    SK Hynix açıkladı: DDR6 ve GDDR8 bellekler 2028 sonrasına kaldı

    SK hynix, 2025 SK AI Summit’te açıkladığı yeni yol haritasında DDR6, 3D DRAM ve GDDR8 gibi bellek teknolojilerini 2029-2031 arasında piyasaya süreceğini duyurdu.

    SK Hynix açıkladı: DDR6 ve GDDR8 bellekler 2028 sonrasına kaldı Tam Boyutta Gör
    SK hynix, yapay zeka odaklı yeni nesil donanımlara güç verecek bellek teknolojilerini içeren yol haritasını açıkladı. Şirketin planına göre DDR6 belleği, LPDDR6, 3D DRAM ve GDDR7’nin halefi olan GDDR8 gibi standartlar 2029-2031 döneminde tanıtılacak. Bu da DDR6’nın daha önce tahmin edilenden birkaç yıl sonra, on yılın sonuna doğru piyasaya çıkacağını gösteriyor.

    Yeni bellekler ufukta görüldü

    SK Hynix açıkladı: DDR6 ve GDDR8 bellekler 2028 sonrasına kaldı Tam Boyutta Gör
    Seul’de düzenlenen 2025 SK AI Summit etkinliğinde paylaşılanlara göre şirket yol haritasını 2026-2028 ve 2029-2031 dönemi olmak üzere ikiye ayırıyor. Şirket, ilk dönemde HBM4, HBM4E ve LPDDR6 gibi çözümleri piyasaya sürmeyi hedefliyor. İkinci dönemde ise HBM5, HBM5E, DDR6, 3D DRAM ve “GDDR7-Next” olarak tanımlanan yeni bir grafik belleği standardı tanıtılacak. Bu son ifadenin GDDR8 olarak adlandırılması bekleniyor.

    Önceki raporlar, DDR6 belleğin 2027 civarında piyasaya çıkabileceğini öne sürmüştü. Ancak SK hynix’in güncel planı, standardın 2030’a yakın bir dönemde olgunlaşacağını işaret ediyor. DDR6’nın, DDR5’in 8.800 MT/s temel hızını ikiye katlayarak 17.600 MT/s’ye çıkaracağı tahmin ediliyor. Yeni çok kanallı mimari sayesinde bant genişliğinde de önemli bir artış sağlanacak. Üstelik hız aşırtma uygulamalarıyla 21.000 MT/s’ye kadar ulaşılması mümkün olabilecek.

    SK hynix’in yol haritası yalnızca bellek teknolojileriyle sınırlı değil. Şirket, PCIe 7.0 destekli SSD’lerin de aynı dönemde piyasaya sürülmesini öngörüyor. Günümüzde en hızlı PCIe 5.0 SSD’ler yaklaşık 14 GB/s okuma hızına ulaşabiliyor. İlk PCIe 6.0 prototipleri ise bu değeri 30 GB/s’nin üzerine taşımış durumda. PCIe 7.0’ın, 2028’de devreye alınacak uyumluluk programıyla birlikte bu performansı bir kez daha ikiye katlaması bekleniyor. Aynı zamanda PCIe 8.0’ın nihai taslak spesifikasyonu da benzer bir zaman diliminde yayımlanabilir.

