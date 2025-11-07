SK Hynix açıkladı: DDR6 ve GDDR8 bellekler 2028 sonrasına kaldı

Yeni bellekler ufukta görüldü
Önceki raporlar, DDR6 belleğin 2027 civarında piyasaya çıkabileceğini öne sürmüştü. Ancak SK hynix’in güncel planı, standardın 2030’a yakın bir dönemde olgunlaşacağını işaret ediyor. DDR6’nın, DDR5’in 8.800 MT/s temel hızını ikiye katlayarak 17.600 MT/s’ye çıkaracağı tahmin ediliyor. Yeni çok kanallı mimari sayesinde bant genişliğinde de önemli bir artış sağlanacak. Üstelik hız aşırtma uygulamalarıyla 21.000 MT/s’ye kadar ulaşılması mümkün olabilecek.
SK hynix'in yol haritası yalnızca bellek teknolojileriyle sınırlı değil. Şirket, PCIe 7.0 destekli SSD'lerin de aynı dönemde piyasaya sürülmesini öngörüyor. Günümüzde en hızlı PCIe 5.0 SSD'ler yaklaşık 14 GB/s okuma hızına ulaşabiliyor. İlk PCIe 6.0 prototipleri ise bu değeri 30 GB/s'nin üzerine taşımış durumda. PCIe 7.0'ın, 2028'de devreye alınacak uyumluluk programıyla birlikte bu performansı bir kez daha ikiye katlaması bekleniyor. Aynı zamanda PCIe 8.0'ın nihai taslak spesifikasyonu da benzer bir zaman diliminde yayımlanabilir.