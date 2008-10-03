Point of View oyuncular için özel ekran kartı paketi hazırladı

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Hollanda merkezli Point of View, Philips ve Ubisoft ile işbirliği yaparak oyunculara yönelik olarak yeni bir paket-çözüm hazırladı. Firmanın kullanıma sunacağı paket dahilinde ekran kartına ek olarak Philips tarafından hazırlanan ses sistemi ve Ubisoft'un popüler bir oyunu da yer alacak.

Yapılan resmi açıklamaya göre paket dahilinde kullanıcılar GeForce 9500GT veya GeForce 9600GT modellerinden birini tercih edilebilecek. 512MB GDDR3 belleğe ve DirecX 10 desteğine sahip olan ekran kartlarına ek olarak pakette Philips tarafından hazırlanan amBX proGamer isimli ses sistemi de yer alıyor. 80 watt'lık subwoofer ile gelen sistem ayrıca LED aydınlatması ile geç saatlere kadar oyun oynayan kullanıcılara kaliteli sesin yanında görsel anlamda da farklı bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Point of View hazırladığı yeni paketi popüler bir oyun ile de desteklemek istemiş ve bu yönde tercihini ise Ubisoft tarafından yayınlanan Brother in Arms: Hell's Highway'den yana kullanmış. Ekran kartı, ses sistemi ve tam sürüm oyundan oluşan yeni paketin 229$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.