminin devam ettiğini, ancak maliyetlerin hızla arttığını söylüyor. Bu da mevcut RTX 50 serisinin fiyatlarında kısa vadede yükseliş yaşanabileceği anlamına gelebilir. NVIDIA'nın SUPER modellerini yeniden planlayıp planlamayacağı ise şu anda net değil.
|Model
|Bellek Tipi
|Bellek Kapasitesi
|GPU
|Tahmini TDP
|RTX 5070 SUPER
|3GB GDDR7 (6 modül × 3GB)
|18 GB
|GB205
|275W
|RTX 5070 Ti SUPER
|3GB GDDR7 (8 modül × 3GB)
|24 GB
|GB205
|350W
|RTX 5080 SUPER
|3GB GDDR7 (8 modül × 3GB)
|24 GB
|GB203
|375W